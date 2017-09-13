Нарушения в пособиях по уходу за ребенком, которые чаще всего находит ФСС

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Статьей 1.4 Закона № 255‑ФЗ[1] и ст. 8 Закона № 165‑ФЗ[2] предусмотрено, что страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального страхования является, в частности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Расходы на выплату указанного пособия подлежат контролю со стороны ФСС, поэтому предлагаем рассмотреть несколько нарушений, выявленных по результатам таких проверок.

Выплата пособия без справки о неполучении пособия вторым родителем

В силу [3] право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Названное пособие назначается по месту работы застрахованных лиц, указанных вданного закона, в размере 40% среднего заработка (). Правила и условия назначения данного пособия определены

Так, в п. 54 Порядка № 1012н приведен перечень документов, которые представляются для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. К ним, в частности, относится справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. При этом в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит), предоставляется справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей – в соответствующих случаях).

Как следует из материалов проверки, организация назначила пособия по уходу за ребенком в отсутствие справок о неполучении по месту работы другим родителем пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Данный факт послужил основанием для неприятия произведенных расходов ФСС (см. Постановление АС ЗСО от 20.06.2017 № Ф04-1726/2017 по делу № А70-10159/2016).

Далее хотим обратить внимание читателей на разъяснения ФСС, приведенные в Письме от 13.09.2013 № 15‑03‑09/12-2494П, в котором рассмотрена ситуация, когда заявление на отпуск по уходу за ребенком написано совместителем, работающим в учреждении. Чиновники ФСС ответили, что застрахованное лицо может отказаться от выплаты ему ежемесячного пособия по уходу за ребенком по основному месту работы и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в организации, где оно работает по совместительству.

При этом оно обязано представить данному работодателю заявление и необходимые документы для назначения и выплаты указанного пособия, в том числе справку с основного места работы о том, что выплата ему ежемесячного пособия по уходу за ребенком не осуществляется.

Законодательством РФ в настоящее время не предусмотрена выплата пособия по уходу за ребенком по нескольким местам работы.

Пунктом 2 ст. 13 Закона № 255‑ФЗ установлено, что если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, то ежемесячное пособие по уходу за ребенком страхователем выплачивается по одному месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица. При этом оно исчисляется исходя из среднего заработка, определяемого в соответствии со ст. 14 данного закона, за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие (см. Постановление АС ЦО от 22.11.2016 №Ф10-4335/2016 по делу № А62-372/2016).

Заметим, что названная норма не ограничивает застрахованное лицо в возможности получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком не по основному месту работы, а лишь предусматривает однократность выбора страхователя для реализации права на получение этого пособия. Несоблюдение данной нормы влечет за собой непризнание произведенных расходов ФСС (см. Постановление ФАС СЗО от 22.05.2014 № А56-36589/2013).

Выплата пособия работнику на неполном дне или неделе

предусмотрена возможность сохранения матерью права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при условии, что она, находясь в отпуске по уходу за ребенком, предоставленном на основании, работает на условиях неполного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребенком.

При ответе на вопрос, какой режим работы соответствует осуществлению трудовых обязанностей на условиях неполного рабочего времени, нужно руководствоваться ТК РФ. В частности, из ст. 93 ТК РФ следует, что по соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

Так, работодатель обязан установить неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины. При этом под неполным рабочим временем понимается как неполный рабочий день (смена), так и (или) неполная рабочая неделя. Напомним, что в соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Как отмечается в определениях ВС РФ от 24.05.2017 № 307-КГ17‑1728 по делу № А13-2070/2016, от 18.07.2017 № 307-КГ17‑1728 по делу № А13-2070/2016, сокращение рабочего времени менее чем на пять минут в день не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника. Указанные обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении организацией правом в целях предоставления своему сотруднику дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств фонда. Аналогичное решение принято в Постановлении АС УО от 28.07.2017 № Ф09-3191/17 по делу № А76-24837/2016.

Конституционный суд в Определении от 28.02.2017 № 329-О отмечает, что уменьшение продолжительности рабочего дня на 30 минут не позволяет отцу, осуществляющему уход за ребенком, фактически осуществлять уход за ребенком в полном объеме. В то же время суд соглашается с фондом, что в ситуации, когда застрахованному лицу установлен неполный рабочий день продолжительностью шесть часов при пятидневной рабочей неделе, выплата названного пособия правомерна.

Во избежание спорной ситуации предлагаем согласовать с ФСС продолжительность неполного рабочего дня (недели), поскольку данная норма не регламентирована ст. 11.1 Закона № 255‑ФЗ.

Одновременная выплата пособия по уходу за ребенком и отпускных

Как уже было отмечено выше, в соответствии способие выплачивается застрахованным лицам со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом право на пособие сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребенком.

В то же время согласно разъяснениям ВС РФ ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется работнику, который находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно получает пособие по уходу за ребенком. Данный вывод основан на том, что использование двух и более отпусков одновременно ТК РФ не предусматривает (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Таким образом, застрахованное лицо может:

– либо находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать соответствующее пособие;

– либо прервать отпуск по уходу за ребенком для использования ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

Прерванный отпуск исходя из ст. 256 ТК РФ впоследствии может быть возобновлен, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначено заново. Аналогичные разъяснения приведены в Письме ФСС РФ от 14.07.2014 № 17‑03‑14/06‑7836.

Недостоверность сведений в документах, выдаваемых застрахованному лицу

С 01.01.2017 вступило в силу, в соответствии с которым пилотный проект по выплатам работникам пособий из ФСС напрямую продлен до 31.12.2019. С 01.07.2017 в пилотном проекте участвует 59 субъектов РФ. Напомним: пилотный проект заключается в том, что расходы на выплату пособий, связанных с временной нетрудоспособностью, материнством и детством, в указанных субъектах осуществляются через региональные отделения ФСС напрямую застрахованным лицам. При этом организации-работодатели передают все необходимые сведения для назначения пособий страховщику.

В силу ст. 15.1 Закона № 255‑ФЗ физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В случае если представление недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних сумм пособий, виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Как следует из материалов проверки, организация, представляя в ФСС сведения, необходимые для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком своему работнику, неверно указала количество календарных дней в расчетном периоде (451 вместо 618).

В связи с этим расчет пособия был произведен неверно, что повлекло его переплату. В силу п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Судебная защита нарушенных гражданских прав гарантируется в пределах срока исковой давности (ст. 195 ГК РФ).

На требование о возмещении убытков распространяется общий трехлетний срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ, течение которого в силу п. 1 ст. 200 ГК РФ начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Таким образом, поскольку срок исковой давности не был пропущен, суд вынес решение о возмещении убытков фонда, связанных с переплатой пособия по уходу за ребенком (см. постановления АС ВВО от 28.03.2016 № Ф01-612/2016 по делу №А43-5593/2015, от 04.03.2016 №Ф01-243/2016 по делу №А43-7778/2015).