Клерк.Ру
 
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Зачем бухгалтеру личный бренд и как его создать

15.09.17 09:55
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Каких-нибудь 10 лет назад брендом называли узнаваемую торговую марку, а теперь все пишут о личном бренде, инстаграм-девушки зарабатывают миллионы в месяц, все, кому ни лень, ведут блоги. Кому это все нужно? И зачем бухгалтеру?

Необязательно ради денег, хотя...

Необязательно заниматься созданием личного бренда для зарабатывания денег в соцсетях.

Даже если вы скромный бухгалтер, работа по собственному продвижению поможет вам преуспеть в карьере и дорасти до главного бухгалтера или финансового директора в более короткие сроки.

Да, дополнительное образование и опыт работы никто не отменял, но кто о нем узнает, если вы будете сидеть в углу серой мышкой? Поверьте, никто не придет и не предложит вам должность!

Пошаговая инструкция

Конечно, работа по продвижению себя тоже на 100% успеха не гарантирует, но, если ничего не делать, то уж точно ничего не получится!  Итак, ваши действия.

1.  Определите свою миссию, как бы громко это ни звучало. Кто вы? Чем вы можете быть полезны людям? Что вы любите делать? Какие ценности для вас более значимы?

2.  Составьте карьерный план на год, три года, пять, десять лет. Вы можете его корректировать много раз, но, когда у вас появится четкое видение, чего вы хотите, вам будет гораздо легче двигаться к целям.

3.  Подумайте, кому, кроме вашего работодателя, будут полезны ваш опыт и знания. Пишите небольшие посты или статьи на профессиональные темы, предлагайте их в СМИ по вашей тематике.

Журналы и сайты для бухгалтеров охотно берут статьи практиков и даже будут просить вас прокомментировать изменения в Налоговом кодексе.

4.  Посмотрите возможные профессиональные мероприятия, в вашем городе. Предлагайте организаторам себя в качестве спикера, рассказывайте о своем опыте.

Тренируйте свои навыки публичных выступлений, не бойтесь неудачи и повышайте свой уровень презентации. Если в вашей компании есть внутренние обучающие мастер-классы, смело выступайте перед коллегами.

5.   Не игнорируйте соцсети. Заведите профессиональную страничку, в которой будут выложены ссылки на ваши статьи, ваши мысли на разные темы и полезные советы тем, у кого опыт меньше вашего.

Начните в соцсетях с клерковской группы «Красный уголок бухгалтера». Здесь вас точно поймут.

6.  Всегда думайте, как выглядит ваша личная страничка в соцсетях! Никаких шуток на грани фола, странных фотографий и оскорблений кого или чего бы то ни было.

Всему свое время

Не отчаивайтесь, если «выхлопа» от вашей активности не будет видно в первое время.

Создание личного бренда – это не один месяц работы, результаты обычно видны через полгода-год, и, возможно, это не будет новая должность и повышение зарплаты, но вы поймете, кто вы и в каком направлении хотите двигаться дальше, у вас повысится самооценка, вы найдете новых друзей и знакомых.

Рано или поздно ваши нематериальные активы начнут приносить дивиденды.

Стань экспертом
Наталья Севастьянова

руководитель проектов коммуникационного агентства MALTILOG

Специально для Клерк.Ру

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Мнения
 
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