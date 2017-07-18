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Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017

18.07.17 08:06

Буевый Аполлон Александрович - добросовестный ИП и работодатель. У него 2 работника, один из которых получает стандартный вычет. Зарплату платит вовремя и НДФЛ перечисляет в срок. Посмотрим, как ему не опоздать и правильно заполнить 6-НДФЛ за полугодие 2017.

Срок сдачи 6-НДФЛ за полугодие 2017

Работодатели, как компании, так и ИП, должны сдать 6-НДФЛ за полугодие 2017 года не позднее 31 июля. 

Штрафы за 6-НДФЛ 

Если опоздать с 6-НДФЛ, Аполлона Александровича как работодателя оштрафуют. Вот штрафы за 6-НДФЛ:

  • в отношении налоговых агентов, не представивших расчет 6-НДФЛ вовремя, предусмотрен штраф 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления расчета (пункт 1.2 статьи 126 НК РФ);
  • в случае непредставления налоговым агентом расчета 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении установленного срока может быть принято решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ);
  • за представление налоговому органу расчетов 6-НДФЛ, содержащих недостоверные сведения, предусмотрен штраф в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ (ст. 126.1 НК РФ). При этом, штраф применяется только, если ошибки привели к неблагоприятным последствиям для бюджета. Если налоговый агент самостоятельно выявил ошибки и представил налоговому органу уточненные документы (до момента, когда налоговый агент обнаружил недостоверность сведений), то штраф, предусмотренный ст. 126.1. НК РФ, не применяется.

Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017

Скачайте образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017 в формате Excel. Пустой бланк 6-НДФЛ скачивайте в разделе «Бланки».

Титульный лист 6-НДФЛ

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Раздел 1 6-НДФЛ

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Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

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