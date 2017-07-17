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Доплата до среднего заработка командированным: что с налогом на прибыль

17.07.17 08:52

Компания, применяющая окладно-премиальную систему оплаты труда, оплачивает командированному сотруднику дни нахождения в командировке исходя из сумм оклада и ежемесячной премии. Будут ли учитываться в целях налогообложения прибыли расходы в виде доплаты до среднего заработка? В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов.

Расходы для расчета налога на прибыль

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Документально подтвержденные расходы — это затраты, которые подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно п. 2 ст. 252 НК РФ расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика делятся на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.

На основании ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, которые предусмотрены нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Таким образом, перечень расходов на оплату труда, приведенный в ст. 255 НК РФ, является открытым.

Согласно п.6 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относится, в частности, сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ о труде.

В соответствии со ст. 166 ТК РФ служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Статьей 167 ТК РФ установлено, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Сохранение среднего заработка командированным

Порядок исчисления средней заработной платы (среднего заработка) в отношении всех случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.07 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (далее — Постановление № 922).

За время командировки работодатель обязан выплачивать работнику средний заработок, рассчитанный в соответствии со ст. 139 ТК РФ и Постановлением № 922.

Таким образом, как указано в письме Минфина России от 22.03.12 г. № 03-03-06/1/150, в составе расходов на оплату труда, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитывается сумма начисленного работнику среднего заработка за период его нахождения в командировке.

Как определено в ст. 135 ТК РФ, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Доплаты сотрудникам, находившимся в командировке

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Следовательно, работодатель вправе принять решение о том, что помимо сохранения среднего заработка командированным работникам производится доплата в размере разницы между текущей (фактической) заработной платой и величиной сохраненного на период командировки среднего заработка. Принятое решение с соблюдением установленной законом процедуры должно быть отражено в коллективном договоре, трудовых договорах с работниками либо в локальном нормативном акте организации.

В письме Минфина России от 28.04.14 г. № 03-03-06/1/19699 указано, что в случае, когда доплаты сотрудникам, находившимся в командировке производственного характера, предусмотрены в трудовом договоре или локальном нормативном акте, то расходы по начислению подобных выплат могут учитываться в составе расходов на оплату труда в целях налогообложения прибыли организаций (см. также письма от 3.12.10 г. № 03-03-06/1/756, от 14.09.10 г. № 03-03-06/2/164).

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Юрий Лермонтов

советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Международный еженедельник "Финансовая газета"

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