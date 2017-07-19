Изменения в налоговой отчетности для ИП: что и как сдавать летом 2017

Налоговая отчетность лета 2017 года для ИП Летом 2017 года предпринимателям необходимо сдать: декларацию по НДС на общей налоговой системе – не позднее 25 июля 2017 года (за 2 квартал 2017 года);

декларацию по ЕНВД при вмененке – не позднее 20 июля 2017 года (за 2 квартал 2017 года). Форму 3-НДФЛ и декларацию по УСН за 2017 год необходимо будет сдать не позднее 30 апреля 2018 года.

Изменения в декларации по ЕНВД в 2017 году В декларации по ЕНВД в 2017 году внесен ряд изменений. Сделан ряд редакционных правок в части замены некоторых кодов и уточнения названий ряда столбцов и строк. Например, в таблице 4.14 в связи с передачей функций по администрированию налоговой, убрали названия фондов по пенсионному и медицинскому страхованию. Важное изменение – скорректирована формула расчета итоговой суммы налога, причитающегося к уплате в бюджет. Предприниматель теперь может уменьшить налог на сумму перечисленных взносов как за себя, так и за работников, если является работодателем, но не более, чем на 50%. Скачайте бланк декларации по ЕНВД в 2017 году.

Заполнение декларации по ЕНВД в 2017 году Структура декларации осталась прежней – стандартный титульный лист и три раздела. Титульный лист содержит сведения о налогоплательщике (ИНН, КПП, ОКВЭД, телефон, подписи), о налоговом органе и периоде, за который подается отчетность. Первый раздел содержит разбитые по ОКТМО итоговые данные по налоговому платежу, подлежащему уплате. Второй раздел содержит строки для внесения всех данных, которые необходимы для расчета налога. Он заполняется применительно к каждому виду деятельности по ОКТМО. Указываются значение базовой доходности, величина коэффициентов К1 и К2, информация о физическом показателе доходности по месяцам, число дней работы в неполном месяце. Раздел также содержит и сам расчет, в котором должна быть видна налоговая база, ставка и конечный результат. Третий раздел содержит ту самую измененную в 2017 году формулу расчета итогового значения платежа. Разбивка уменьшенной суммы налога по ОКТМО для отражения в первом разделе делается в пропорции к содержанию исходной суммы налога, рассчитанной по соответствующему ОКТМО, в общей сумме налога до его уменьшения на страховые взносы. Посмотрите полную инструкцию по заполнению декларации по ЕНВД за 2 квартал 2017 года.