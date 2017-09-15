Клерк.Ру
 
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Шесть лайфхаков, как увеличить свои шансы на победу в конкурсе «Лучший бухгалтер России»

15.09.17 13:25
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Главред «Клерка» съездила в ИПБ России, чтобы выведать секреты, которые помогут вам победить в главном профессиональном соревновании года.

Совет № 1

В этом году особый упор будет сделан на умение комплексно подходить к бухгалтерскому и  налоговому учету. Проходите наши тесты. Читайте статьи из раздела «Налоги и взносы» и «Бухгалтерский учет и отчетность» и шансы на победу в конкурсе возрастут.

В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету – они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс.

Совет № 2

Выбирайте удобное время. Если вы решили пройти задание в рабочее время, вас может отвлечь руководство или подчиненные. Остановить отчет времени нельзя.

Совет № 3

Мы задали организаторам откровенный вопрос: можно ли пользоваться источниками профессиональной информации?

Можно. Во время выполнения задания никто не запрещает (да никто и не проконтролирует) открыть, например, «Клерк», Налоговый кодекс, ПБУ и попытаться найти там ответ на вопрос.

Другое дело, что каждый год тестовые задания разные. И точный ответ найти в источнике нереально. Поможет только профессионализм.

Совет № 4

Позаботьтесь о хорошем интернете, чтобы тестирование не прервалось. Но особо не переживайте. Организаторы предусмотрели и это.

Если во время прохождения конкурсного задания у вас прервется интернет-соединение, но положенное время еще не истекло, вы можете  обратиться за помощью к организатору конкурса по электронной почте: konkurs@ipbr.org

Совет № 5

Не торопитесь. От того, что вы пройдете задание даже в последние дни проведения конкурса, ничего не изменится. Ваши шансы на победу не уменьшатся.

Есть смысл посетить семинары ИПБ России. Может, удастся узнать больше о конкурсных заданиях или, как минимум, подтянуть те участки учета, в которых вы менее всего уверены.

Совет № 6

Подсмотрите задания прошлого года. Комментарии экспертов к вопросам тестирования 2016 года, которые вызвали наибольшие трудности,  можно найти тут.

Как записаться и узнать подробнее о конкурсе

Ежегодный конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит уже в 17 раз.

Этот престижный профессиональный конкурс организует и проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Получить диплом победителя — значит стать выгодным специалистом в глазах работодателя. Ну, и призы будут ценными, как и в прошлые годы.

Конкурс проходит в электронной форме на сайте ИПБ России.

Участие в конкурсе бесплатное.

Сроки проведения

Конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года.

Награждение будет в первый день главного события года для бухгалтеров — Юбилейного конгресса ИПБ России. Он пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отмечает 20-летие и обещает, что мероприятие будет грандиозным.

Как подать заявку на конкурс

Регистрация открыта на сайте ИПБ России вот тут.

Узнайте о номинациях и ПРИЗАХ.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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Стартовал главный бухгалтерский конкурс. Мы поможем в нем выиграть
 
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Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?
 
Бухгалтеру
 
ИПБ знает, как сделать бухгалтерам интересно: подтянуться в профессии и объездить всю Россию
 

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Мнения 22
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вообще-то никто не путает. Они уже давно равны. Ставку рефинансирования ЦБ не устана...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Добрый день, странное, что происходит..... Да с помощью банков в 90-х ЭКОНОМИКУ грохнули до нуля....
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет применять онлайн кассу Е...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить Если...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
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[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их в...
Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Аноним
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по ру...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите исто...
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с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас...
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<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
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<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
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Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
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