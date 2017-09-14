Как бесплатно проверить контрагента: свежий обзор сервисов
Свели в одном материале все сервисы, которые помогут доказать должную осмотрительность при выборе бизнес-партнеров.
Со следующего года масштабный сервис ФНСВсе мы помним, как провалился в конце июля запуск сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». Сервис проработал пару дней и лег.
Запустить его обещают весной-летом 2018 года по итогам годовой отчетности-2017.
Мы успели потестировать сервис, пока он еще работал. Смотрите наш отчет.
Там можно было не просто пробить контрагента по названию или ИНН, а сделать выборку по компаниям, у которых есть налоговые долги и другие нарушения.
На «Клерке»У «Клерка» есть удобный и бесплатный сервис по проверке контрагентов: попробуйте прямо сейчас.
Другие общедоступные сервисыhttps://service.nalog.ru/disqualified.do — реестр дисквалифицированных лиц.
http://egrul.nalog.ru — ЕГРЮЛ (можно узнать зарегистрировано ли юридическое лицо, не исключено ли из реестра).
https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr — сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении ООО 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они должны публиковаться в соответствии с законодательством.
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.
https://service.nalog.ru/addrfind.do — реестр адресов массовой регистрации.
https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
http://fssprus.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств ФССП.
http://reestr-dover.ru — реестр отмененных нотариальных доверенностей.
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — проверка по списку недействительных утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ.
http://kad.arbitr.ru — база данных судебных дел арбитражных судов РФ.
https://service.nalog.ru/bi.do — информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке (сервис Банкинформ).
https://rospravosudie.com/ — модернизированный поиск по судебным делам, регионам, адвокатам.
Бот в TelegramБесплатный бот для проверки контрагентов есть в мессенджере Telegram. Поиск контрагентов возможен по ИНН, ОГРН, ОГРНИП или название компании.
Результаты запроса можно увидеть в самом мессенджере, скачать pdf-файл запроса или лист ЕГРЮЛ.
Недавно бот научился показывать количество сотрудников у контрагента (если он есть в реестре МСП) и сообщать о лицензиях, выданных Роскомнадзором.
Аноним, Вы писали:
спасибо! внесли уточнения
aksioma284, Вы писали:
Какой именно?
aksioma284, Вы писали:
А он же лег через два дня после запуска. Запустить его обещают весной-летом 2018 года по итогам годовой отчетности-2017. Там написано в статье.