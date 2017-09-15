Как не ошибиться в непростых ситуациях с оплатой работы в выходные и праздники
Начисляются ли на сумму двойной оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни премиальные выплаты, установленные в процентах по отношению к окладу, районные коэффициенты и надбавки?
Как оплачивать работу в выходные и праздникиТруд в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ):
1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
3) работникам, получающим оклад:
- размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Премии за работу в выходные и праздничные дниПод окладом (ст. 129 ТК РФ) понимается фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Иными словами, оклад представляет собой фиксированную выплату, которая уплачивается работнику в полном объеме за работу в течение нормальной продолжительности рабочего времени, приходящейся на тот или иной календарный месяц.
При исчислении же нормы рабочего времени в нее в любом случае не включают время, приходящееся на нерабочие праздничные дни и выходные дни работника, так как учету при исчислении нормы подлежат только рабочие дни (п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н). Поэтому время, отработанное работником в выходные и нерабочие праздничные дни, является временем, отработанным сверх месячной нормы.
Из этого следует вывод, что выплаты, произведенные работнику за работу в такие дни, осуществляются сверх его оклада, то есть не включаются в его состав. Данный вывод подтверждается и судебной практикой, которая относит выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни к выплатам компенсационного характера (решение ВС РФ от 21.06.2007 № ГКПИ07-516; апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 16.07.2015 по делу № 33-5998/2015).
Таким образом, поскольку данные выплаты не включаются в состав оклада, хотя и исчисляются из его размера, на них не подлежат начислению премиальные выплаты, рассчитываемые исходя из размера оклада.
Районные коэффициенты и надбавки за работу в выходные и праздничные дниВ отношении же районных коэффициентов и надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (их перечень утв. пост. СМ СССР от 10.11.1967 № 1029) отметим, что такие коэффициенты и надбавки применяют к заработной плате (ст. 315, 316 ТК РФ; ст. 10, 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-I). Заработная плата же включает вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ).
Из приведенных норм следует, что районный коэффициент и процентную надбавку начисляют на фактический заработок, включающий все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (п. 1 разъяснения, утв. пост. Минтруда России от 11.09.1995 № 49; письмо Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 169-13). Нормативные правовые акты, сужающие этот перечень, в соответствующей части не применяют (решения ВС РФ от 01.12.2015 № АКПИ15-1253, от 17.07.2000 № ГКПИ00-315).
Поскольку выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, как это уже отмечалось выше, относятся к компенсационным выплатам, которые включаются в состав заработной платы, то районный коэффициент и процентные надбавки также подлежат начислению на размер указанных выплат после их расчета, произведенного исходя из оклада.