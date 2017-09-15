Клерк.Ру
 
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Очень позитивный бухгалтерский гороскоп с 18 по 24 сентября

15.09.17 08:02
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Звезды советуют как следует заняться накопившимися делами, и наполнят вас колоссальной энергией, которая, несомненно, поможет разгрести все старые завалы. Все бухгалтеры упорно пойдут к своей цели, будут энергичны и тверды. Астролог «Клерка» подготовил гороскоп по знакам Зодиака на период с 18 по 24 сентября 2017 года.

Овен

Овны, помните: директор думает быстрее вас, и пока вы обдумываете логичное решение, он уже принимает решение с полным отсутствием логики. Но вы же знаете, что самое главное в жизни — это баланс. Звезды ожидают от вас четких и энергичных действий. Перечень нарушений в пособиях по уходу за ребенком, которые чаще всего находит ФСС, здесь.

Телец

Российская Федерация — это единственная страна во Вселенной, где для заполнения декларации 3-НДФЛ необходимо больше ума, чем для получения доходов, которые в ней отражаются. Тельцы, как никто другой на этой неделе, смогут применить народную мудрость «Если результат не зависит от схемы решения, то это — математика, а если зависит, то это — бухгалтерия» на деле. Неделя склоняет к дипломатии и толерантности. Эта статья для тех, кто хочет инвестировать свои средства и еще получить деньги от государства.

Близнецы

Неделя совершенно не подходит для рутинной работы, требующей повышенного внимания. Идите в отпуск! Для бухгалтеров-Близнецов отпуск — это такое время, когда на работу можно приходить в любое время. А если вы пили в рабочее время кофе и обожгли язык, то это производственная травма.

Рак

Идеи, которые придут вам в голову, окажутся весьма ценными, но окончательное решение лучше отложить на недельку-другую. Звезды советуют Ракам рассуждать на этой неделе с точки зрения здравого смысла, а не НК РФ, ведь с точки зрения Налогового Кодекса вы еще нарассуждаетесь недельки так через две... Самое время принять участие в главном бухгалтерском конкурсе!

Лев

Если вы — дочь учителя ОБЖ и учительницы труда и окончили школу с двумя пятёрками, то вам пора в начальники! Вы должны не забывать, что директору завода по производству вазелина проще всего ускользнуть от налоговой. Неделя удачна для заключения сделок, проведения переговоров и принятия ответственных решений. А мы поможем хорошему руководителю вытянуть бизнес из тяжелого положения в кризисные годы.

Дева

«Сделал дело — переделай, но без работы не сиди» — это девиз многих директоров. К сожалению, Девы могут столкнуться с таким начальством и попытки что-то изменить упрутся в недопонимание окружающих. Выбрать систему для сдачи отчетности поможет эта статья.

Весы

Будьте готовы к приятным сюрпризам, ведь налоговая всегда приходит на выручку. Весам грозит заманчивое предложение, которое будет прибыльным и перспективным. Знаете, на какие свежие судебные дела будут ориентироваться налоговики осенью?

Скорпион

Начинающие бухгалтеры-Скорпионы знают, что если жить на одну ставку — кушать нечего, а если на две — некогда. Если вас и будет тянуть к работе, то только к творческой, связанной с поездками, приключениями. Посмотрите видеосеминар о налогах.

Стрелец

Работа может вызвать у вас вялость и апатию, но даваться будет легче обычного. Заполняя анкету при приеме на работу, в графе «иждивенцы» напишите «государство». Работодатель оценит. Начальство требует компенсацию за использование личного авто? Мы все рассказали специально для вас.

Козерог

Козероги — отличные бухгалтеры! А знаете, чем отличается хороший бухгалтер от очень хорошего? Хороший бухгалтер говорит начальству: «Доброе утро, шеф!», очень хороший: «Уже утро, шеф!», а отличный бухгалтер не будит шефа вообще. Вот только не ошибитесь в заполнении платежного поручения.

Водолей

В детском саду Водолеям непременно хочется в школу... В школе хочется в институт... В институте хочется на работу... И только на работе Водолеям хочется в детсад и навсегда! И духовная книга бухгалтера — Священное списание тут бессильна. А вам интересно, разрешает ли ИФНС дробление бизнеса?

Рыбы

Болтать с коллегами и при этом не нарваться на гундеж начальства — вот что готовит предстоящая неделя. Но это нормально! Но, как говорится в народе, если завтра вам не в школу, добавляйте градус в колу. А сколько новых правил по займам, списанию долгов и банковским счетам вам стоит изучить...

Стань экспертом
Александра Бурнович

астролог «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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Мнения 21
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Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
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кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
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Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
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Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
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Аноним
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Аноним
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