Как отстоять свои права в споре с налоговиками до суда
15.09.17 12:04
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Посмотрите видео, где эксперт рассказывает, как эффективно вести досудебное урегулирование разногласий с ИФНС.
Аркадий Брызгалин, к.ю.н., руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», член Президентского Совета Палаты налоговых консультантов России рассказывает о том, как защититься налогоплательщику.
В вебинаре рассмотрено:
- Что такое «налоговый спор» и его основные стадии;
- Спор налоговый и «хозяйственный»: общее и особенное.
- Как предотвратить налоговый спор?
- Самозащита на уровне налоговой проверки.