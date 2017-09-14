Полный гид по налоговым и другим поправкам лета 2017

884

Налоговая безопасность Налоговый кодекс дополнили положениями об обоснованности налоговой выгоды Статья 54.1 НК РФ называет условия для уменьшения налоговой базы (и/или суммы налога), а именно: организация имеет достоверную бухгалтерскую и налоговую отчётность;

сделка имеет деловую цель (что-то кроме желания сэкономить на налогах);

обязательство по сделке исполняет контрагент, указанный в договоре, или лицо, которому этот контрагент поручил исполнение третьему лицу (своему контрагенту). Начало действия, основание: Начало действия, основание: 19 августа 2017 г. Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». Комментарий taxCOACH®: Формально, в сравнении с действовавшей концепцией Постановления Пленума ВАС N 53 от 12.10.2006 года, претензий к налогоплательщику быть не должно, даже если первичные документы подписало ненадлежащее лицо, контрагент нарушил законодательство о налогах и сборах или можно было совершить другую законную сделку с тем же экономическим результатом. Такие обстоятельства не считаются самостоятельным основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Сработает ли это на практике - покажет время. Кроме того, как и прежде нужно обосновывать деловую цель операции и подтверждать реальность её исполнения. Новые положения касаются налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых взносов, налоговых агентов и применяются при проверках, назначенных после 19 августа. ФНС и Следственный комитет подружились против недобросовестных налогоплательщиков ФНС и Следственным комитетом выпущены Методические рекомендации на тему: «Как выявлять умышленную форму вины в ходе налоговых проверок». Напомним, что в случае её выявления грозит штраф 40 % от суммы доначислений, плюс, как правило, гарантируется привлечение к уголовной ответственности. К умышленным, в том числе, отнесены схемы дробления бизнеса и создания подконтрольных фирм-однодневок. Среди интересного: даны рекомендации по выявлению популярных схем оптимизации;

описаны вероятные стратегии доказывания. Начало действия, основание: Начало действия, основание: 13 июля 2017 г. <Письмо> ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» (вместе с «Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)», утв. СК России, ФНС России). Комментарий taxCOACH®: появление таких методических рекомендаций - ещё один ход, направленный на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками. По тексту всего документа отчетливо прослеживается некое давление на его пользователей, что может привести к обвинительному настрою со стороны проверяющего при проведении налоговой проверки. ФНС выпустила новый обзор судебной практики по дроблению бизнеса В обзоре обозначен перечень обстоятельств, свидетельствующих о применении схемы искусственного дробления бизнеса и, соответственно, получения необоснованной налоговой выгоды, доказывание которых возлагается на ИФНС, в том числе: • дробление одного производственного процесса, • идентичность осуществляемого вида деятельности, • несение расходов друг за друга, • формальное перераспределение персонала, • использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети «Интернет», • фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами, • единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистику и т.д.; • представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами (не входящими в схему дробления бизнеса) осуществляется одними и теми же лицами; • показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения; • распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения. Все или часть этих признаков могут в своей совокупности и взаимной связи свидетельствовать о формальном разделении (дроблении) бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Начало действия, основание: 11 августа 2017г. Письмо ФНС России от 11.08.2017 No СА-4- 7/15895@. Комментарий taxCOACH®: рост пристального внимания к искусственному дроблению бизнеса закономерен и ожидаем. Справедливо считая, что массовое уклонение от уплаты НДС в прошлом, налоговые органы обратились к анализу правомерности ведения бизнеса группой субъектов. Лишь бы только не переусердствовали в своем стремлении пополнить бюджет, убивая тем самым, как показывает практика, представителей крепкого среднего бизнеса, которые в этом случае вообще уже никаких поступлений в этот бюджет не обеспечат. При этом радует, что в обзоре налоговый орган констатирует законность самой возможности разделения бизнеса на группу компаний, если отчетливо прослеживается деловая цель. ФНС установила, что дополнительные данные о компаниях появятся на её сайте 1 июня 2018 года Сервис ФНС по проверке контрагентов должен был заработать 25 июля 2017 года, но ведомство перенесло его запуск. Теперь появления данных стоит ожидать 1 июня следующего года. Среди открытых сведений можно будет найти данные: • о недоимке и задолженности по пеням и штрафам; • налоговых правонарушениях и ответственности за них; • специальных налоговых режимах; • участии в консолидированной группе налогоплательщиков; • среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и расходах компании по бухотчетности. Начало действия, основание: 8 августа 2017г. Приказ ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7- 14/582@. Комментарий taxCOACH®: строго говоря, сервис запустили в июле 2017 года, однако получился он сырым. Данные не подтягивались или подтягивались, но не те, о чем говорится в откликах на проведенный нами опрос среди нескольких сотен компаний. В общем, налоговый орган взял «небольшую» паузу, чтобы доработать новый продукт. Сервис имеет огромный потенциал. Прежде всего со стороны налоговых органов: заключение налогоплательщиком сделки с компанией, в отношении которой официально и открыто известна выручка, а также количество сотрудников и сумма уплачиваемых налогов, объективно лишает возможности доказывать должную осмотрительность в сомнительных случаях. Есть и проактивный репутационный момент: если вы вывели большую часть сотрудников за штат, это вряд ли понравится вашим контрагентам.

Ответственность Введена уголовная ответственность за неуплату страховых взносов В УК РФ внесены поправки, теперь уголовная ответственность предусмотрена за неуплату страховых взносов и взносов на травматизм. Ответственность установлена двумя статьями 199 и 199.4 соответственно. Основной состав ст. 199 УК предусматривает до двух лет лишения свободы, квалифицированный - до шести. Ст. 199.4 в свою очередь до года по основному и до четырёх по квалифицированному. Начальное условие для привлечение к ответственности - неуплата в крупном размере, а именно 5 млн. руб. в течение 3-х лет (или 15 млн.) по страховым взносам и 2 млн. руб. в течение 2-х лет (или 6 млн.) по взносам на травматизм. Начало действия, основание: 10 августа 2017г. Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды». Комментарий taxCOACH®: закономерное изменение, связанное с передачей функций контроля и сбора страховых взносов в ФНС. Налоговый орган получил серьёзный инструмент для мотивации налогоплательщиков. И если об оптимизации НДС и налога на прибыль знает, как правило, только бухгалтер и руководитель компании, то об экономии на страховых взносах - все сотрудники, что делает риски уклонения от их уплаты плохо управляемыми. Делаем выводы. Изменены положения Закона «О несостоятельности (банкротстве)» по субсидиарной ответственности контролирующих лиц 1. Статью 10 упразднили и перенесли её положения в отдельную главу - «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». 2. Введены легальные основания для освобождения «номинала» от субсидиарной ответственности. Для этого он должен: А) доказать, что не оказывал определяющего влияния на решения компании-банкрота; Б) помочь установить настоящее контролирующее лицо и/или найти его сокрытое имущество или имущество компании - банкрота. 3. Появились два дополнительных основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности: А) на дату возбуждения дела о банкротстве в ЕГРЮЛ или в ЕФР (Единый федеральный реестр сведений и фактов ...) не внесены подлежащие обязательному внесению сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице; Б) должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего лица, однако после этого такое лицо совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника. Начало действия, основание: 30 июля 2017 г. Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Комментарий taxCOACH®: изменения в Закон «О несостоятельности (банкротстве)» демонстрируют, что законодатель делает процедуру погашения долгов компании за счёт имущества её учредителей более легкой. Вопрос лишь в том, для кого он старается. Процедура понятна, она была бы хороша для наказания недобросовестных покупателей и заказчиков, но на её реализацию нужны колоссальные временные и финансовые ресурсы. Всегда ли кредитор обладает таковыми? Обычный - нет. А вот если этот кредитор - налоговый орган, то безусловно. Минфин дал отсрочку на установку онлайн-касс Совсем недавно почти всех предпринимателей, осуществляющих расчёты наличными или принимающих платежные карты, обязали обзавестись онлайн-кассой. По общему правилу, сделать это нужно было до 1 июля 2017 года. В противном случае наступает административная ответственность. В мае 2017 года Минфин выпустил письмо, которым призвал не штрафовать не успевших предпринимателей, при условии выполнения ими исчерпывающих мер для выполнения обязательства. Таким образом, при отсутствии онлайн-кассы предпринимателя спасёт от ответственности заключенный договор поставки фискального накопителя в разумный срок. Начало действия, основание: 30 мая 2017 г. Письмо Минфина России от 30 мая 2017 г. N 03-01-15/33121. Комментарий taxCOACH®: в 2017 году у единственного производителя оборудования для онлайн-касс начались проблемы и обеспечить всех желающих не получилось. В настоящий момент появились новые компании, имеющие всю необходимую документацию для производства онлайн-касс, сле- довательно, затягивать с её покупкой и установкой не стоит. Введена субсидиарная ответственность контролирующих лиц при исключении ООО из ЕГРЮЛ по инициативе ИФНС В Законе «Об ООО» появилась норма, в соответствии с которой контролирующих лиц можно привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО, в случае исключения этой организации из реестра как недействующей, по решению налогового органа. Для этого кредиторам исключённой компании придётся доказать, что задолженность появилась из-за недобросовестных или неразумных действий контролирующих лиц. Начало действия, основание: 28 июня 2017г. Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Комментарий taxCOACH®: бросить компанию и ждать, когда её вычеркнут из реестра - старая добрая традиция в нашей стране. Однако теперь такое поведение чревато проблемами. Исключение ООО из реестра рассматривается как отказ основного должника от исполнения обязательств. В этом случае, если у исключённой компании есть долги, которые появились благодаря недобросовестным или неразумным действиям контролирующих лиц, такие лица мог быть привлечены к субсидиарной ответственности. Соответственно, после исключения компании из реестра кредиторы (в том числе ИФНС) получат право требовать исполнения обязательств компании от контролирующих эту компанию лиц. Вводится дифференцированный размер пени за неуплату налогов Меняются правила расчета пеней, установленные п. 4 ст. 75 НК РФ. С 1 ноября при просрочке менее 30 календарных дней, пени будут рассчитываться исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Начиная с 31 дня, пеня становится равной 1/150. Начало действия, основание: 1 октября 2017 г. Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Комментарий taxCOACH®: через такие изменения чётко прослеживается цель - бюджет надо пополнять всеми доступными средствами, а если средства закончились, нужно создать новые.

Управленческая безопасность Держателей реестра АО обязали ежегодно предоставлять данные в налоговую для ведения единого реестра субъектов МСП Держатели реестра акционеров обязаны каждый год направлять в ФНС перечень АО, отвечающих следующим условиям: не более 25 % акций такой компании принадлежат РФ; субъектам РФ; Муниципальным образованиям; Общественным и религиозным организациям, благотворительным и иным фондам;

не более 49 % акций такой компании принадлежат иностранным компаниям либо юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП. Таким образом, например, АО с единственным акционером физиком в этот список попадает. Таким образом, например, АО с единственным акционером физиком в этот список попадает. Начало действия, основание: 1 июля 2017г. Федеральный закон от 03.07.2016 N 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Комментарий taxCOACH®: сведения подаются в ФНС в виде перечня, в котором указываются только наименование и ИНН АО, соответственно конкретный перечень бенефициаров АО реестродержатель не раскрывает, что позволяет и дальше использовать АО как инструмент «прикрытого» владения бизнесом. Вместе с тем, по сути, ФНС под «видом» заботы о малых предпринимателях получает перечень самых уязвимых АО. Ведение списка участников ООО может быть передано нотариальной палате Ранее выполнение данной обязанности всегда возлагалось на само общество, теперь же поручить ведение списка участников можно нотариусу. Начало действия, основание: 1 июля 2017г. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 360- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Комментарий taxCOACH®: на наш взгляд, странное изменение, учитывая низкую значимость списка участников. В настоящий момент почти всю информацию, содержащуюся в нём, можно получить из ЕГРЮЛ. Единственные данные, которых нет в ЕГРЮЛ - это сведения об оплате долей. Эту информацию об участниках общества запрашивают крайне редко, в основном при проведении сделок с долями. Утверждён порядок предоставления юридическими лицами сведений о своих бенефициарах В соответствии с утверждённым порядком, требование предоставить информацию может поступить от ФНС или Росфинмониторинга. На ответ отводится 5 рабочих дней. Ответственность за нарушение установлена ст. 14.25.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф, на должностных лиц - от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей. Начало действия, основание: 18 августа 2017 г. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 года N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах ...». Комментарий taxCOACH®: несмотря на то, что порядок утвердили, работать он начнёт через полгода. Именно такой срок отведён ФНС и Росфинмониторингу на создание инструментов для совместной работы и разработку внутренних актов, регламентирующих совместную работу. Изменился порядок предоставления сведений держателями реестров АО Самое интересное изменение касается сроков предоставления информации из реестра АО по запросам госорганов. Ранее такой срок был установлен специальной нормой и составлял 20 дней. Теперь же срок отдан на откуп реестродержателям, они должны устанавливать его в своих положениях. Но не всё так радужно, как представляется на первый взгляд. Никто не отменял общих сроков на предоставление информации. Так, например, ст. 93.1 НК РФ даёт 5 дней для ответа на запрос налоговой. Начало действия, основание: 21 августа 2017г. Положение Банка России от 27 декабря 2016 г. N 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг». Комментарий taxCOACH®: ранее 20 дней с лихвой хватало на смену акционера, если его не хотелось «светить» перед налоговым органом. Теперь для этого придётся постараться. Чтобы уложиться в отведенный срок вам потребуется на номинальное лицо заранее открыть лицевой счет у реестродержателя. Тогда скрытый перевод акций на подставное лицо и обратно сохранится для вас актуальным.