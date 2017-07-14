Клерк.Ру
 

Гороскоп для бухгалтера с 17 по 23 июля 2017 года: неделя будет особенной

14.07.17 09:52

Как проходит сдача отчетности? Остается время на себя? Астролог «Клерка» в очередной раз обратился к звездам и выяснил, что наступающая неделя необычная. Обычно залогом успеха в делах является дружная команда – но сейчас это не так. Это время для самостоятельных игроков. Найдите свой знак в нашем прогнозе.

Овен

Бухгалтерам-Овнам пора в отпуск! Вас ждет Черноморское побережье, на котором появилась новая услуга – SPA-массаж комариными хоботками. Эти ощущения останутся с вами надолго! А о том, как получить вычет за лечение в санатории можно прочесть, мы уже рассказывали.

Телец

Тельцам стоит немного поднапрячься и собрать все документы с нерадивых подрядчиков. Неплохо было бы запастись чеками, иначе денег может не хватить на налог на прибыль. Т.е. на прибыль денег хватит. На налог – нет. О том, что делать с опоздавшей первичкой, рассказывает эксперт.

Близнецы

У Близнецов в четверг будут большие проблемы с 1С. Впрочем, не только в четверг… Даже декларация по ЕНВД может отказаться формироваться. Обратитесь к системному администратору! И, кроме стандартной кнопки "Авторасчет", он вам добавит дополнительные кнопки "Пересчитать, как хочет налоговая инспекция", "Пересчитать, как я хочу" и "Правильный расчет". Если же захотите поменять программу, выбирайте другие.

Рак

Ракам не стоит проводить в налоговой инспекции больше двух часов в день. Несмотря на отчетный период, старайтесь коротать время в очередях с пользой. Вместо ожидания – пройдитесь по магазинам. А то, придя домой, и обняв вторую половинку, она вам скажет: «Ой, от тебя так юридическим лицом пахнет!»

Лев

Львам особенно важно при поиске подработки тщательно изучить все нюансы бухучета потенциального работодателя до подписания с ним трудового договора. Высок риск наткнуться на «лучшее предложение» после которого, вам придется еще три года сидеть…Но не падайте духом! Призвать главного бухгалтера к ответственности не так-то просто.

Дева

Бухгалтерам-Девам не стоит приносить работу домой, даже если «горит» декларация по НДС. Иначе, не далек тот час, когда на вопрос: «Сколько месяцев в году?», вы будете отвечать: «Десять. Без НДС». Самое важное в заполнении декларации по НДС за 2 квартал 2017 года мы уже разложили по полочкам

Весы

Весам следует следить за своим здоровьем. Поработали за компьютером - марш на зарядку! Чаще будете смотреть по сторонам, быстрее увидите, крадущегося за вами налогового инспектора.  Смотрите, как избежать проблем с налоговой.

Скорпион

Скорпионам советуем повторить План счетов. Бумажку с надписью "Кредит у стены, дебет у двери" пора бы уже отправить в мусорный бак! Для таких бухгалтеров, как вы, остались места исключительно в Минфине. Тем более, не так далек момент, когда ваше предприятие получит субсидию из бюджета на покупку основных средств. Самое время вспомнить эту статью.

Стрелец

Вполне возможно, что Стрельцы услышат в бухгалтерии фразу: «Шлёпни меня!». Не подумайте ничего плохого. Это директор просит юриста поставить печать на договоре. А дум в голове у вас и так хватит! Ведь на носу авансовый  платеж по УСН. Дерзайте! Не даром говорят, что разница между убыточными и прибыльными фирмами напрямую зависит от фантазии главбуха.

Козерог

Проблемы на работе? Не можете найти общий язык с главбухом? Проверьте его на стрессоустойчивость. Поставьте на флешку защиту от записи... В вашем новом резюме на должность бухгалтера напишите, что в случае налоговой проверки вы с удовольствием съедите всю документацию. Это добавит плюсов вашей кандидатуре. Ведь хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому многие бухгалтера-Козероги уже лет десять, как числится в розыске. Рассказываем, как бороться с эмоциями на работе.

Водолей

В начале недели бухгалтерами-Водолеями овладеет лень. И это единственное, что потревожит Водолеев на этой неделе... Если будете менять фамилию в ИНН, смотрите не поставьте при его получении подпись своего директора. Прочитайте, что будет, если вы, как неуполномоченное лицо, подпишите счет-фактуру вместо директора.

Рыбы

Рыбы, не теряйте свой паспорт! Иначе вскоре вас можно будет поздравить с  должностью директора или главбуха с правом подписи в 52 организациях. Узнайте, какую ответственность несет номинальный директор компании.

Стань экспертом
Александра Бурнович

астролог «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Гороскоп для бухгалтера с 10 по 16 июля: предсказания отчетного периода
 
Бухгалтеру
 
Гороскоп для бухгалтера на 3 - 9 июля 2017 года
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

»
календарь налогоплательщика
2
Мнения21
Аноним прокомментировал материал «Инфляция: овощи сильно подорожали, зато цены на меха и мебель выросли незначительно»
10:03
Аноним прокомментировал материал «Forbes: самые богатые федеральные чиновницы»
09:52
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
09:47
Аноним прокомментировал материал «Директор без зарплаты: что со взносами?»
09:40
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
09:30
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
09:27
Клерк
buhkompas прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
08:55
Клерк
T@nya прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
08:44
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
08:32
Аноним прокомментировал материал «КНД-1150058 Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)»
08:31
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
08:25
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
08:07
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
07:19
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
07:13
Клерк
sunflower_tk прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
07:02
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
06:40
Клерк
petropal1 прокомментировал материал «Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года»
04:48
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
01:40
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
01:27
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
01:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
00:44
Аноним прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
вчера, 22:25
Клерк
Алла_ПетровскаяКондратюк прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
вчера, 22:24
Аноним прокомментировал материал «Для чиновников-взяточников появится онлайн доска позора»
вчера, 22:19
Клерк
Алла_ПетровскаяКондратюк прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
вчера, 22:11
Клерк
hub прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
вчера, 21:49
Клерк
Алла_ПетровскаяКондратюк прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
вчера, 21:43
Клерк
hub прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
вчера, 21:38
Клерк
Алла_ПетровскаяКондратюк прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
вчера, 21:28
Клерк
hub прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
вчера, 21:14
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
вчера, 21:09
Клерк
yante прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
вчера, 21:05
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
вчера, 21:04
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
вчера, 21:03
Аноним прокомментировал материал «Срок давности получения имущественного вычета не установлен»
вчера, 20:59
Клерк
yante прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
вчера, 20:57
еще
 