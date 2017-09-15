Что делать бухгалтеру, если в требовании ИФНС о документах нет их реквизитов

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Компания не стала исполнять требование налоговиков из-за того, что в нем не было конкретных реквизитов истребованных документов и их количества. Инспекция оштрафовала. Права ли ИФНС?

Нормы НК кодекса о правах и обязанностях контролеров и налогоплательщиков

закреплено право налоговых органов требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика:

– документы по установленным формам, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов;

– документы, подтверждающие правильность исчисления и свое­временность уплаты (удержания и перечисления) налогов.

С названным правом налоговиков корреспондирует обязанность налогоплательщиков (пп. 6 п. 1 ст. 23 НК РФ) представлять должностным лицам инспекции документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов. Делать это необходимо в случаях и в порядке, которые определены НК РФ. Так, п. 12 ст. 89 НК РФ предусмотрено: при проведении выездной проверки налогоплательщик обязан обеспечить должностным лицам ИФНС, проводящим указанную налоговую проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов.

Основные моменты, касающиеся процедуры истребования документов

Согласнодолжностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы [1] . В силууказанной статьи истребуемые документы могут быть представлены в ИФНС лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Документы на бумажном носителе представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе ознакомиться с подлинниками документов.

В соответствии с п. 3 ст. 93 НК РФ документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.

По правилам названной нормы, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного срока, оно письменно уведомляет об этом проверяющих должностных лиц налогового органа в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов.

Уведомление может быть представлено проверяемым лицом лично или через представителя либо передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи[2] или через его личный кабинет.

При этом налогоплательщику следует указать причины, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, а также назвать сроки, в течение которых он может представить истребуемые документы.

В течение двух дней со дня получения такого уведомления контролеры вправе продлить сроки представления документов или отказать в продлении сроков (о чем выносится отдельное решение).

Содержание требования о представлении документов

Как указал Минфин, налоговым законодательством не определен перечень документов, которые могут быть истребованы у налогоплательщика. Однако документы должны удовлетворять требованиям, указанным в вышеназванных нормах Налогового кодекса, то есть быть связанными с исчислением и уплатой налогов (письма Минфина России от 12.05.2017 № 03‑03‑06/1/28744, от 10.07.2015 № 03‑02‑07/1/39920).

Документы и информация, имеющие значение для формирования выводов о правильности исчисления, удержания и уплаты (перечисления) налогов, а также для принятия обоснованного решения по результатам проверки, которые могут запросить в ходе проверки налоговики, представлены в п. 5.1 Письма ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622 «О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок».

Налоговый кодекс также не устанавливает обязательных предписаний к содержанию требования о представлении документов.

По смыслу ст. 93 НК РФ оно должно содержать достаточно определенные данные о документах, которые истребуются налоговым органом, а сами истребуемые документы должны иметь отношение к предмету налоговой проверки. Данный вывод следует из правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 по делу № 15333/07. Высший суд при этом указал: если такое требование не исполнено налогоплательщиком по причине истребования документов, которые не относятся к предмету налоговой проверки, или по причине неопределенности истребуемых документов, оснований для применения ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, не имеется.

Об основаниях для привлечения к налоговой ответственности

Из содержания нормследует, что для привлечения налогоплательщика к ответственности за правонарушение, пре­дусмотренное, необходимо, чтобы он располагал соответствующими документами (документы должны быть у него в наличии) и представил их не в установленный срок либо уклонялся от их представления. Нарушение установленного срока представления документов по требованию налогового органа, проводившего налоговую проверку, влечет ответственность, предусмотренную названной нормой в виде штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Может ли служить основанием для освобождения от ответственности неуказание контролерами в требовании реквизитов и количества запрашиваемых документов? Решение данного вопроса зачастую является поводом для обращений налогоплательщика в судебные органы. Последний заявляет: отсутствие указания на количество и реквизиты истребуемых документов свидетельствует об общем характере требования, так как требование в данном случае не является достаточно определенным и конкретным. Этот факт может говорить о неясности содержания направленного ему требования. Прав ли налогоплательщик?

Судебная позиция

Обычно доводы налогоплательщиков относительно общего характера запрашиваемых документов не находят подтверждения в суде, тем самым требование, выставленное в их адрес контролерами в ходе проведения выездной проверки, признается достаточно определенным и конкретным. Арбитры уверены: отсутствие указания на количество и реквизиты документов не может служить основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности, поскольку налоговый органсведениями о реквизитах запрашиваемых документов.

Суды допускают, что налогоплательщик может направить в адрес инспекции письменное заявление с требованием разъяснить, какие именно документы необходимо представить. Отсутствие подобных действий опровергает довод налогоплательщика о неясности требования и может свидетельствовать о том, что у налогоплательщика не возникло сомнений в отношении того, какие документы у него истребуются (Постановление АС ЗСО от 12.12.2016 № Ф04-5639/2016 по делу № А46-4871/2016).

Спор аналогичного содержания рассматривал АС МО (). Налоговый орган выставил в адрес проверяемой компании требование о представлении документов, в соответствии с которым ей надлежало в срок не позднее 10 дней с даты его получения представить копии необходимых для проведения выездной проверки документов, перечень которых приведен в требовании.

Налогоплательщик оставил документ без исполнения, не уведомив контролеров в ходе проведения проверки о невозможности представления необходимых им документов.

Поскольку в установленный в требовании срок налогоплательщик его не исполнил, инспекция вынесла решение, согласно которому общество привлечено к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. Ему также начислен штраф с учетом выявленных отягчающих обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 112 НК РФ (а именно, совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение).

Компания обратилась в суд, указав следующее. Налоговый орган в требованиях, принятых в порядке ст. 93 НК РФ, обязан указывать наименование и количество запрашиваемых документов. Данная обязанность обусловлена порядком расчета размера штрафа из учета конкретного количества не представленных (представленных несвоевременно) документов.

Также заявитель сослался на положения Постановления Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 15333/07, в соответствии с которыми требование о представлении необходимых для проверки документов должно содержать достаточно определенные данные о документах, которые истребуются налоговым органом, а сами документы должны иметь отношение к предмету налоговой проверки. Если такое требование не исполнено по причине истребования не относящихся к предмету проверки документов или по причине неопределенности истребуемых документов, то оснований для применения норм п. 1 ст. 126 НК РФ не имеется.

Суды трех инстанций оказались на стороне контролирующего органа. По их мнению, нормы налогового законодательства, предоставляющие инспекции право истребовать у налогоплательщика документы и обязывающие последнего их представлять, не содержат обязательных предписаний относительно наличия в требовании конкретных реквизитов истребованных документов и их количества.

В соответствии с утвержденной формой требование о представлении документов (информации) должно содержать:

– наименование документа;

– период, к которому он (документ) относится.

Конкретные реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документа указываются в требовании при их наличии у налогового органа.

Следовательно, в требовании о представлении документов достаточно указать вид, наименование документов, период и срок представления.

Судья Верховного суда, отказывая компании в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, указала: требование содержало достаточно определенные данные об истребуемых документах, позволяющие налогоплательщику определить, какие именно документы запросила у него инспекция (Определение от 14.06.2017 № 305‑КГ17-6715).

Отсутствие в требовании указания на конкретное количество и реквизиты документов не может служить основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности по ст. 126 НК РФ, поскольку указанными сведениями обладает сам налогоплательщик, а не налоговый орган.

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Полагаем, что налогоплательщику не следует рассчитывать на благосклонность судебных органов в подобных спорах с контролерами. Сложившаяся позиция по рассматриваемому вопросу неизменна: в требовании о представлении документов должен быть указан вид, наименование документов и период, к которому они относятся. Конкретные реквизиты каждого из документов налоговый орган указывать не обязан.