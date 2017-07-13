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Фрагмент семинара про ужесточение налоговой политики в 2017 году: посмотрите интересное видео

13.07.17 10:00

Аркадий Брызгалин, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», член Президентского Совета Палаты налоговых консультантов России рассказывает, на что нацелены налоговики в этом году и чего ждать от них в ближайшем будущем.

Как будут выводить бизнес из тени и какие законопроекты готовят власти?

В чем изменения по налогам для физлиц? Как будут легализовать «гаражную экономику»?

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Аркадий Брызгалин
Аркадий Брызгалин

генеральный директор Группы компаний "Налоги и финансовое право"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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