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«Пятничный Ночной бухгалтер». Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум

15.09.17 14:43
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Под ногами на «Прешпекте» — главной аллее в Ясной поляне — желтая листва с вековых берез. Лев Николаевич идет, понурив голову, палочкой выписывая бухгалтерские самолетики на песке. Он озадачен — сегодня он отвечает за «Ночного бухгалтера» и модедирует самый большой бухгалтерский форум в мире.

Лев Николаевич, как известно, народ очень любил. Именно поэтому мы его и поставили присмотреть за форумом.

Сейчас на форуме «Клерка» 1 115 870 участников и почти 5 000 000 сообщений. Настоящее вече для бухгалтеров.

Не смотря на то, что в «Войне и мире» 437 699 слов, и Толстой привык читать много, все темы нашего форума он сегодня просматривать не будет.

Только самые актуальные.

Про ИП на упрощенке

Предпринимателю на УСН заблокировали счет за несдачу НДС. Бухгалтеры пишут в ветке на форуме, за что еще стали блокировать счета ИП.

Лев Николаевич качает головой. Он не любит, когда что-то делают не по совести. Знаете, что он говорил про справедливость? «Справедливость осуществляется не стремлением к справедливости, а любовью».

Какая любовь у банков и налоговиков к ИП, Лев Николаевич, протрите, пожалуйста, свое пенсне! Уже 500 тыс компаний в черном списке ЦБ.

Про НДС

ИФНС изобрела новый вид налога — авансовый платеж по НДС. Изобретательность налоговиков и требования с «нулем» обсуждают тут.

Хочется, как Андрюшка Болконский, лечь и смотреть на небо Аустерлица, пытаясь понять вечное. Что налоговикам ото всех нас надо?

Про ошибки в отчетности

А бухгалтеры тоже не сдаются и сочиняют оригинальные ответы на требования налоговиков об ошибках в отчетности. Что придумали бухгалтеры?

Даже Толстому интересно.

Про любовь у бухгалтеров

«О, да у вас тоже есть про барышень?», — воодушевляется Лев Николаевич (слышала бы Софья Андреевна!), известный любитель поразбивать женские сердца.

Вот тут обсуждают, почему бухгалтер не может быть хорошим парикмахером. А здесь все вместе думают, нужен ли брак женщине после 40.

Кстати, Ваня, последний ребенок Толстого, родился, когда ему было 60 лет. Так что в зрелой любви писатель понимает.

Лев Николаевич отодвигает чернильницу, закрывает браузер, он начитался. В его маленькой комнатушке, больше похожей на келью, где он всегда пишет, от этой налоговой круговерти стало совсем невыносимо.

«Довольно! Доколе! Супостаты эти ваши фискалы! Вот в наши изящные века откупишься борзыми щенками. И свободен.

Все, откланиваюсь! Пора на бал».

А если вы хотите посетить главную бухгалтерскую тусовку года (которая точно не хуже бала), узнайте, как на нее попасть.

Раз Толстого мы отпустили, взялись за других видных фигур. Профессор читает сочинение абитуриента про В.И.Ленина. На работе не смотреть, потому что все сразу сбегутся на ваш смех.

Подписывайтесь на «НБ». Это уже классика среди рассылок для бухгалтеров.



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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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Мнения 22
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Кто может не применять онлайн-ККТ
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yante
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