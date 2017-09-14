При оптимизации страховых взносов очень опасно «играть в слова»

600 1

Есть такое заблуждение, что переиначивая и подменяя термины, называя одно явление другими словами, можно как-то успешно экономить на налогах. Взял договор, назвал не так, а этак, и всё готово — налоговая плачь в сторонке. Может быть когда-то, такие приемчики и приводили к успеху, но сейчас всё совершенно по-другому.

При рассмотрении налоговых споров и налоговые органы и суды в первую очередь смотрят не на формальную оболочку, не на «словесную обёртку», а на суть, на природу возникающих отношений, и уже от этого выстраивают свои подходы и выводы.

Вот и в данном деле, попытка заменить название одной выплаты на другую закончилась для плательщика безрезультатно.



Анализируем материалы дела № А38-3228/2016.

В чем суть дела

Предприятие всему трудовому коллективу в декабре месяце провело выплату, которую обозначило очень благородно и актуально — «материальная помощь на социальную поддержку жизненного уровня».

Логика работодателя была проста: данная материальная помощь носит социальный характер, не предусмотрена трудовыми договорами и направлена на дополнительное обеспечение социальных нужд работников, следовательно, не подлежит обложению страховыми взносами.

Однако подобное обозначение платежа не смутило проверяющих из ФСС, которых, к сожалению, поддержал и арбитражный суд.

Что сказал суд

Как было указано судом, спорная выплата начислена по приказу руководителя организации, при этом из приказа не следует, что при определении размера выплаты учитывалось фактическое материальное положение работников.

Кроме того, суммы выплат различались в зависимости от должности, занимаемой сотрудниками, что свидетельствует о зависимости размера выплаты от оплаты труда работников и оцени результатов их трудовой деятельности.

Так же было учтено и то обстоятельство, что выплаты произведены в конце года, т.е. фактически по его итогам, что стало основанием для признания их «выплатами стимулирующего характера», что влечет за собой обязанность плательщика включить их базу для исчисления страховых взносов (Постановление АС ВВО от 25.08.2017 № А38-3228/2016 по делу № А38-3228/2016).