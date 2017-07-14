Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов

Для чего нужна «хорошая» справка о состоянии расчетов

Если вдуматься, то хорошая справка о состоянии расчётов с бюджетом, то есть та, где нет ни малейшей задолженности — это как нематериальный актив для организации.

Такая справка нужна для многих очень важных вещей. Например:

чтобы получить лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — пп. 3 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственному регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

стать участником закупки в рамках Федерального закона от 18.07.11 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

стать участником закупки в рамках Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отмечу, что в силу Распоряжения Правительства РФ от 01.11.16 № 2326-р госорганы имеют право и самостоятельно получать от налоговиков сведения о наличии или отсутствии у налогоплательщика налоговой задолженности.

Форма справки утверждена в приказе ФНС России от 20.01.17 № ММВ-7-8/20@. Сумма задолженности не имеет никакого значения — см. письмо ФНС России от 17.06.16 № 03-02-08/35413. Вплоть до копеек. Поэтому не секрет, что налоговики зачастую используют этот документ как «дубину» в отношении несговорчивых налогоплательщиков.

И это действует. Налогоплательщик расплачивается с бюджетом и получает «хорошую справку». Но есть одна важная деталь.

В чем загвостка

Для начала посмотрим письма Минфина России от 11.02.10 № 03-02-07/1-57 и от 09.11.11 № 03-02-07/1-386.

Так, некое общество решило, что в случае истечения срока исковой давности (3 года) задолженность по налогам, пеням и штрафам не подлежит взысканию. Поэтому такую задолженность в акте сверки расчётов с бюджетом и в справке о состоянии задолженности налоговая инспекция отражать уже не вправе.

У финансистов совсем другое мнение.

Во-первых, согласно ст.196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в три года. Но это правило не распространяется на налоговые правоотношения. Согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

Во-вторых, в НК РФ вообще не установлен срок давности взыскания недоимки, а также задолженности по соответствующим пеням и штрафам. Там прописаны только конкретные процессуальные сроки для принятия решения об их взыскании.

Напомним их.

Из ст. ст. 69 и 70 НК РФ следует, что в случае выявления недоимки налоговики должны отправить налогоплательщику требование об её погашении. Если недоимка была выявлена по результатам налоговой проверки, то данное требование направляется налогоплательщику в течение 20 дней с даты вступления в силу соответствующего решения. В иных случаях требование направляется в течение трёх месяцев со дня выявления недоимки. Исполнить требование, в общем случае, нужно в течение восьми рабочих дней с даты его получения.

Что такое «узловая точка» по срокам взыскания

Обратите внимание на важный момент. Истечение срока исполнения данного требования — это «узловая точка», от которой считаются все остальные сроки для принудительных мер взыскания, прописанных в ст. ст. 45, 46 и 47 НК РФ. Два месяца от «узловой точки» даётся налоговикам на собственное решение о взыскание недоимки со счетов нарушителя. Шесть месяцев — на обращение в суд за таким взысканием.

Год от «узловой точки» даётся налоговикам на собственное решение о взыскание недоимки за счёт имущества нарушителя, (если с деньгами ничего не получилось — п. 55 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57). Два года — на обращение в суд за таким взысканием.

Если налоговики просрочат все указанные даты, то возникает патовая ситуация: ни взыскать, ни списать сумму недоимки они не могут.

Без суда не обойтись?

Большинство вопросов по данной теме закрыл п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57. Он указал на следующее.

Первое. По смыслу положений ст. 44 НК РФ утрата налоговиками возможности принудительного взыскания сумм недоимки, то есть непринятие им в установленные сроки надлежащих мер ко взысканию, сама по себе не является основанием для прекращения обязанности налогоплательщика по их уплате и, следовательно, для исключения соответствующих записей из его лицевого счета.

Второе. В силу пп. 5 п. 3 ст. 44 НК РФ и пп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ исключение соответствующих записей из лицевого счета налогоплательщика возможно только на основании судебного акта.

Третье. Вывод об утрате налоговиками возможности взыскания недоимки в связи с истечением установленного срока взыскания может содержаться в судебном акте по любому налоговому делу, (в том числе и в мотивировочной части акта). Соответствующие записи должны быть исключены из лицевого счёта немедленно после вступления такого акта в силу.

Четвёртое. Обратиться в суд по данному вопросу имеют право не только налоговики, но и налогоплательщики. (См., также, Определение КС РФ от 26.05.16 № 1150-0).

Пятое. Такое заявление облагается госпошлиной применительно к пп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, (то есть 6000 руб.), как иное заявление неимущественного характера и подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства с учётом положений гл. 22 АПК РФ.

Шестое. Пока судебного решения нет, налоговики обязаны выдавать справку, где отражено реальное состояние расчётов налогоплательщика с бюджетом, включая и те задолженности, возможность принудительного взыскания которых утрачена. Однако налоговики должны указать в справке на эту деталь.

ВС РФ в Определении от 02.11.16 № 78-КГ16-43 указанные выводы поддержал, а от себя добавил, что в рассматриваемой ситуации налогоплательщик не должен обращаться в обязательном досудебном порядке в налоговую инспекцию с заявлением о признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, безнадёжными к взысканию и обязанности по их уплате прекращённой. (Согласитесь, что от налоговиков тут ничего не зависит — так зачем к ним обращаться)?

Нужно ещё отметить Постановление АС Дальневосточного округа от 21.09.16 № Ф03-4261/2016. Здесь судьи пришли к выводу, что исходя из ст. 59 НК РФ, срок для подачи в суд заявления о признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, безнадежными ко взысканию, не установлен. Грубо говоря, для него не существует срока давности. А попытки налоговиков привязать сюда срок исковой давности из гражданского законодательства несостоятелен.

Два пути

Давайте не строить иллюзий. Если задолженность компании составляет более-менее значительную сумму, рассчитывать на то, что налоговики не займутся её взысканием, нереально.

С другой стороны, если для компании наличие справки без задолженности критически важно, она сама не допустит возникновения недоимки. Для компании, которой такая справка не важна, наличие описываемой задолженности не имеет значения.

Таким образом, рассматриваемая нами ситуация, скорее всего, возникает при совпадении следующих условий.

Сумма задолженности настолько невелика, что затраты налоговиков на её взыскание превышают возможные доходы бюджета. Необходимость в получении «чистой» справки у налогоплательщика возникла неожиданно. Соответственно, она нужна срочно.

У нас есть два пути для решения проблемы.

Первый — долгий, и не вполне бесплатный. Второй — не бесплатный, но быстрый.

Первый — это обращение в суд

Во-первых, нужно написать заявление о признании задолженности, возможность принудительного взыскания которой утрачена, безнадёжной. В нём следует указать, что все возможности, которыми обладают налоговики для взыскания недоимки, ими просрочены.

Во-вторых, заплатить госпошлину. При этом ни полностью, ни частично после суда эту пошлину не вернут — это следует из п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.16 № 1.

В-третьих, копию заявления нужно отправить в налоговую инспекцию. Там поставят на нём отметку, и эту копию нужно приложить к заявлению при подаче в суд.

После этого, на основании п. 1 ст. 152 АПК РФ, суд должен принять решение в течение трёх месяцев со дня поступления заявления.

В случае положительного решения суда, копию акта нужно передать налоговикам. В принципе, можно даже распечатать решение суда с сайта arbitr.ru — сейчас налоговики адекватно к этому относятся.

На основании п. п. 4 и 5 Порядка списания недоимки, утв. приказом ФНС России от 19.08.10 № ЯК-7-8/393@, после получения копии акта у налоговиков есть шесть рабочих дней, чтобы исключить сведения о недоимке из лицевого счёта налогоплательщика.

Вот теперь можно получить новую - «хорошую» - справку. Но нужно учесть, что согласно п. п. 163 и 176 Административного регламента ФНС России, утв. приказом Минфина России от 02.07.12 № 99н, у налоговиков есть десять рабочих дней на выдачу данной справки после поступления письменного запроса от налогоплательщика.

Таким образом, быстро получить «чистую» справку не получится.

Второй путь — оплатить имеющуюся недоимку

Самый простой способ, если сумма недоимки незначительна.

Важный момент! Нельзя оплатить недоимку, получить «чистую» справку, а потом пытаться вернуть деньги на том основании, что ранее налоговики просрочили возможность взыскания.

Напомним, что в НК РФ нет срока давности для списания недоимки. Недоимка погашена? Всё, вопрос закрыт.