Как заполнять новые строки расчета по налогу на имущество и декларации
При исчислении налога на имущество организаций у налогоплательщиков традиционно возникает ряд вопросов. В частности, ряд из них касается правильного заполнения отчетности. В этом году многие интересовались, как именно будут заполняться обновленные формы документов, в которые был добавлен новый раздел. Разберемся, какие именно изменения были внесены в отчетность.
Раздел 2.1 нового расчета по налогу на имущество и декларации
ФНС недавно дала разъяснения по вопросам заполнения раздела 2.1 новой формы отчетности по налогу на имущество организаций. В частности, проблемы возникали с тем, какие номера объектов необходимо указывать в разделе расчета и декларации.
Обновленная форма отчетности была утверждена приказом ФНС от 31.03.17 № ММВ-7-21/271@. Был введен новый раздел 2.1 «Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости». В данном разделе должна быть представлена информация по каждому объекту недвижимости, который облагается налогом по среднегодовой стоимости.
В соответствии со ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, а также как кадастровая стоимость отдельных объектов недвижимого имущества по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.
В разъяснениях, которые даны в письме ФНС от 03.07.17 № БС-4-21/12769@, указывается, что строка 030 (инвентарный номер) заполняется только в том случае, если отсутствует информация в строках 010 (кадастровый номер) или 020 (условный номер).
Что касается условного номера, который указывается в строке 020 раздела 2.1, то это может быть номер, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения объектам условных номеров, или в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения объектам недвижимого имущества условных номеров.
На практике не все понимают также и что именно указывать в строке 030 (инвентарный номер). Это может быть инвентарный номер, присвоенный объекту органами технической инвентаризации или присвоенный в соответствии с Методическими указаниями по бухучету основных средств. Также заполняется и строка 030 раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.
Титульный лист нового расчета по налогу на имущество и декларации
Изменились и некоторые моменты заполнения титульного листа и формы. Так, теперь не надо указывать код вида экономической деятельности по ОКВЭД.
Уточнен порядок указания номера телефона организации – он должен состоять из кода страны, кода населенного пункта, номера телефона без знаков и пробелов (например, «84950000000»). Стоит отметить, что заверять декларацию печатью юридического лица больше не нужно.
Раздел 3 нового расчета по налогу на имущество и декларации
Изменения коснулись и раздела 3 декларации. Так, в него добавлена строка «Код вида имущества», и отредактированы наименования строк, в которых указывается кадастровая стоимость. Помимо этого, были добавлены строки, в которых отмечается доля налогоплательщика в праве на объект недвижимого имущества (заполняется только в отношении объекта, находящегося в общей собственности), доля по п. 6 ст. 378.2 НК РФ.
Стоит отметить, что изменениями также был уточнен порядок согласования одной декларации в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ (в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет муниципального образования).
Когда использовать новую форму расчета по налогу на имущество и декларации
Впервые отчитаться по новой форме налоговой декларации организации должны по итогам 2017 года, а новую форму расчета по авансовым платежам нужно будет использовать, начиная с отчетности за первый квартал 2018 года.
Однако новую форму расчета по авансовому платежу налогоплательщики могут применять уже в 2017 году, например, для применения «льготного» коэффициента Кжд.