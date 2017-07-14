Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации

Последние пару недель оказались богаты на новости - хорошие и не очень.

Хорошая новость есть: одну плохую пока перенесли

Начнем наверное с хорошей – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предложения по налоговому маневру будут окончательно сформированы весной 2018 года и начнут реализовываться с 2019 года.

Так что время еще есть и московские налоговые «предсказатели», пугающие 22% НДС с 01.01.2018 года и прочими ужасами, ошиблись.

Хотя, в какую сторону будут маневрировать, уже понятно: говорят, слишком много налоговых льгот, называя, в том числе, НДС, региональные льготы и т.д.

Вторая новость хуже

Вторая новость хуже, но в общем тоже в тренде – предлагается еще один пакет изменений в закон о банкротстве в части усиления субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Правда, в поправках (законопроект №1032321) говорится о дополнительных обязанностях СРО арбитражных управляющих и их административной ответственности за неисполнение законодательства о банкротстве.

Тем не менее, источники в Госдуме говорят, что пакет поправок шире.

В частности, детализируется понятие контролирующего лица (в том числе, к ним могут быть отнесены родственники номинального руководителя, бухгалтеры и финансовые директора), а срок привлечения к субсидиарной ответственности увеличивается с 3-х до 10 лет (!).

Отмечается, что к субсидиарной ответственности в первом квартале 2017 года привлечено в три раза больше контролирующих лиц, чем годом ранее.

Третья новость: новая статья НК РФ

Встречайте новую статью Налогового кодекса – статья 541 . В 3-х чтениях законопроект приняли, сейчас он в Совете Федерации. Обратите внимание на пункт 2: обязательство должно быть выполнено именно лицом, с которым заключен договор, иначе уменьшить налоговую базу нельзя.

Это новелла, судебная практика была по этому вопросу более либеральной. Сам факт перевода денег на счет однодневке, которая не могла выполнить работы, не являлся основанием для однозначного не признания расходов по выполненным работам.

Ниже цитирую статью:

«Статья 541 . Пределы осуществления прав по исчислению

налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,

страховых взносов

1. Не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

2. При отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий:

1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

3. В целях пунктов 1 и 2 настоящей статьи подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций) не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным.

4. Положения, предусмотренные настоящей статьей, также применяются в отношении сборов и страховых взносов и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.»;

2) статью 82 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 541 настоящего Кодекса, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 541 настоящего Кодекса, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V1, V2 настоящего Кодекса».