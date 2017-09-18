Черный список банков, новая ключевая ставка и лучший бухгалтер России: недельный обзор «Клерка»
Обо всем за прошедшую неделю — на одной странице.
Главное: стартовало главное профессиональное событие года, ЦБ снизил ключевую ставку, банки продолжают закрывать счета компаний и ИП без объяснений. Всех с понедельником!
Мы знаем, как попасть на главную бухгалтерскую тусовку года. Там можно отвлечься от всех проблем на работе.
Тема недели
Главное бухгалтерское событие осени началось. Стартовал конкурс «Лучший бухгалтер России — 2017», который организует ИПБ России. Участие в конкурсе бесплатное. Кроме статуса главного профессионала в бухгалтерии, можно выиграть немалые денежные призы. Узнайте, как записаться. А еще главред «Клерка» сьездила к руководителю ИПБ России и выведела секреты о том, как увеличить шансы на победу в конкурсе. Что нам удалось узнать?
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.
На прошлой неделе у нас были такие выпуски:
За 11 сентября: Зачем бухгалтеру разбираться в новинках ГК, бреде о серых зарплатах и ловушках спецоператоров;
За 12 сентября: Замкнутый круг для бухгалтера: сальдо по взносам, дробление бизнеса, первичка и онлайн-ККТ;
За 13 сентября: Почему налоговикам теперь надо выходить на улицы, а бухгалтерам — нет. Новые проверки;
За 14 сентября: Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета;
За 15 cентября: Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум.
Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.
20 самых важных новостей для бухгалтера
- Ключевая ставка снижена до 8,5%.
- Налоговики признают ошибки в сальдо по взносам. И все равно снимают со счета несуществующую недоимку.
- AliExpress обложат НДС.
- 1С пересадила бухгалтеров на «Такси».
- Как оформить выдачу денег под отчет: новые разъяснения ЦБ.
- Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов.
- При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018.
- Почему у нас самые классные бухгалтеры?
- Как хранить электронные счета-фактуры.
- В неверном сальдо по взносам налоговики винят программу и фонды.
- Только вмешательство бизнес-омбудсмена помогло ИП вернуть переплату из ИФНС.
- Верховный суд решил, кто имеет право на льготу по налогу на имущество.
- Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ.
- Возвратить переплату по налогам станет проще.
- Из-за повышения ЕНВД на 500% сотни предпринимателей прекратили деятельность.
- Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год.
- ФНС не согласилась с ПФР. Нельзя отказывать ИП в перерасчете взносов.
- Доходов, не облагаемых налогом на прибыль, станет больше.
- Инспекторы ФНС выходят на улицы.
- Работодателей обяжут регистрировать сотрудников в системе ИПК.
13 статей для бухгалтера
1
Хит-парад инициатив по борьбе с серыми зарплатами
2
Дробление бизнеса: ФНС теперь разрешает или нет?
3
Как провести упрощенную ликвидацию ООО с долгами
4
Необычные просьбы директора, неприятные контрагенты, выбор между ООО и ИП: о чем задумались бухгалтеры
5
Сколько хранить первичку: что недавно сказал Минфин
6
Как теперь заполнять платежки, чтобы не ошибиться
7
Как выбрать систему для сдачи отчетности. С чем разобраться бухгалтеру до заключения договора
8
50 проверочных листов с вопросами, которые скоро будут задавать трудовые инспекторы
9
Нарушения в пособиях по уходу за ребенком, которые чаще всего находит ФСС
10
Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся
11
Как бесплатно проверить контрагента: свежий обзор сервисов
12
Полный гид по налоговым и другим поправкам лета 2017
13
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» — так с нами стали разговаривать банки
Гороскоп для бухгалтера
Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»
Хороший бухгалтер = плохой парикмахер.
На что идут бухгалтеры ради верного сальдо по взносам.
Клерки собирают подписи под петицией о неверном сальдо по взносам.
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