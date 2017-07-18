Расчет по страховым взносам за полугодие 2017: полезные инструкции

Как проверить расчет по страховым взносам ФНС РФ в рассматриваемом письме приводит обновленные проверочные таблицы для контроля правильности отражения показателей в расчете по взносам, утвержденного Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Контрольные соотношения (КС) составлены взамен направленных ранее КС (письмом от 13.03.2017 № БС-4-11/4371@). В новой версии документа налоговики, в частности предлагают иначе сверять данные расчета с формой 6-НДФЛ: разность строк 020 и 025 раздела 1 6-НДФЛ соотносится (может быть больше или равна) с базой по взносам — со строкой 050 гр. 1 подраздел 1.1 раздела 1 расчета. В прежнем варианте разность строк 6-НДФЛ сравнивалась с показателем стр. 030 расчета. Что вызывало много вопросов, так как в этой строке отражаются все доходы работников, в том числе и необлагаемые взносами (детские пособия, суточные и пр. выплаты), а в форму 6-НДФЛ полностью необлагаемые доходы не включаются. Поэтому прежние КС могли не выполняться и при правильном заполнении расчета по страховым взносам и 6-НДФЛ. Теперь вопросов в этой части КС должно быть меньше. Хотя расхождения все равно возможны из-за переходящих (с одного на другой квартал) выплат, в том числе по начисленным, но не выплаченным вознаграждениям по ГПД, отпускным и прочим суммам. Налоговики, обнаружив невыполнение КС, потребуют пояснить его причины. Также появились контрольные формулы для сравнения данных расчета с информацией, представленной из ФСС РФ по суммам, выделенным фондом на осуществление (возмещение) расходов по выплате пособий. Показатели граф 3-5 строки 80 приложения 2 раздела 1 расчета должны соответствовать выделенным суммам на выплату страхового обеспечения. Если указанные показатели окажутся больше тех, которые прислали из фонда, налоговики направят требование о предоставлении пояснений или внесения исправлений. При отсутствии таковых (или пояснения не удовлетворят налоговиков) будет составлен акт о выявленных нарушениях НК РФ. ПИСЬМО ФНС РФ от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@

«О направлении контрольных соотношений» Примечание редакции: напомним, что письмом ФСС РФ от 15.06.2017 № 02-09-11/04-03-13313 направлены контрольные соотношения для проверки заявленных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженных в приложении 3 и 4 к разделу 1 расчета по взносам.

Как представить уточненный расчет по страховым взносам ФНС РФ рассказала, как заполнить «уточненку» по страховым взносам за отчетные периоды, начиная с I квартала текущего года. Изменения в ранее представленный расчет вносятся путем представления уточенного расчета в порядке, определенном ст. 81 НК РФ. Уточнение персональных данных. Персональные данные, отраженные в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета, уточняются на основании полученных от налоговиков уведомлений: об уточнении расчета, об отказе в его приеме, о том, что расчет считается непредставленным или требования о представлении пояснений. Указанный раздел (3) расчета оформляется так: по каждому застрахованному физлицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1 расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190-300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается «0»;

по этим же застрахованным физлицам заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190-300 подраздела 3.2 расчета, если возникла необходимость корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета. Уточнение других сведений. Здесь надо учитывать следующие нюансы: если в первоначальный расчет попали не все застрахованные физлица, то в уточненный расчет включается раздел 3 с данными по отсутствующим физлицам и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

если в первоначальный расчет вкрались ошибки по отраженным сведениям о застрахованных лицах, то в «уточненку» включается опять раздел 3 со сведениями в отношении таких физлиц, в котором в строках 190-300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается «0», и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета.

если нужно внести коррективы по отдельным застрахованным лицам показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета, то в уточненный расчет включается раздел 3 со сведениями в отношении таких физлиц с правильными показателями в подразделе 3.2 расчета, и при необходимости (в случае изменения общей суммы исчисленных взносов) надо исправить данные раздела 1 расчета. ПИСЬМО ФНС РФ от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@

«О представлении уточненных расчетов» Примечание редакции: уточненный расчет по страховым взносам будет считаться принятым, и дату его представления определят по первоначальной дате представления, если его подать в установленные НК РФ сроки: при отправке в электронной форме — в течение 5 дней, считая с даты направления уведомления в электронной форме;

при направлении бумажного расчета — в 10-дневный срок с даты направления уведомления на бумажном носителе (п. 7 ст. 431 НК РФ). Если в эти сроки не уложиться, то расчет признают непредставленным. За это возможен штраф в размере 5 процентов не уплаченной в срок суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основании указанного расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). Для должностных лиц за это правонарушение предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ). В соответствии с действующими нормами НК РФ у налоговых органов нет оснований для блокировки счета при нарушении сроков сдачи отчетности по взносам (письмо ФНС РФ от 10.05.2017 № АС-4-15/8659).

Как отразить в расчете расходы на соцстрахование 1. Если возмещение сумм расходов происходит в одном отчетном периоде по расходам, произведенным в другом периоде, отражать указанные суммы нужно в расчете (стр. 080 Приложения 2 к разд. 1 расчета) в месяце получения средств из ФСС РФ. Однако, по мнению ФНС РФ, этот порядок применяется к расходам на выплату пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (на ВНиМ), возмещенным ФСС РФ за отчетные периоды, начиная с I квартала 2017 года. Ведь форма расчета (утверждена Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@) вступила в силу с 01.01.2017. Вывод: прошлогодние расходы, возмещенные фондом в этом году, в расчет не попадают. 2. В субъектах РФ, где в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 реализуется пилотный проект ФСС: пособия выплачиваются напрямую из фонда. Поэтому плательщики страховых взносов – участники этого проекта расходов на ВНиМ не несут, соответственно, приложения № 3 и 4 к разделу 1 расчета они не заполняют и в состав расчета не включают. Исключение составляют плательщики взносов: сменившие в течение расчетного (отчетного) периода адрес места нахождения (места жительства) с территории субъекта РФ, не участвующего в пилотном проекте, на территорию субъекта РФ — участника пилотного проекта;

находящиеся на территории субъектов РФ, вступающих в пилотный проект не с начала расчетного периода. В указанном случае заполнение приложений № 3 и 4 раздела 1 расчета осуществляется в соответствии с разделами XII-XIII Порядка заполнения расчета. ПИСЬМО ФНС РФ от 05.07.2017 № БС-4-11/12778@ Примечание редакции: в соответствии с п. 11.14 Порядка заполнения расчета по стр. 080 Приложения 2 к разделу 1 расчета в соответствующих графах отражаются суммы возмещенных ФСС РФ расходов на выплату пособий на ВНиМ с начала расчетного периода. При этом в расчете нет специальной строки, в которой отражался бы долг за фондом на 01.01.2017. Из указанной формулировки было неясно, надо ли показывать в расчете прошлогодние суммы расходов, возмещенные ФСС РФ в этом году. Наконец компании дождались официальных разъяснений. Не исключено, что многие плательщики взносов из-за нерасторопности чиновников наделали ошибок в первом расчете (он сдавался в ИФНС до 02.05.2017), включив в него пособия, возмещенные за прошлый год.

Как заплатить штрафы за опоздание с расчетом по страховым взносам Налоговики напомнили, что за просрочку с представлением расчета грозит штраф по ст. 119 НК РФ в размере 5 процентов не уплаченной в установленный срок суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании этого расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. Верхняя планка штрафа ограничена 30 процентами указанной суммы, нижняя — 1 тыс. рублей. Поэтому если все взносы уплачены вовремя, то за опоздание с расчетом штраф составит 1 тыс. рублей. Штраф нужно уплачивать по каждому из видов страхования отдельно на соответствующий КБК: 182 1 02 02010 06 3010 160 – на ОПС;

182 1 02 02090 07 3010 160 – на ВНиМ;

182 1 02 02101 08 3013 160 – на ОМС. Минимальный штраф в 1 тыс. рублей грозит также за непредставленный нулевой расчет по взносам. Данная сумма должна распределяться в бюджеты исходя из нормативов расщепления основного тарифа 30 процентов на отдельные виды обязательного социального страхования (22 процента — на ОПС, 5,1 процента — на ОМС, 2,9 процента — на ВНиМ), а именно: 22:30 х 1 000=733,33 руб. — в ПФР;

5,1:30 х 1 000=170 руб. — в ФФОМС;

2,9:30 х 1 000=96,67 руб. — в ФСС РФ. ПИСЬМО ФНС РФ от 30.06.2017 № БС-4-11/12623@

«По вопросу распределения между государственными внебюджетными фондами сумм поступлений от штрафных санкций, предусмотренных статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации, и определения даты исчисления указанных санкций»

Как классифицировать деятельность при применении пониженного тарифа ФНС РФ пояснила порядок классификации деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий (ВТ и ИТ), для применения льготных тарифов УСН-компаниям по пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ. С начала текущего года действует ОКВЭД ОК 029-2014 (ОКВЭД 2), при этом ОКВЭД ОК 029-2001 (ОКВЭД) утратил силу. Налоговики рассказали о соответствии кодов этих классификаторов друг другу. ТАБЛИЦА: «Коды соответствия деятельности, связанной с ВТ и ИТ, в старом и новом классификаторе» Коды деятельности, связанной с ВТ и ИТ ОКВЭД (класс 72, включает группы кодов): Коды соответствия ОКВЭД 2: 72.10 «Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники»; 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»; 72.20 «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области»; 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»; 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»; 72.30 «Обработка данных»; 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность»; 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»; 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»; 72.50 «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники»; код 95.11 «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования»; 72.60 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» Таким образом, льгота по пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ распространяется на организации, основными видами экономической деятельности которых в соответствии с ОКВЭД 2 являются виды деятельности по кодам 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1 и 95.11. ПИСЬМО ФНС РФ от 28.06.2017 № БС-4-11/12447@

«О применении пониженных тарифов» Примечание редакции: для упрощенцев с указанным видом деятельности в течение 2017-2018 годов тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование установлены в размере 20,0 процента, на обязательное социальное страхование (на ВНиМ), а также на обязательное медицинское страхование — 0 процентов. Такие же тарифы применяют «упрощенцы» и с другими видами основной их деятельности, в частности. в производственной и социальной сферах. Для использования льготных тарифов указанные лица должны следить за своими доходами, их размер за налоговый период не должен превышать 79 млн рублей. Также для указанных категорий лиц вид деятельности (по которому заявляется льгота) признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов (п. 6 ст. 427 НК РФ). Сумма доходов определяется в соответствии со ст. 346.15 НК РФ. Применять пониженные тарифы можно только при соблюдении указанных критериев и применении УСН по основному виду экономической деятельности. Поэтому, если основным видом экономической деятельности компании (ИП), совмещающей УСН и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение льготных тарифов (письмо ФНС РФ от 28.06.2017 № БС-4-11/12448@) .

Как зачесть превышение расходов в счет уплаты страховых взносов ФНС РФ и Минфин РФ пришли к единому мнению: подавать заявление на проведение такого зачета не нужно. Чиновники разъяснили следующее. Из пункта 9 ст. 431 НК РФ следует: если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма расходов на выплату пособий на соцстрах по ВНиМ (за вычетом средств, выделенных из ФСС РФ) превышает общую сумму исчисленных взносов на эти цели, полученная разница засчитывается ИФНС в счет предстоящих платежей по указанным взносам. Основание для зачета — полученное из фонда подтверждение заявленных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения за соответствующий расчетный (отчетный) период. Норма статьи 78 НК РФ гласит: сумма переплаченного страхового взноса либо засчитывается в счет будущих платежей, либо возвращается плательщику на основании его заявления по решению налогового органа. Однако указанная норма регулирует только зачет (возврат) сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа. Но она не распространяется на порядок зачета сумм превышения расходов на выплату страхового обеспечения на соцстрах по ВНиМ в счет начисленных взносов на эти цели. Поэтому в данном вопросе необходимо руководствоваться п. 9 ст. 431 НК РФ, то есть указанный зачет должны делать налоговики без заявления плательщиков взносов. ПИСЬМО ФНС РФ от 31.05.2017 № ГД-4-8/10264

«О направлении для использования в работе» Документ включен в СПС "Консультант Плюс" Примечание редакции: напомним о двух важных моментах, связанных с уплатой взносов. Штрафа за неуплату можно не опасаться, если взносы правильно начислены и отражены в расчете, который вовремя поступил в ИФНС. Штрафные санкции по п. 1 ст. 122 НК РФ полагаются за неуплату страховых взносов из-за занижения базы по ним. Если компания правильно рассчитала страховые взносы, но не торопится с их уплатой, то за просрочку ей начислят только пени (письмо Минфина РФ от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912). Минфин РФ также напомнил, что с этого года штраф по ст. 120 НК РФ за грубое нарушение объектов налогообложения, доходов и расходов распространяется и на базу по взносам. Соответственно, за указанные грубые нарушения, повлекшие занижение базы по взносам, грозит штраф по ст. 120 НК РФ в размере 20 процентов неуплаченных взносов, но не менее 40 тыс. рублей

Как считать взносы туристическому агентству на УСН Налоговики ответили на вопрос: может ли упрощенец с деятельностью туристических агентств применять пониженные тарифы по пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ? Согласно данной норме льгота по взносам предусмотрена для организаций (ИП), применяющих УСН, основным видом деятельности которых в том числе являются такие ее виды, как транспорт и связь. Однако в соответствии с новым классификатором (ОКВЭД 2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ОК 029-2014), в разделы H «Транспортировка и хранение» (коды 49 — 53) и J «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63) такой вид экономической деятельности, как деятельность туристических агентств, не входит (по коду 79.11 она включена в раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»). Поэтому турагентства на «упрощенке» не вправе с 01.01.2017 применять пониженные тарифы. ПИСЬМО ФНС РФ от 23.06.2017 № БС-4-11/12091 Документ включен в СПС "Консультант Плюс"

Как платить доптарифы по страховым взносам, если не было спецоценки Выплаты в пользу лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 1-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ облагаются страховыми взносами по доптарифам. Размер доптарифа зависит от класса условий труда, установленного по результатам спецоценки условий труда. При этом если работник занят на таких видах работ, то страховые взносы по дополнительным тарифам начисляются независимо от того, была ли в отношении его рабочего места проведена аттестация рабочих мест по условиям труда или спецоценка. Так, например, если компания не проводила спецоценку новых рабочих мест, на выплаты работникам, занятым на подземных работах, страховые взносы начисляются по доптарифу в размере 9 процентов. Начиная с 01.01.2017 плательщики взносов сдают расчет по ним в налоговую инспекцию. Форма расчета утверждена Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Выплаты, облагаемые допвзносами, отражаются в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета. ПИСЬМО ФНС РФ от 24.05.2017 № БС-4-11/9763

Как получить рассрочку по выплате долга по взносам Районной больнице суд рассрочил на год выплату долга по пеням за несвоевременную уплату страховых взносов, начисленных до 01.01.2017 в размере 5 млн рублей. Статья 75 НК РФ предписывает: в случае уплаты причитающихся сумм налогов (взносов) в более поздние по сравнению с установленными НК РФ сроки начисляются пени. Неисполнение обязанности по уплате налогов (взносов) — основание для направления нарушителю налогового требования об уплате налога. Так и поступила ИФНС, выставив требование от 09.01.2017, которым больнице предложено в срок до 01.04.2017 уплатить задолженность по пени. Однако указанный долг в добровольном порядке оплачен не был, поэтому налоговики обратились в суд с требованием о взыскании долга. Исследовав представленные документы, суд согласился с указанным требованием. Районная больница также пошла в суд с ходатайством о рассрочке исполнения судебного решения сроком на 24 месяца с погашением ежемесячно равных сумм, начиная с момента вынесения решения, мотивируя заявление сложным финансовым положением, из-за недофинансирования должника из бюджета. Арбитры удовлетворили это ходатайство и предоставили должнику рассрочку исполнения судебного акта сроком на 24 месяца с погашением долга равными частями ежемесячно (по 209, 6 тыс. рублей). При этом суд учел социальную значимость выполняемых больницей задач и отсутствие у нее возможности целиком погасить взысканную судом задолженность. РЕШЕНИЕ Арбитражного суда Московской области от 13.06.2017 № А41-32636/17 Документ включен в СПС "Консультант Плюс" Примечание редакции: налоговики с начала этого года контролируют своевременность уплаты платежей, отчетность по взносам, а также взыскивают долги, пени, штрафы по ним, в том числе образовавшиеся на 01.01.2017 (ст. 4 Закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ). При этом применяются правила НК РФ. Примерами практики взыскания ИФНС задолженности по взносам также служат споры, рассмотренные Арбитражными судами: Республики Калмыкия (решение от 26.06.2017 № А22-1789/2017, инспекция взыскала с должника взносы и пени за 9 месяцев 2016 года);

Ивановской области (решение от 23.06.2017 № А17-3662/2017, налоговиками взысканы прошлогодние пени и взносы);

Саратовской области (решение от 28.06.2017 № А57-12093/2017, суд признал правомерными аналогичные взыскания налоговиков).