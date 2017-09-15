Очень позитивный бухгалтерский гороскоп с 18 по 24 сентября

Звезды советуют как следует заняться накопившимися делами, и наполнят вас колоссальной энергией, которая, несомненно, поможет разгрести все старые завалы. Все бухгалтеры упорно пойдут к своей цели, будут энергичны и тверды. Астролог «Клерка» подготовил гороскоп по знакам Зодиака на период с 18 по 24 сентября 2017 года.
Овен
Овны, помните: директор думает быстрее вас, и пока вы обдумываете логичное решение, он уже принимает решение с полным отсутствием логики. Но вы же знаете, что самое главное в жизни — это баланс. Звезды ожидают от вас четких и энергичных действий. Перечень нарушений в пособиях по уходу за ребенком, которые чаще всего находит ФСС, здесь
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Телец
Российская Федерация — это единственная страна во Вселенной, где для заполнения декларации 3-НДФЛ необходимо больше ума, чем для получения доходов, которые в ней отражаются. Тельцы, как никто другой на этой неделе, смогут применить народную мудрость «Если результат не зависит от схемы решения, то это — математика, а если зависит, то это — бухгалтерия» на деле. Неделя склоняет к дипломатии и толерантности. Эта статья
для тех, кто хочет инвестировать свои средства и еще получить деньги от государства.
Близнецы
Неделя совершенно не подходит для рутинной работы, требующей повышенного внимания. Идите в отпуск! Для бухгалтеров-Близнецов отпуск — это такое время, когда на работу можно приходить в любое время. А если вы пили в рабочее время кофе и обожгли язык, то это производственная травма
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Рак
Идеи, которые придут вам в голову, окажутся весьма ценными, но окончательное решение лучше отложить на недельку-другую. Звезды советуют Ракам рассуждать на этой неделе с точки зрения здравого смысла, а не НК РФ, ведь с точки зрения Налогового Кодекса вы еще нарассуждаетесь недельки так через две... Самое время принять участие в главном бухгалтерском конкурсе
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Лев
Если вы — дочь учителя ОБЖ и учительницы труда и окончили школу с двумя пятёрками, то вам пора в начальники! Вы должны не забывать, что директору завода по производству вазелина проще всего ускользнуть от налоговой. Неделя удачна для заключения сделок, проведения переговоров и принятия ответственных решений. А мы поможем хорошему руководителю вытянуть бизнес из тяжелого положения
в кризисные годы.
Дева
«Сделал дело — переделай, но без работы не сиди» — это девиз многих директоров. К сожалению, Девы могут столкнуться с таким начальством и попытки что-то изменить упрутся в недопонимание окружающих. Выбрать систему для сдачи отчетности поможет эта
статья.
Весы
Будьте готовы к приятным сюрпризам, ведь налоговая всегда приходит на выручку. Весам грозит заманчивое предложение, которое будет прибыльным и перспективным. Знаете, на какие свежие судебные дела
будут ориентироваться налоговики осенью?
Скорпион
Начинающие бухгалтеры-Скорпионы знают, что если жить на одну ставку — кушать нечего, а если на две — некогда. Если вас и будет тянуть к работе, то только к творческой, связанной с поездками, приключениями. Посмотрите видеосеминар
о налогах.
Стрелец
Работа может вызвать у вас вялость и апатию, но даваться будет легче обычного. Заполняя анкету при приеме на работу, в графе «иждивенцы» напишите «государство». Работодатель оценит. Начальство требует компенсацию за использование личного авто? Мы все рассказали
специально для вас.
Козерог
Козероги — отличные бухгалтеры! А знаете, чем отличается хороший бухгалтер от очень хорошего? Хороший бухгалтер говорит начальству: «Доброе утро, шеф!», очень хороший: «Уже утро, шеф!», а отличный бухгалтер не будит шефа вообще. Вот только не ошибитесь
в заполнении платежного поручения.
Водолей
В детском саду Водолеям непременно хочется в школу... В школе хочется в институт... В институте хочется на работу... И только на работе Водолеям хочется в детсад и навсегда! И духовная книга бухгалтера — Священное списание тут бессильна. А вам интересно, разрешает ли ИФНС дробление бизнеса
?
Рыбы
Болтать с коллегами и при этом не нарваться на гундеж начальства — вот что готовит предстоящая неделя. Но это нормально! Но, как говорится в народе, если завтра вам не в школу, добавляйте градус в колу. А сколько новых правил
по займам, списанию долгов и банковским счетам вам стоит изучить...
Аноним, Вы писали:
Спасибо! Я тоже всегда читаю все знаки, не только свой