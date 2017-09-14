Клерк.Ру
 
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Как бесплатно проверить контрагента: свежий обзор сервисов

14.09.17 09:46
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Свели в одном материале все сервисы, которые помогут доказать должную осмотрительность при выборе бизнес-партнеров.

Со следующего года масштабный сервис ФНС

Все мы помним, как провалился в конце июля запуск сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». Сервис проработал пару дней и лег. 

Запустить его обещают весной-летом 2018 года по итогам годовой отчетности-2017.

Мы успели потестировать сервис, пока он еще работал. Смотрите наш отчет.

Там можно было не просто пробить контрагента по названию или ИНН, а сделать выборку по компаниям, у которых есть налоговые долги и другие нарушения. 

На «Клерке» 

У «Клерка» есть удобный и бесплатный сервис по проверке контрагентов: попробуйте прямо сейчас.

Другие общедоступные сервисы

https://service.nalog.ru/disqualified.do — реестр дисквалифицированных лиц.

http://egrul.nalog.ru — ЕГРЮЛ (можно узнать зарегистрировано ли юридическое лицо, не исключено ли из реестра).

https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr — сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении ООО 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они должны публиковаться в соответствии с законодательством.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

https://service.nalog.ru/addrfind.do — реестр адресов массовой регистрации.

https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

http://fssprus.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств ФССП.

http://reestr-dover.ru — реестр отмененных нотариальных доверенностей.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — проверка по списку недействительных утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ.

http://kad.arbitr.ru — база данных судебных дел арбитражных судов РФ.

https://service.nalog.ru/bi.do — информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке (сервис Банкинформ).

https://rospravosudie.com/   — модернизированный поиск по судебным делам, регионам, адвокатам.

Бот в Telegram

Бесплатный бот для проверки контрагентов есть в мессенджере Telegram. Поиск контрагентов возможен по ИНН, ОГРН, ОГРНИП или название компании.

Результаты запроса можно увидеть в самом мессенджере, скачать pdf-файл запроса или лист ЕГРЮЛ.

Недавно бот научился показывать количество сотрудников у контрагента (если он есть в реестре МСП) и сообщать о лицензиях, выданных Роскомнадзором.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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7 мнений
Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

https://service.nalog.ru/baddr.do — сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. ДАННЫЙ СЕРВИС ПРЕКРАТИЛ СВОЮ РАБОТУ

 спасибо! внесли уточнения

Аватар
Аноним
, Москва
В сервисе ЗаЧестныйБизнес отсутствует информация о недостоверных сведениях, например, адрес не подтвердили ИФНС
Клерк
msneg

aksioma284, Вы писали:

Прозрачный бизнес - по ссылке от Клерка

 А он же лег через два дня после запуска. Запустить его обещают весной-летом 2018 года по итогам годовой отчетности-2017. Там написано в статье. 

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