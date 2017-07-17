7 причин, почему профессии бухгалтер не суждено умереть. Рубрика «Бодрый понедельник»
Взбордримся и начнем новую отчетную неделю с рассуждений о том, почему бухгалтерская профессия будет всегда? И никакие автоматизированные системы учета ее никогда не заменят. Согласны?
Как-то заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что профессия бухгалтера будет уходить с рынка в связи с появлением новых технологий. Наш постоянный эксперт, к.э.н., Александр Пятинский, категорически не согласен с мнением представителей Минфина и подробно разобрал, почему пока бухгалтеры все еще нужны в стране.
Наверняка, идеальное будущее выглядит как такси без водителей, больницы без врачей, школы и институты без преподавателей, супермаркеты без кассиров… И сразу становится понятно, что это будет не так скоро, если даже подобная тенденция намечается.
Пока Минфин предсказывает будущее, выдавая желаемое за возможную действительность, еще раз и совсем на пальцах объясняю почему профессия бухгалтера с рынка в нашей стране не уйдет в ближайшем будущем.
Есть как минимум семь причин, лежащих на поверхности, почему профессии бухгалтера не суждено умереть.
Бумажный документооборот
Чтобы минимизировать бумажный документооборот (как того хочет Минфин), должна быть техническая возможность для этого. Это значит, что как минимум нужно:
- отказаться от бумажных трудовых книжек (уже сколько лет предлагается реформа и законопроект — все тщетно);
- минимизировать наличные расчеты (правда, способов борьбы с полным искоренением зарплат в конвертах еще не придумали);
- наладить электронный документооборот (для примера, бухгалтер каждой российской компании знает, что каждый год до 15 апреля нужно нести лично распечатанные бумаги в ФСС, чтобы подтвердить вид деятельности);
- прекратить налоговикам рассылать требования (компании до сих пор предоставляют копии документов за последние три года, заверенные подписью руководителя и сшитые нитками по пачкам не более 200 листов в одной).
Кто будет общаться с налоговой?
Если предположить, что ни одному из фискальных органов не нужны документы от компаний и отчеты (что уже по своей сути представляется абсурдным), кто-то все равно должен платить и считать налоги, взносы и сборы. В части налоговой нагрузки, к слову, наблюдается тенденция к динамике не в пользу плательщиков.
Кто будет делать ВСЕ?
Представим самую обычную компанию, в которой нет ни одного бухгалтера. И попробуем ответить на простые вопросы:
- кто будет осуществлять расчеты и принимать платежи?
- кто будет считать заработную плату?
- кто будет проводить инвентаризацию?
- кто будет готовить, собирать и хранить документы по активам компании (в том числе товарным знакам, основным средствам и инвентарю)?
А что с международной отчетностью?
Предположим, что Минфин принял закон, чтобы искоренить бухгалтеров, и их не станет ни одного в российских компаниях. Но не стоит забывать о Big4. Ни о каких инвестициях и международной отчетности в данном случае и речи не может идти. Впрочем, обязательный аудит отечественных компаний тоже никто отменять пока не собирается.
Увязка показателей
Управление любой компанией, а в особенности большой, возможно только на основе данных о деятельности. Даже если предположить, что каждый участок учета ведет ответственный за него рядовой исполнитель, должен быть человек, который сводит и увязывает между собой все эти показатели.
Не будет бухгалтера – не будет учета
Почти все российские компании ведут бухгалтерский, кадровый, налоговый и финансовый учет. Чем меньше компания, тем меньше в ней штат. Это значит, что все перечисленные виды учета ведет бухгалтер. Если не будет бухгалтера, не будет учета. Ни одно программное обеспечение и сервис не справятся с автоматизацией, без контроля со стороны. Контроль за автоматизированными бизнес-процессами — это новая статья затрат. Малый бизнес, в свою очередь, такую автоматизацию не сможет финансово осилить.
Бюджетный учет
Бюджетный учет самая интересная причина. Каждая государственная копейка, как полученная, так и потраченная, должна быть учтена. Учет ведется с помощью бюджетной классификации. Такого количества изменений, приходящихся на один календарный год как в российском бюджетном учете, нет нигде. Не успели бухгалтера привыкнуть к нововведениям, как для них уже выпустили новый закон. Без бюджетного учета государство качественно функционировать и существовать не сможет. Вести бюджетный учет могут только бухгалтера (и то, далеко не все).
А теперь несколько слов, какие варианты развития событий возможны:
- профессию «бухгалтер» просто переименуют в какую-нибудь более созвучную к английскому языку (как убрали арифметику из школьной программы, заменив математикой);
- требования к профессии ужесточат, и бухгалтер начнет выполнять еще функции финансиста, аудитора, аналитика и т. д. (что уже существует во многих компаниях);
- возможна передача бухгалтерских функций на плечи ответственных за участок работы (например, всем учетом по материальным ценностям займется кладовщик, учетом дебиторской задолженности — начальник отдела продаж и т. д.), но о качестве работы в данном случае речи идти не может.
И последнее, бухгалтера не так давно наконец-то полностью смогли отказаться от использования в работе деревянных счет с косточками и дискет, а вы говорите автоматизировать все…