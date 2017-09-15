Шесть лайфхаков, как увеличить свои шансы на победу в конкурсе «Лучший бухгалтер России»

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Главред «Клерка» съездила в ИПБ России, чтобы выведать секреты, которые помогут вам победить в главном профессиональном соревновании года.

Совет № 1 В этом году особый упор будет сделан на умение комплексно подходить к бухгалтерскому и налоговому учету. Проходите наши тесты. Читайте статьи из раздела «Налоги и взносы» и «Бухгалтерский учет и отчетность» и шансы на победу в конкурсе возрастут. В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету – они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс.

Совет № 2 Выбирайте удобное время. Если вы решили пройти задание в рабочее время, вас может отвлечь руководство или подчиненные. Остановить отчет времени нельзя.

Совет № 3 Мы задали организаторам откровенный вопрос: можно ли пользоваться источниками профессиональной информации? Можно. Во время выполнения задания никто не запрещает (да никто и не проконтролирует) открыть, например, «Клерк», Налоговый кодекс, ПБУ и попытаться найти там ответ на вопрос. Другое дело, что каждый год тестовые задания разные. И точный ответ найти в источнике нереально. Поможет только профессионализм.

Совет № 4 Позаботьтесь о хорошем интернете, чтобы тестирование не прервалось. Но особо не переживайте. Организаторы предусмотрели и это. Если во время прохождения конкурсного задания у вас прервется интернет-соединение, но положенное время еще не истекло, вы можете обратиться за помощью к организатору конкурса по электронной почте: konkurs@ipbr.org

Совет № 5 Не торопитесь. От того, что вы пройдете задание даже в последние дни проведения конкурса, ничего не изменится. Ваши шансы на победу не уменьшатся. Есть смысл посетить семинары ИПБ России. Может, удастся узнать больше о конкурсных заданиях или, как минимум, подтянуть те участки учета, в которых вы менее всего уверены.

Совет № 6 Подсмотрите задания прошлого года. Комментарии экспертов к вопросам тестирования 2016 года, которые вызвали наибольшие трудности, можно найти тут.