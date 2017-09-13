«Ночной бухгалтер». Почему налоговикам теперь надо выходить на улицы, а бухгалтерам — нет. Новые проверки
Налоговики уже начали новые проверки, а трудовые инспекторы приступят через несколько месяцев.
Сегодня удивительные новости.
1. Налоговикам начальство велит выходить на улицы. Новый вид проверок — поуличный — уже обкатывают в регионах. Смотрите, какое поручение выпустило УФНС.
Уклонистов налоговики собираются искать не просто по улицам, а еще и на дорогах. У должников по налогам эвакуируют автомобили.
2. А вот бухгалтерам, благодаря интернету, не надо выходить на улицы с протестами против бардака с передачей сальдо по взносам.
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3. Трудовых инспекторов, наоборот, Правительство приструнило. С 2018 года они будут ходить по плановым проверкам только с утвержденным списком вопросов из проверочных листов.
Мы узнали, какие 50 проверочных листов уже подготовил Роструд.
4. ФСС обещает по-прежнему пристально проверять выплаты пособий по уходу за ребенком. Эксперт выделил 4 самых частых нарушения бухгалтера.
Докажите себе и директору, что вы справитесь с любыми претензиями контролеров. Станьте лучшим в профессии. За это не только не возьмут денег, но еще и заплатят.
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