Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017

Буевый Аполлон Александрович - добросовестный ИП и работодатель. У него 2 работника, один из которых получает стандартный вычет. Зарплату платит вовремя и НДФЛ перечисляет в срок. Посмотрим, как ему не опоздать и правильно заполнить 6-НДФЛ за полугодие 2017.

Срок сдачи 6-НДФЛ за полугодие 2017 Работодатели, как компании, так и ИП, должны сдать 6-НДФЛ за полугодие 2017 года не позднее 31 июля.

Штрафы за 6-НДФЛ Если опоздать с 6-НДФЛ, Аполлона Александровича как работодателя оштрафуют. Вот штрафы за 6-НДФЛ: в отношении налоговых агентов, не представивших расчет 6-НДФЛ вовремя, предусмотрен штраф 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления расчета (пункт 1.2 статьи 126 НК РФ);

в случае непредставления налоговым агентом расчета 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении установленного срока может быть принято решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ);

за представление налоговому органу расчетов 6-НДФЛ, содержащих недостоверные сведения, предусмотрен штраф в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ (ст. 126.1 НК РФ). При этом, штраф применяется только, если ошибки привели к неблагоприятным последствиям для бюджета. Если налоговый агент самостоятельно выявил ошибки и представил налоговому органу уточненные документы (до момента, когда налоговый агент обнаружил недостоверность сведений), то штраф, предусмотренный ст. 126.1. НК РФ, не применяется.