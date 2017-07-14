Гороскоп для бухгалтера с 17 по 23 июля 2017 года: неделя будет особенной

Как проходит сдача отчетности? Остается время на себя? Астролог «Клерка» в очередной раз обратился к звездам и выяснил, что наступающая неделя необычная. Обычно залогом успеха в делах является дружная команда – но сейчас это не так. Это время для самостоятельных игроков. Найдите свой знак в нашем прогнозе.

Овен Бухгалтерам-Овнам пора в отпуск! Вас ждет Черноморское побережье, на котором появилась новая услуга – SPA-массаж комариными хоботками. Эти ощущения останутся с вами надолго! А о том, как получить вычет за лечение в санатории можно прочесть, мы уже рассказывали.

Телец Тельцам стоит немного поднапрячься и собрать все документы с нерадивых подрядчиков. Неплохо было бы запастись чеками, иначе денег может не хватить на налог на прибыль. Т.е. на прибыль денег хватит. На налог – нет. О том, что делать с опоздавшей первичкой, рассказывает эксперт.

Близнецы У Близнецов в четверг будут большие проблемы с 1С. Впрочем, не только в четверг… Даже декларация по ЕНВД может отказаться формироваться. Обратитесь к системному администратору! И, кроме стандартной кнопки "Авторасчет", он вам добавит дополнительные кнопки "Пересчитать, как хочет налоговая инспекция", "Пересчитать, как я хочу" и "Правильный расчет". Если же захотите поменять программу, выбирайте другие.

Рак Ракам не стоит проводить в налоговой инспекции больше двух часов в день. Несмотря на отчетный период, старайтесь коротать время в очередях с пользой. Вместо ожидания – пройдитесь по магазинам. А то, придя домой, и обняв вторую половинку, она вам скажет: «Ой, от тебя так юридическим лицом пахнет!»

Лев Львам особенно важно при поиске подработки тщательно изучить все нюансы бухучета потенциального работодателя до подписания с ним трудового договора. Высок риск наткнуться на «лучшее предложение» после которого, вам придется еще три года сидеть…Но не падайте духом! Призвать главного бухгалтера к ответственности не так-то просто.

Дева Бухгалтерам-Девам не стоит приносить работу домой, даже если «горит» декларация по НДС. Иначе, не далек тот час, когда на вопрос: «Сколько месяцев в году?», вы будете отвечать: «Десять. Без НДС». Самое важное в заполнении декларации по НДС за 2 квартал 2017 года мы уже разложили по полочкам.

Весы Весам следует следить за своим здоровьем. Поработали за компьютером - марш на зарядку! Чаще будете смотреть по сторонам, быстрее увидите, крадущегося за вами налогового инспектора. Смотрите, как избежать проблем с налоговой.

Скорпион Скорпионам советуем повторить План счетов. Бумажку с надписью "Кредит у стены, дебет у двери" пора бы уже отправить в мусорный бак! Для таких бухгалтеров, как вы, остались места исключительно в Минфине. Тем более, не так далек момент, когда ваше предприятие получит субсидию из бюджета на покупку основных средств. Самое время вспомнить эту статью.

Стрелец Вполне возможно, что Стрельцы услышат в бухгалтерии фразу: «Шлёпни меня!». Не подумайте ничего плохого. Это директор просит юриста поставить печать на договоре. А дум в голове у вас и так хватит! Ведь на носу авансовый платеж по УСН. Дерзайте! Не даром говорят, что разница между убыточными и прибыльными фирмами напрямую зависит от фантазии главбуха.

Козерог Проблемы на работе? Не можете найти общий язык с главбухом? Проверьте его на стрессоустойчивость. Поставьте на флешку защиту от записи... В вашем новом резюме на должность бухгалтера напишите, что в случае налоговой проверки вы с удовольствием съедите всю документацию. Это добавит плюсов вашей кандидатуре. Ведь хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому многие бухгалтера-Козероги уже лет десять, как числится в розыске. Рассказываем, как бороться с эмоциями на работе.

Водолей В начале недели бухгалтерами-Водолеями овладеет лень. И это единственное, что потревожит Водолеев на этой неделе... Если будете менять фамилию в ИНН, смотрите не поставьте при его получении подпись своего директора. Прочитайте, что будет, если вы, как неуполномоченное лицо, подпишите счет-фактуру вместо директора.