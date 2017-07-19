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Изменения в налоговой отчетности для ИП: что и как сдавать летом 2017

19.07.17 08:00

Налоговая отчетность лета 2017 года для ИП

Летом 2017 года предпринимателям необходимо сдать:

  • декларацию по НДС на общей налоговой системе – не позднее 25 июля 2017 года (за 2 квартал 2017 года);
  • декларацию по ЕНВД при вмененке – не позднее 20 июля 2017 года (за 2 квартал 2017 года).

Форму 3-НДФЛ и декларацию по УСН за 2017 год необходимо будет сдать не позднее 30 апреля 2018 года.

Изменения в декларации по ЕНВД в 2017 году

В декларации по ЕНВД в 2017 году внесен ряд изменений. Сделан ряд редакционных правок в части замены некоторых кодов и уточнения названий ряда столбцов и строк. Например, в таблице 4.14 в связи с передачей функций по администрированию налоговой, убрали названия фондов по пенсионному и медицинскому страхованию.

Важное изменение – скорректирована формула расчета итоговой суммы налога, причитающегося к уплате в бюджет. Предприниматель теперь может уменьшить налог на сумму перечисленных взносов как за себя, так и за работников, если является работодателем, но не более, чем на 50%.

Скачайте бланк декларации по ЕНВД в 2017 году.

Заполнение декларации по ЕНВД  в 2017 году

Структура декларации осталась прежней – стандартный титульный лист и три раздела. Титульный лист содержит сведения о налогоплательщике (ИНН, КПП, ОКВЭД, телефон, подписи), о налоговом органе и периоде, за который подается отчетность.

Первый раздел содержит разбитые по ОКТМО итоговые данные по налоговому платежу, подлежащему уплате.

Второй раздел содержит строки для внесения всех данных, которые необходимы для расчета налога. Он заполняется применительно к каждому виду деятельности по ОКТМО. Указываются значение базовой доходности, величина коэффициентов К1 и К2, информация о физическом показателе доходности по месяцам, число дней работы в неполном месяце. Раздел также содержит и сам расчет, в котором должна быть видна налоговая база, ставка и конечный результат.

Третий раздел содержит ту самую измененную в 2017 году формулу расчета итогового значения платежа. Разбивка уменьшенной суммы налога по ОКТМО для отражения в первом разделе делается в пропорции к содержанию исходной суммы налога, рассчитанной по соответствующему ОКТМО, в общей сумме налога до его уменьшения на страховые взносы.

Посмотрите полную инструкцию по заполнению декларации по ЕНВД за 2 квартал 2017 года.

Изменения в декларации по НДС в 2017 году

Несколько изменений внесли в раздел 3 декларации по НДС. Общую сумму исчисленного налога теперь вместо строки 110 указывают в строке 118. В приложении 1 к разделу 3 не надо заполнять адрес недвижимости, по которой компания восстанавливает НДС в течение 10 лет.

В строке 125 стало необходимо расшифровывать НДС, который предъявили подрядчики. Строки 110, 041, 042, 115, 185 заполняют компании - участники СЭЗ в Калининградской области.

Изменения коснулись и раздела 9 - появилась новая строка 035 «Регистрационный номер таможенной декларации». Компании, которые продают импортные товары или экспортируют продукцию, ее не заполняют.

В разделе 7 скорректированы коды необлагаемых операций, которые указывают компании. В список добавлены новые коды по операциям, которые не облагаются НДС с 1 октября 2016 года. Другие коды изменили название. Например, по коду 1010235 надо отражать перевозки на пригородных электричках.

Также стоит учитывать, что изменился и порядок сдачи пояснений к декларации по НДС. Теперь они могут быть представлены только в электронном виде. 

Скачайте бланк декларации по НДС в 2017 году.

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Давид Капианидзе

руководитель налоговой практики BMS Law Firm

Специально для Клерк.Ру

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