Шесть лайфхаков, как увеличить свои шансы на победу в конкурсе «Лучший бухгалтер России»
Главред «Клерка» съездила в ИПБ России, чтобы выведать секреты, которые помогут вам победить в главном профессиональном соревновании года.
Совет № 1
В этом году особый упор будет сделан на умение комплексно подходить к бухгалтерскому и налоговому учету. Проходите наши тесты. Читайте статьи из раздела «Налоги и взносы» и «Бухгалтерский учет и отчетность» и шансы на победу в конкурсе возрастут.
В ИПБ России нам по секрету подсказали: ориентироваться в этом году лучше всего на профстандарт «Бухгалтер», а также на нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету – они актуальны и свободны от авторских оценок, в отличие от книг. Так больше шансов выиграть конкурс.
Совет № 2
Выбирайте удобное время. Если вы решили пройти задание в рабочее время, вас может отвлечь руководство или подчиненные. Остановить отчет времени нельзя.
Совет № 3
Мы задали организаторам откровенный вопрос: можно ли пользоваться источниками профессиональной информации?
Можно. Во время выполнения задания никто не запрещает (да никто и не проконтролирует) открыть, например, «Клерк», Налоговый кодекс, ПБУ и попытаться найти там ответ на вопрос.
Другое дело, что каждый год тестовые задания разные. И точный ответ найти в источнике нереально. Поможет только профессионализм.
Совет № 4
Позаботьтесь о хорошем интернете, чтобы тестирование не прервалось. Но особо не переживайте. Организаторы предусмотрели и это.
Если во время прохождения конкурсного задания у вас прервется интернет-соединение, но положенное время еще не истекло, вы можете обратиться за помощью к организатору конкурса по электронной почте: konkurs@ipbr.org
Совет № 5
Не торопитесь. От того, что вы пройдете задание даже в последние дни проведения конкурса, ничего не изменится. Ваши шансы на победу не уменьшатся.
Есть смысл посетить семинары ИПБ России. Может, удастся узнать больше о конкурсных заданиях или, как минимум, подтянуть те участки учета, в которых вы менее всего уверены.
Совет № 6
Подсмотрите задания прошлого года. Комментарии экспертов к вопросам тестирования 2016 года, которые вызвали наибольшие трудности, можно найти тут.
Как записаться и узнать подробнее о конкурсе
Ежегодный конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит уже в 17 раз.
Этот престижный профессиональный конкурс организует и проводит Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Получить диплом победителя — значит стать выгодным специалистом в глазах работодателя. Ну, и призы будут ценными, как и в прошлые годы.
Конкурс проходит в электронной форме на сайте ИПБ России.
Участие в конкурсе бесплатное.
Сроки проведения
Конкурс «Лучший бухгалтер России» проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года.
Награждение будет в первый день главного события года для бухгалтеров — Юбилейного конгресса ИПБ России. Он пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отмечает 20-летие и обещает, что мероприятие будет грандиозным.
Как подать заявку на конкурс
Регистрация открыта на сайте ИПБ России вот тут.
Узнайте о номинациях и ПРИЗАХ.