Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог»

Курортный сбор будут взимать с 1 мая 2018 года. Законопроект сегодня принят Госдумой во втором чтении. Шансы, что он быстро пройдет третье чтение (назначено на 19 июля), затем Совет Федерации и получит визу Президента очень велики, практически стопроцентные. «Клерк» предлагает вам ознакомиться с этим любопытным документом.

Курортный сбор предложил Президент В августе прошлого года идею о курортном сборе одобрил Владимир Путин , а в сентябре уже дал поручение Правительству РФ подготовить законопроект в срок до 1 марта 2017 года. Правительство, как обычно, в срок не уложилось и представило проект только в конце апреля. Документ получился сырой, однако был принят в первом чтении Госдумой, хотя все понимали, что его придется серьезно дорабатывать. Что же получилось в результате этой доработки? А ничего хорошего не получилось. И дело даже не в самом факте появления курортного сбора, а в том, как предлагается его устанавливать и администрировать.

Где будут экспериментировать с курортным сбором Эксперимент (именно так сейчас называется введение сбора) будет проводится в четырех субъектах страны - Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Вводиться на территории субъекта курортный сбор будет региональным законом и такие законы должны быть опубликованы до 1 декабря 2017 года (что будет, если не опубликуют, непонятно). Взиматься сбор будет с 1 мая 2018 года. Однако окончательное решение о введении курортного сбора принимается на уровне муниципального образования. Главы муниципалитетов представляют в региональные исполнительные органы заявки на включение территории образования в территорию эксперимента или об исключении её.

Размер курортного сбора Размер курортного сбора, порядок и сроки его перечисления устанавливаются на уровне региона, но могут дифференцироваться в зависимости от места нахождения территорий муниципальных образований, а также сезона и срока пребывания туриста в месте размещения. Федеральным законом устанавливается потолок сбора – 100 рублей (в 2018 году – 50 рублей). За день заезда в объект размещения сбор взиматься не будет.

Льготы по курортному сбору Федеральным же законом установлен список льготников, с которых сбор не взимается. Кроме стандартного списка (ветеранов, инвалидов и т.п.) в списке значатся: несовершеннолетние;

малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства;

сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов;

обучающиеся по очной форме в учебных заведениях, расположенных на территории эксперимента (заочники, приехавшие на сессию, вероятно, туристы и приехали погулять);

лица, проживающие или имеющие собственность на территории эксперимента;

лица, постоянно работающие на территории эксперимента на основании трудового договора или служебного контракта и др. Приведенный список льготников уже вызывает вопросы. Например, платят ли жители города Краснодара сбор в соседнем городе Горячий Ключ, если и там и там будет введен сбор? Ведь согласно букве закона, они проживают на территории эксперимента. Что должны предъявить малоимущие в объекте размещения для получения льготы? А собственники помещений? И ведь список льготников может быть еще расширен региональными законами.

Как и кто будет собирать курортный сбор Сборщиками денег с туристов (к которым приравнены вообще все проживающие в гостиницах) назначены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги и услуги по временному размещению (в том числе и в квартирах). В законе они изящно названы операторами курортного сбора. Тут, конечно, появляется сразу учет и отчетность – реестр операторов и порядок его ведения утверждается исполнительными органами на региональном уровне. Региональным же уполномоченным органом утверждается отчет операторов (т.е. он может быть разным по субъектам). Взиматься курортный сбор может в любой день пребывания в гостинице, но не позднее дня выезда. Перечислять его в бюджет (региональный) надо будет по истечении срока фактического проживания туриста, при этом точный срок федеральным законом не установлен, его устанавливают на уровне субъекта РФ. Среди обязанностей операторов курортного сбора значится выдача проживающим документа о том, что сбор был уплачен. О том, что это за документ, кто его утверждает и что там должно быть указано, в законе нет ни слова. Более того, в перечне разделения полномочий органов власти, утверждение такого документа не значится. Поскольку это не расчеты за товары, работы или услуги, ККТ не применяется, также, как и БСО. Можно ли применять просто приходный кассовый ордер? Вопрос открытый. Да и у ИП нет обязанности соблюдать порядок кассовых операций. Еще одна загадка, связанная с оплатой сбора – при невозможности взимания у плательщика исчисленной суммы курортного сбора, оператор обязан в порядке и в срок, установленные законом субъекта Российской Федерации, уведомить о невозможности удержания и сумме курортного сбора, подлежащей уплате в орган, осуществляющий контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты курортного сбора. Ну вот уведомил он, а дальше что? Этот орган будет подавать иск в суд из-за 1000 рублей? Каков механизм взыскания с неплательщика?

На что пойдет курортный сбор На что же пойдут собранные деньги? На курортную инфраструктуру - объекты лечебно-оздоровительного социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил. Законом запрещено тратить деньги на ремонт дорог и коммунальную инфраструктуру. Распределять деньги между муниципалитетами будут путем межбюджетных трансферов с использованием средств Фонда развития курортной инфраструктуры (это не организация, а часть средств бюджета субъекта). Контролировать процесс расходования денег будут общественные советы, которые будут создаваться при уполномоченном органе субъекта Российской Федерации.