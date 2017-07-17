7 причин, почему профессии бухгалтер не суждено умереть. Рубрика «Бодрый понедельник»

Взбордримся и начнем новую отчетную неделю с рассуждений о том, почему бухгалтерская профессия будет всегда? И никакие автоматизированные системы учета ее никогда не заменят. Согласны?

Как-то заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что профессия бухгалтера будет уходить с рынка в связи с появлением новых технологий. Наш постоянный эксперт, к.э.н., Александр Пятинский, категорически не согласен с мнением представителей Минфина и подробно разобрал, почему пока бухгалтеры все еще нужны в стране.

Наверняка, идеальное будущее выглядит как такси без водителей, больницы без врачей, школы и институты без преподавателей, супермаркеты без кассиров… И сразу становится понятно, что это будет не так скоро, если даже подобная тенденция намечается.

Пока Минфин предсказывает будущее, выдавая желаемое за возможную действительность, еще раз и совсем на пальцах объясняю почему профессия бухгалтера с рынка в нашей стране не уйдет в ближайшем будущем.

Есть как минимум семь причин, лежащих на поверхности, почему профессии бухгалтера не суждено умереть.