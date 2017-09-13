«Ночной бухгалтер». Почему налоговикам теперь надо выходить на улицы, а бухгалтерам — нет. Новые проверки

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Налоговики уже начали новые проверки, а трудовые инспекторы приступят через несколько месяцев.

Сегодня удивительные новости.

1. Налоговикам начальство велит выходить на улицы. Новый вид проверок — поуличный — уже обкатывают в регионах. Смотрите, какое поручение выпустило УФНС.

Уклонистов налоговики собираются искать не просто по улицам, а еще и на дорогах. У должников по налогам эвакуируют автомобили.

2. А вот бухгалтерам, благодаря интернету, не надо выходить на улицы с протестами против бардака с передачей сальдо по взносам.

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3. Трудовых инспекторов, наоборот, Правительство приструнило. С 2018 года они будут ходить по плановым проверкам только с утвержденным списком вопросов из проверочных листов.

Мы узнали, какие 50 проверочных листов уже подготовил Роструд.

4. ФСС обещает по-прежнему пристально проверять выплаты пособий по уходу за ребенком. Эксперт выделил 4 самых частых нарушения бухгалтера.

Докажите себе и директору, что вы справитесь с любыми претензиями контролеров. Станьте лучшим в профессии. За это не только не возьмут денег, но еще и заплатят.

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