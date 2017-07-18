Клерк.Ру
 

Где 2000 бухгалтеров готовы помочь вам. Бесплатно, быстро и с радостью

18.07.17 09:12

В нашей группе в Фейсбук «Красный уголок бухгалтера» сегодня большое событие. К группе присоединился 2000 участник!

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Шесть причин, почему вам надо стать 2001-м участником группы

Причина 1: там всегда быстро ответят на вопрос

Бухгалтерский форум «Клерка» с более, чем миллионной аудиторией, это, как все уже убедились за почти 16 лет работы портала, очень круто. Тут много участников и можно быть уверенным, что в итоге правильный ответ точно подскажут.

Так зачем нужно присоединиться к нашей группе в Facebook? Форум - площадка, которой пользуются, в основном, с компьютера. Чаще даже рабочего, когда есть время и доступ к справочно-правовым системам. Так или иначе, с мобильных устройств искать и отвечать что-то на форуме не так удобно.

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Другое дело - наша группа в Facebook. Уведомления о новых публикациях приходят участникам группы оперативно - и чаще всего они видят их уже на экране своих смартфонов (если уведомления утомляют, их легко отключить в настройках в Facebook).

В итоге, отвечают на вопросы оперативно. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают и о том, что ответить налоговикам на их запрос, как провести операцию в учете или найти бухгалтера или вакансию.

Причина 2: можно бесплатно получить консультацию налогового консультанта

В «Красном уголке бухгалтера» состоят не только практикующие бухгалтеры, но и аудиторы и налоговые консультанты. Они размещают в группе свои статьи с наработками по налоговой оптимизации и, как правило, охотно отвечают на уточняющие вопросы участников.

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Причина 3: можно поучаствовать в интересных профессиональных опросах

Мы периодически проводим опросы бухгалтеров. Например, из последнего - спрашивали о том, что их не устраивает в работе, какими инструментами в работе они пользуются и почему опасаются налоговых проверок. На их основе мы проводим исследования и выпускаем материалы, которые всегда вызывают большой интерес посетителей  «Клерка».

Поучаствовав в опросе, можно сделать важное дело: помочь нам лучше понимать бухгалтерские интересы и публиковать те статьи, которые будут вам более полезны.

Мы не удаляем любые, даже самые острые комментарии. «Клерк» за свободу слова.

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Причина 4: можно первым узнавать о самых интересных материалах «Клерка» 

В группе мы всегда оповещаем о главных материалах текущего дня: особенно, если они касаются заполнения отчетности и содержат образцы ее заполнения.

Не за горами отчетная кампания по второму кварталу. Присоединяйтесь к группе и сможете пройти ее без авралов.

Причина 5: можно узнать о практике налоговиков на местах

Участники группы нередко делятся перлами от своих налоговых инспекторов. Какие требования уже начали рассылать налоговики по отчетности по страховым взносам? Что с электронной отчетностью? Какие уточненки устраивают налоговиков?

Можно первым узнать, чего ждать от своих налоговиков: обычно практика работы с налогоплательщиками со временем становится одинаковой для всей России.

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Причина 6: можно посмеяться вместе с коллегами

Нам на «Клерке» не чужд здоровый профессиональный юмор. Особенно, если он касается дурацких действий госорганов.

Присылайте свои приколы, связанные с работой. Другим бухгалтерам будет приятнее работать среди ежедневной рутины.

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Что происходит в группе сейчас

Прочитайте наши обзоры о том, что происходило в «Красном уголке бухгалтера» в последнее время:

1. О чем мечтает бухгалтер? Я знаю.

2. «Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!

3. Стихи о годе существования «КУБ».

4. Как себя чувствует бухгалтер в Фейсбук?

Присоединяйтесь к «КУБ». Там точно помогут, если возникнут рабочие проблемы.

Стань экспертом
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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