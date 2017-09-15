Как не ошибиться в непростых ситуациях с оплатой работы в выходные и праздники

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Начисляются ли на сумму двойной оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни премиальные выплаты, установленные в процентах по отношению к окладу, районные коэффициенты и надбавки?

Как оплачивать работу в выходные и праздники

Труд в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ):

1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

3) работникам, получающим оклад:

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Из приведенной нормы следует, что работникам, которым установлен оклад, оплата их труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится исходя исключительно из размера их оклада, в который в силу положений статьи 129 Трудового кодекса не входят любые компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе районные коэффициенты, надбавки и премии. Данный вывод находит свое отражение и в судебной практике (определения ВС РФ от 05.12.2016 № 56-КГ16-35, от 21.11.2016 № 56-КГ16-22). Вместе с тем данной нормой четко не определено, подлежат ли начислению на рассчитанный таким образом размер оплаты труда районные коэффициенты и надбавки, а также премиальные выплаты.

Премии за работу в выходные и праздничные дни

Под окладом (ст. 129 ТК РФ) понимается фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Иными словами, оклад представляет собой фиксированную выплату, которая уплачивается работнику в полном объеме за работу в течение нормальной продолжительности рабочего времени, приходящейся на тот или иной календарный месяц.

При исчислении же нормы рабочего времени в нее в любом случае не включают время, приходящееся на нерабочие праздничные дни и выходные дни работника, так как учету при исчислении нормы подлежат только рабочие дни (п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н). Поэтому время, отработанное работником в выходные и нерабочие праздничные дни, является временем, отработанным сверх месячной нормы.

Из этого следует вывод, что выплаты, произведенные работнику за работу в такие дни, осуществляются сверх его оклада, то есть не включаются в его состав. Данный вывод подтверждается и судебной практикой, которая относит выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни к выплатам компенсационного характера (решение ВС РФ от 21.06.2007 № ГКПИ07-516; апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 16.07.2015 по делу № 33-5998/2015).

Таким образом, поскольку данные выплаты не включаются в состав оклада, хотя и исчисляются из его размера, на них не подлежат начислению премиальные выплаты, рассчитываемые исходя из размера оклада.

Районные коэффициенты и надбавки за работу в выходные и праздничные дни

В отношении же районных коэффициентов и надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (их перечень утв. пост. СМ СССР от 10.11.1967 № 1029) отметим, что такие коэффициенты и надбавки применяют к заработной плате (ст. 315, 316 ТК РФ; ст. 10, 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-I). Заработная плата же включает вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ).

Из приведенных норм следует, что районный коэффициент и процентную надбавку начисляют на фактический заработок, включающий все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (п. 1 разъяснения, утв. пост. Минтруда России от 11.09.1995 № 49; письмо Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 169-13). Нормативные правовые акты, сужающие этот перечень, в соответствующей части не применяют (решения ВС РФ от 01.12.2015 № АКПИ15-1253, от 17.07.2000 № ГКПИ00-315).

Поскольку выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, как это уже отмечалось выше, относятся к компенсационным выплатам, которые включаются в состав заработной платы, то районный коэффициент и процентные надбавки также подлежат начислению на размер указанных выплат после их расчета, произведенного исходя из оклада.