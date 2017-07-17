Как заполнять новые строки расчета по налогу на имущество и декларации

При исчислении налога на имущество организаций у налогоплательщиков традиционно возникает ряд вопросов. В частности, ряд из них касается правильного заполнения отчетности. В этом году многие интересовались, как именно будут заполняться обновленные формы документов, в которые был добавлен новый раздел. Разберемся, какие именно изменения были внесены в отчетность.

Раздел 2.1 нового расчета по налогу на имущество и декларации

ФНС недавно дала разъяснения по вопросам заполнения раздела 2.1 новой формы отчетности по налогу на имущество организаций. В частности, проблемы возникали с тем, какие номера объектов необходимо указывать в разделе расчета и декларации.

Обновленная форма отчетности была утверждена приказом ФНС от 31.03.17 № ММВ-7-21/271@. Был введен новый раздел 2.1 «Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости». В данном разделе должна быть представлена информация по каждому объекту недвижимости, который облагается налогом по среднегодовой стоимости.

В соответствии со ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, а также как кадастровая стоимость отдельных объектов недвижимого имущества по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

В разъяснениях, которые даны в письме ФНС от 03.07.17 № БС-4-21/12769@, указывается, что строка 030 (инвентарный номер) заполняется только в том случае, если отсутствует информация в строках 010 (кадастровый номер) или 020 (условный номер).

Что касается условного номера, который указывается в строке 020 раздела 2.1, то это может быть номер, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения объектам условных номеров, или в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения объектам недвижимого имущества условных номеров.

На практике не все понимают также и что именно указывать в строке 030 (инвентарный номер). Это может быть инвентарный номер, присвоенный объекту органами технической инвентаризации или присвоенный в соответствии с Методическими указаниями по бухучету основных средств. Также заполняется и строка 030 раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.