Клерк.Ру
 
0
0

Новые правила заполнения книг покупок и продаж с 1 октября 2017

18.09.17 07:05
119

Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 затронуло разные аспекты порядка оборота счетов-фактур, включая оформление в документах их учета.

Для большинства плательщиков НДС наиважнейшими такими документами учета являются книги покупок и продаж. Теперь в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (см. приложения 4 и 5) внесены изменения в их ведении.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ № 981 поправки будут действовать с 01.10.2017; с их учетом надо будет заполнять книги покупок и продаж с IV квартала этого года.

Изменились формы книг покупок и продаж

При этом нельзя сказать, что формы книги покупок и книги продаж изменились существенно: поправки затронули некоторые графы.

Так, в книге покупок исправлено сводное наименование граф 11 и 12. Прежнее наименование – «Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)». Теперь учтены еще некоторые категории налогоплательщиков – «Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)»[1].

То есть в настоящий момент эти графы заполняются не только посредником (комиссионером, агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права (далее – ТРУИП) по договору комиссии (агентскому договору) от своего имени для покупателя-комитента (принципала), но и экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, приобретающими ТРУИП от своего имени для инвестора, клиента.

Графа 13 книги покупок теперь называется «Регистрационный номер таможенной декларации», именно такой номер теперь надо указывать и в счете-фактуре. Тот же номер приводится и в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» книги покупок при отражении в ней суммы НДС, уплаченной при ввозе товаров на территорию РФ (абз. 2 пп. «е» п. 6 Правил ведения книги покупок). Если таможенных деклараций несколько, то названные номера перечисляются через разделительный знак «;» («точка с запятой»).

По-прежнему в графе 3 книги покупок отражаются номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате НДС, но уточнено, что при ввозе на территорию РФ с территории государства – члена ЕАЭС товаров, в отношении которых взимание НДС осуществляется налоговыми органами в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение 18 к указанному договору).

Регистрационный номер таможенной декларации надо теперь указывать и в книге продаж – с этой целью введена новая графа – 3а. Но заполнять ее надо не всем налогоплательщикам, а только тем, кто оформляет декларации при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области.

В книгу продаж введена и еще одна новая графа – 3б. Она называется «Код вида товара». Этот код указывается в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства – члена ЕАЭС. При отсутствии показателя графа 3б не заполняется (новый пп. «е.2» п. 7 Правил ведения книги продаж).

Здесь учтено, что, хотя согласно пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж при совершении операций, признаваемых объектом обложения НДС, от этой обязанности он освобождается в отношении операций, не подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ.

Но такое освобождение не распространяется на операции по реализации товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства – члена ЕАЭС (пп. 1.1 п. 3 ст. 169 НК РФ). При оформлении соответствующих счетов-фактур надо указывать названный код вида товара, а потом переносить его в книгу продаж.

Изменения в порядке заполнения граф книг

Вообще в правилах ведения книги покупок и книги продаж появилось немало указаний на то, как заполнять ту или иную графу, если стороны воспользовались правом, предоставленным им пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, и не стали составлять счета-фактуры. Общее условие – вместо данных из (отсутствующего) счета-фактуры в книгу покупок и книгу продаж надо вносить данные из первичного документа, подтверждающего совершение факта хозяйственной жизни, оформленного этими сторонами (платежного поручения в случае предоплаты), или из иного документа, содержащего суммарные (сводные) данные по сделке.

Для разных граф книг покупок и продаж теперь есть свои особенности их заполнения по данным из единого корректировочного счета-фактуры. Налогоплательщик вправе составить такой счет-фактуру на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщиком ранее на основании абз. 2 п. 5.2 ст. 169 НК РФ.

О подтверждении оплаты налога и счета-фактуры

Графа 7 книги покупок называется «Номер и датк документа, подтверждающего уплату налога». Тем не менее теперь в этой графе необходимо будет отражать и данные, подтверждающие оплату счета-фактуры. Хотя, очевидно, и не во всех случаях, а только в тех, когда счет-фактура составляется по факту расчета между контрагентами.

Примеры таких ситуаций привел Минфин в Письме от 26.11.2014 №03‑07‑11/60221, говоря, правда, о заполнении книги продаж. В частности, это перечисление оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок с принятием соответствующей суммы налога к вычету.

Иначе говоря, при таком перечислении в графе 7 книги покупок надо указать реквизиты платежного документа, на основании которого поставщиком составлен счет-фактура на предоплату, а покупателем налог по нему принят к вычету.

Документы, которые перечисляются в названной графе (как и те, что приводятся в графе 11 книги продаж для подтверждения оплаты счета-фактуры), при необходимости разделяются точкой с запятой («;»).

О предоплате

Согласно п. 16Правил ведения книги покупок при частичной оплате принятых на учет ТРУИП регистрация счета-фактуры (в том числе исправленного) в книге покупок производится на каждую сумму, перечисленную продавцу в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по приобретенным ТРУИП.

Прежде дополнительно к этому в данной ситуации предусматривалось ставить у каждой суммы пометку «частичная оплата». Но теперь такое требование отменено.

Ранее пп. «д» п. 19Правил ведения книги покупок было запрещено отражать в книге покупок счета-фактуры на сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок ТРУИП при безденежных формах расчетов.

Тем самым налоговики отказывали в вычете НДС по таким счетам-фактурам. Правда, с этим не согласился Пленум ВАС (см. п. 23 Постановления от 30.05.2014 №33). Но теперь позиция суда будет отражена и в Правилах ведения книги покупок, поскольку указанный подпункт отменен.

О восстановлении НДС по инвестиционным операциям

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ необходимо восстановить суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по ТРУИП, в случаях передачи имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов, а также в случае передачи недвижимого имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 №275‑ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

В пункте 14 Правил ведения книги продаж теперь сказано, что в этой ситуации регистрации в книге продаж подлежат документы, которыми оформляется названная передача и в которых указаны суммы НДС, подлежащие восстановлению акционером (участником, пайщиком).

Если в книгах отражается не обычный счет-фактура

Чиновники решили учесть многочисленные нюансы, которые касаются отражения в книгах покупок и продаж сведений о наименованиях продавцов и покупателей в различных ситуациях, об их ИНН и КПП, о стоимости товаров и суммах НДС. Особенности возникают при использовании корректировочного счета-фактуры (в том числе единого), заявления о ввозе товаров, таможенной декларации по посредническим операциям.

В соответствующих ситуациях у налогоплательщиков появлялись затруднения при заполнении книг покупок и продаж. Но теперь эти особенности подробно отражены в пп. «м», «н», «т» и «у» п. 6Правил ведения книги покупок, пп. «к», «л», «с», «х» и «ц» п. 7Правил ведения книги продаж.

Об оформлении книг покупок и продаж

Как и счет-фактуру, подписывать книги покупок и продаж теперь может не только лично индивидуальный предприниматель, но и иное уполномоченное им лицо. Такая возможность отражена в их новых формах, абз. 1 п. 24Правил ведения книги покупок, п. 22 Правил ведения книги продаж.

При этом исключено требование скреплять печатью составленные на бумажном носителе книги покупок и продаж в целом и дополнительные листы к ним.

Вообще все изменения, которые касаются книг покупок и продаж, относятся и к правилам заполнения дополнительных листов к ним. 

[1] Данная поправка связана с изменениями в форме журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС.

 

Стань экспертом
М. В. Подкопаев

редактор журнала «НДС: проблемы и решения»

Источник: Аюдар Инфо

Все статьи источника

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
»
Мнения 20
Аноним
Сталин не избавлялся от предпринимателей вообще, почитайте или посмотрите лекции профессора Катас...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
Смешно, разговор с заМКАДем,как с дебилами.Раскидайте головные офисы корпораций по основному мест...
Мэр Москвы: мы не забираем ресурсы у других регионов
Аноним
Над.К, Вы писали: Вы если сами не понимаете, хотя бы разъяснения что ли почитали.  Вы ...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Аноним, Вы писали:Клоун думский. С языка сняли. Профессионал - болтун.
Жириновский про министров и колбасу
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Аноним, ничего подобного в статье не написан...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет примен...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Нелогично, непродумано, во вред предпринимателям уперто внедряют кассы.. Сгубит однажды жадность,...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Аноним
Интерфейс 8-ки был лучше 
1С пересадила бухгалтеров на «Такси»
Аноним
нужно составить с арендатором договор безвозмездного найма. http://dogovor-obrazets.ru/догов...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
mityai
заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин  Оооо, этот фигни не пос...
Москва и Петербург производят четверть ВВП России
Аноним
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос ...
Ключевая ставка снижена до 8,5%
Аноним
Если вдруг Москва исчезнет мы такую "потерю" точно переживем
Мэр Москвы: мы не забираем ресурсы у других регионов
Аноним
А Жириновский своё подсобное хозяйство с крепостными не держит что ли?
Жириновский про министров и колбасу
Аноним
Мы производим 27% ВВП в этих городах.  Вы воры. Вы ни хрена не производите. Вы сидите на фин...
Москва и Петербург производят четверть ВВП России
Аноним
Уничтожая малый бизнес в стране, Путин просто выполняет волю своих приятелей-олигархов.
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
В ссылке на ваш справочник опечатка: двоеточие пропущено.И новая ставка там ещё не отражена.
Ключевая ставка снижена до 8,5%
Аноним
Аноним, Вы писали:Российский бухгалтер бессмертен. Он одновременно живет как минимум в трёх измер...
Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся
Клерк
alibabay
Al_Kor, а есть ли смысл начинать с одной машины в аренду?
Почему три новые схемы обналички называют «интеллигентными»
Аноним
пора уже отменить эти алименты и некоторым мозгами думать перед тем как рожать
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
<b>Модератор</b>
Над.К
А с 1 октября 2017 г. с 31-го дня просрочки пеня рассчитывается исходя из 1/150 ставки ЦБ.  ...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
Вислоухая, Вы писали:для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  ...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
C 18 сентября 2017 г. ключевая ставка снижена до 8,5% годовых.А с 1 октября 2017 г. с 31-го дня п...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
Виталий Супрун, Вы писали:[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---&g...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вообще-то никто не путает. Они уже давно равны. Ставку рефинансирования ЦБ не устана...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ