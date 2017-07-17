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Как заполнять новые строки расчета по налогу на имущество и декларации

17.07.17 08:17

При исчислении налога на имущество организаций у налогоплательщиков традиционно возникает ряд вопросов. В частности, ряд из них касается правильного заполнения отчетности. В этом году многие интересовались, как именно будут заполняться обновленные формы документов, в которые был добавлен новый раздел. Разберемся, какие именно изменения были внесены в отчетность.

Раздел 2.1 нового расчета по налогу на имущество и декларации

ФНС недавно дала разъяснения по вопросам заполнения раздела 2.1 новой формы отчетности по налогу на имущество организаций. В частности, проблемы возникали с тем, какие номера объектов необходимо указывать в разделе расчета и декларации.

Обновленная форма отчетности была утверждена приказом ФНС от 31.03.17 № ММВ-7-21/271@. Был введен новый раздел 2.1 «Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости». В данном разделе должна быть представлена информация по каждому объекту недвижимости, который облагается налогом по среднегодовой стоимости.

В соответствии со ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, а также как кадастровая стоимость отдельных объектов недвижимого имущества по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

В разъяснениях, которые даны в письме ФНС от 03.07.17 № БС-4-21/12769@, указывается, что строка 030 (инвентарный номер) заполняется только в том случае, если отсутствует информация в строках 010 (кадастровый номер) или 020 (условный номер).

Что касается условного номера, который указывается в строке 020 раздела 2.1, то это может быть номер, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения объектам условных номеров, или в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения объектам недвижимого имущества условных номеров.

На практике не все понимают также и что именно указывать в строке 030 (инвентарный номер). Это может быть инвентарный номер, присвоенный объекту органами технической инвентаризации или присвоенный в соответствии с Методическими указаниями по бухучету основных средств. Также заполняется и строка 030 раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.

Титульный лист нового расчета по налогу на имущество и декларации

Изменились и некоторые моменты заполнения титульного листа и формы. Так, теперь не надо указывать код вида экономической деятельности по ОКВЭД.

Уточнен порядок указания номера телефона организации – он должен состоять из кода страны, кода населенного пункта, номера телефона без знаков и пробелов (например, «84950000000»). Стоит отметить, что заверять декларацию печатью юридического лица больше не нужно.

Раздел 3 нового расчета по налогу на имущество и декларации

Изменения коснулись и раздела 3 декларации. Так, в него добавлена строка «Код вида имущества», и отредактированы наименования строк, в которых указывается кадастровая стоимость. Помимо этого, были добавлены строки, в которых отмечается доля налогоплательщика в праве на объект недвижимого имущества (заполняется только в отношении объекта, находящегося в общей собственности), доля по п. 6 ст. 378.2 НК РФ.

Стоит отметить, что изменениями также был уточнен порядок согласования одной декларации в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ (в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет муниципального образования).

Когда использовать новую форму расчета по налогу на имущество и декларации

Впервые отчитаться по новой форме налоговой декларации организации должны по итогам 2017 года, а новую форму расчета по авансовым платежам нужно будет использовать, начиная с отчетности за первый квартал 2018 года.

Однако новую форму расчета по авансовому платежу налогоплательщики могут применять уже в 2017 году, например, для применения «льготного» коэффициента Кжд. 

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Давид Капианидзе

руководитель налоговой практики BMS Law Firm

Специально для Клерк.Ру

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