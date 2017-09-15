Расчет по налогу на имущество за 9 месяцев: образец заполнения

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Близится очередной отчетный период. Чтобы потом не работать в режиме аврала, некоторые отчеты можно подготовить заранее. Например, расчет по налогу на имущество.

Мы подготовили для вас образец расчета по налогу на имущество за 9 месяцев 2017 года по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@.

У компании «Алмаз», зарегистрированной в г.Буй Костромской области, есть не только движимое имущество, но и два объекта недвижимости, причем облагаются они по-разному — одна от кадастровой стоимости, вторая от среднегодовой.

Поэтому в отчете есть и раздел 2.1 и раздел 3.

Региональным законом о налоге на имущество предусмотрена льгота по налогу, рассчитываемому от кадастровой стоимости, что и отражено в разделе 3 расчета.

Образец заполнения расчета на имущество за 9 месяцев 2017

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 2.1

Раздел 3