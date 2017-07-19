Бухгалтеры - агенты государства или великие оптимизаторы налогов?

Очень часто в списке услуг бухгалтерских компаний сейчас можно увидеть налоговую оптимизацию. Для этого сейчас очень благоприятная конъюнктура. Но является ли оптимизация налогов бухгалтерской компетенцией? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, поэтому я решил изложить свои мысли на этот счет в отдельном материале.

Две противоположные точки зрения

Распространенными являются две диаметрально противоположные точки зрения.

Первая: бухгалтер — это агент государства в вашей компании. Он делает все исключительно в интересах государства.

Вторая: минимизировать налоги любой ценой это обязанность бухгалтера, и если налогов компания платит много, то это плохой бухгалтер.

На мой взгляд, неверны обе.

Да, в обязанности бухгалтера входит контроль соблюдения законодательства в части бухгалтерского и налогового учета. Но правильный взгляд на эту обязанность должен быть такой: бухгалтер делает это в первую очередь в интересах компании! Помимо рисков привлечения к налоговой ответственности есть еще и имущественные риски. В одном из бизнесов был такой кейс.

Кладовщик украл со склада товар на большую сумму (около 1 млн руб.). На инвентаризации все вскрылось, сотрудник сознался. Однако, несмотря на наличие оформленных документов, предусмотренных ТК РФ (трудовой договор, должностная инструкция, договор о полной материальной ответственности), преследование в уголовном порядке было под вопросом.

Следователь запросил полный комплект надлежаще оформленных первичных документов, отражающих не только движение товара и недостачу товара (поступление, передача под материальную ответственность, приказ о назначении инвентаризационной комиссии, акт инвентаризации, бухгалтерскую справку о недостаче), но даже и взаиморасчеты с виновным сотрудником по зарплате (что меня очень удивило, но справку об отсутствии задолженности по зарплате мы предоставили) и отчислением за него НДФЛ и взносов. Бухгалтерия все предоставила. Кладовщик в итоге был осужден (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Мой тезис прост.

Несоблюдение законодательства в части надлежащего оформления хозяйственных операций чревато для организации риском утери механизмов защиты своих интересов, предусмотренных законом. Например, преследования злоумышленников в уголовном порядке.

Что касается оптимизации, то хороший бухгалтер, безусловно, должен хорошо знать Налоговый Кодекс в части исчисления налогов и применять все льготы и иные методы налоговой экономии, прямо допустимые законом. Например, перевести часть вознаграждения работника в статус необлагаемой налогами компенсации расходов, если применимо. Но в части структурирования бизнеса критически важным является выверенная синхронизация применяемых юридических конструкций и реинжиниринга бизнес-процессов. Юриспруденция и менеджмент не являются компетенциями бухгалтера.

Более того, с учетом основной функции — контроля за надлежащим отражением хозяйственных операций — опять же в интересах вверенной компании бухгалтер должен критически оценивать схемы налоговой оптимизации с точки зрения претензий надзорных органов и рисков утери имущественных прав. А создатель схемы — профессиональный налоговый или какой-то иной консультант — должен убедить бухгалтера в контролируемости этих рисков.

Безусловно, консультант при разработке схемы должен учесть все нюансы. Однако надежность схемы обеспечивается не только заложенными в нее идеями, но и в первую очередь ее фактической реализацией и документооборотом. А контролировать неукоснительное соблюдение требований к документообороту должен бухгалтер. Его мнение важно с точки зрения исполнения.

Напрашивается такая аналогия. Налоговый консультант — врач, к которому мы ходим на прием, когда заболели. А бухгалтер — это иммунная защита организма (сюда должен входить штатный юрист, но не у всех он есть, в отличие от бухгалтера), которая следит за здоровьем непрерывно с того момента, как мы переступили порог кабинета врача. Сильный иммунитет должен отторгать агрессивные схемы оптимизации, потому что они серьезно поражают налоговую и имущественную безопасность компании.

Резюмируем

1. Соблюдение законодательства в части бухгалтерского и налогового учета — важнейшая функция бухгалтерии, которая нужна прежде всего самой компании, а уж потом государству.

2. В обязанность бухгалтеру можно и нужно вменять применение методов налоговой экономии, прямо разрешенных налоговым законодательством для Вашего вида бизнеса.

3. Структурирование бизнеса, в том числе в целях налоговой оптимизации нужно доверять профессиональным налоговым консультантам. Такая процедура требует специальных компетенций.

Хороший пример попался мне недавно на сайте бухгалтерской компании, предоставляющей услуги налоговой оптимизации. В качестве портфолио было представлено два кейса.

1. Экономия на страховых взносах за счет применения отраслевой льготной ставки. На сайте не расшифровано, но могу привести конкретный пример от себя: для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, ставка страховых взносов составляет 14% вместо 30% (пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ). Это хороший кейс. Знание льгот, предоставляемых налоговым законодательством, входит в компетенцию хорошего бухгалтера.

2. Экономия на налогах за счет переноса головного офиса в Крым. Это плохой кейс, так как схема связана с подгонкой бизнес-процессов под юридическую структуру группы компаний, что не является бухгалтерской компетенцией. Имеет очень высокие риски. Была мной разобрана в отдельном материале.