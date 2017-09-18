Новые правила заполнения книг покупок и продаж с 1 октября 2017

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Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 затронуло разные аспекты порядка оборота счетов-фактур, включая оформление в документах их учета.

Для большинства плательщиков НДС наиважнейшими такими документами учета являются книги покупок и продаж. Теперь в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (см. приложения 4 и 5) внесены изменения в их ведении.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ № 981 поправки будут действовать с 01.10.2017; с их учетом надо будет заполнять книги покупок и продаж с IV квартала этого года.

Изменились формы книг покупок и продаж

При этом нельзя сказать, что формы книги покупок и книги продаж изменились существенно: поправки затронули некоторые графы.

Так, в книге покупок исправлено сводное наименование граф 11 и 12. Прежнее наименование – «Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)». Теперь учтены еще некоторые категории налогоплательщиков – «Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)»[1].

То есть в настоящий момент эти графы заполняются не только посредником (комиссионером, агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права (далее – ТРУИП) по договору комиссии (агентскому договору) от своего имени для покупателя-комитента (принципала), но и экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, приобретающими ТРУИП от своего имени для инвестора, клиента.

Графа 13 книги покупок теперь называется «Регистрационный номер таможенной декларации», именно такой номер теперь надо указывать и в счете-фактуре. Тот же номер приводится и в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» книги покупок при отражении в ней суммы НДС, уплаченной при ввозе товаров на территорию РФ (абз. 2 пп. «е» п. 6 Правил ведения книги покупок). Если таможенных деклараций несколько, то названные номера перечисляются через разделительный знак «;» («точка с запятой»).

По-прежнему в графе 3 книги покупок отражаются номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате НДС, но уточнено, что при ввозе на территорию РФ с территории государства – члена ЕАЭС товаров, в отношении которых взимание НДС осуществляется налоговыми органами в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение 18 к указанному договору).

Регистрационный номер таможенной декларации надо теперь указывать и в книге продаж – с этой целью введена новая графа – 3а. Но заполнять ее надо не всем налогоплательщикам, а только тем, кто оформляет декларации при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области.

В книгу продаж введена и еще одна новая графа – 3б. Она называется «Код вида товара». Этот код указывается в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства – члена ЕАЭС. При отсутствии показателя графа 3б не заполняется (новый пп. «е.2» п. 7 Правил ведения книги продаж).

Здесь учтено, что, хотя согласно пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж при совершении операций, признаваемых объектом обложения НДС, от этой обязанности он освобождается в отношении операций, не подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ.

Но такое освобождение не распространяется на операции по реализации товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства – члена ЕАЭС (пп. 1.1 п. 3 ст. 169 НК РФ). При оформлении соответствующих счетов-фактур надо указывать названный код вида товара, а потом переносить его в книгу продаж.

Изменения в порядке заполнения граф книг

Вообще в правилах ведения книги покупок и книги продаж появилось немало указаний на то, как заполнять ту или иную графу, если стороны воспользовались правом, предоставленным им, и не стали составлять счета-фактуры. Общее условие – вместо данных из (отсутствующего) счета-фактуры в книгу покупок и книгу продаж надо вносить данные из первичного документа, подтверждающего совершение факта хозяйственной жизни, оформленного этими сторонами (платежного поручения в случае предоплаты), или из иного документа, содержащего суммарные (сводные) данные по сделке.

Для разных граф книг покупок и продаж теперь есть свои особенности их заполнения по данным из единого корректировочного счета-фактуры. Налогоплательщик вправе составить такой счет-фактуру на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщиком ранее на основании абз. 2 п. 5.2 ст. 169 НК РФ.

О подтверждении оплаты налога и счета-фактуры

Графа 7 книги покупок называется «Номер и датк документа, подтверждающего уплату налога». Тем не менее теперь в этой графе необходимо будет отражать и данные, подтверждающие оплату счета-фактуры. Хотя, очевидно, и не во всех случаях, а только в тех, когда счет-фактура составляется по факту расчета между контрагентами.

Примеры таких ситуаций привел Минфин в Письме от 26.11.2014 № 03‑07‑11/60221, говоря, правда, о заполнении книги продаж. В частности, это перечисление оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок с принятием соответствующей суммы налога к вычету.

Иначе говоря, при таком перечислении в графе 7 книги покупок надо указать реквизиты платежного документа, на основании которого поставщиком составлен счет-фактура на предоплату, а покупателем налог по нему принят к вычету.

Документы, которые перечисляются в названной графе (как и те, что приводятся в графе 11 книги продаж для подтверждения оплаты счета-фактуры), при необходимости разделяются точкой с запятой («;»).

О предоплате

Согласнопри частичной оплате принятых на учет ТРУИП регистрация счета-фактуры (в том числе исправленного) в книге покупок производится на каждую сумму, перечисленную продавцу в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по приобретенным ТРУИП.

Прежде дополнительно к этому в данной ситуации предусматривалось ставить у каждой суммы пометку «частичная оплата». Но теперь такое требование отменено.

Ранее пп. «д» п. 19Правил ведения книги покупок было запрещено отражать в книге покупок счета-фактуры на сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок ТРУИП при безденежных формах расчетов.

Тем самым налоговики отказывали в вычете НДС по таким счетам-фактурам. Правда, с этим не согласился Пленум ВАС (см. п. 23 Постановления от 30.05.2014 № 33). Но теперь позиция суда будет отражена и в Правилах ведения книги покупок, поскольку указанный подпункт отменен.

О восстановлении НДС по инвестиционным операциям

Согласнонеобходимо восстановить суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по ТРУИП, в случаях передачи имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов, а также в случае передачи недвижимого имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации в порядке, установленном

В пункте 14 Правил ведения книги продаж теперь сказано, что в этой ситуации регистрации в книге продаж подлежат документы, которыми оформляется названная передача и в которых указаны суммы НДС, подлежащие восстановлению акционером (участником, пайщиком).

Если в книгах отражается не обычный счет-фактура

Чиновники решили учесть многочисленные нюансы, которые касаются отражения в книгах покупок и продаж сведений о наименованиях продавцов и покупателей в различных ситуациях, об их ИНН и КПП, о стоимости товаров и суммах НДС. Особенности возникают при использовании корректировочного счета-фактуры (в том числе единого), заявления о ввозе товаров, таможенной декларации по посредническим операциям.

В соответствующих ситуациях у налогоплательщиков появлялись затруднения при заполнении книг покупок и продаж. Но теперь эти особенности подробно отражены в пп. «м», «н», «т» и «у» п. 6Правил ведения книги покупок, пп. «к», «л», «с», «х» и «ц» п. 7Правил ведения книги продаж.

Об оформлении книг покупок и продаж

Как и счет-фактуру, подписывать книги покупок и продаж теперь может не только лично индивидуальный предприниматель, но и иное уполномоченное им лицо. Такая возможность отражена в их новых формах,

При этом исключено требование скреплять печатью составленные на бумажном носителе книги покупок и продаж в целом и дополнительные листы к ним.

Вообще все изменения, которые касаются книг покупок и продаж, относятся и к правилам заполнения дополнительных листов к ним.