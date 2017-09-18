Черный список банков, новая ключевая ставка и лучший бухгалтер России: недельный обзор «Клерка»

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Обо всем за прошедшую неделю — на одной странице.

Главное: стартовало главное профессиональное событие года, ЦБ снизил ключевую ставку, банки продолжают закрывать счета компаний и ИП без объяснений. Всех с понедельником!

Мы знаем, как попасть на главную бухгалтерскую тусовку года. Там можно отвлечься от всех проблем на работе.

Тема недели

Стартовал главный бухгалтерский конкурс. Мы поможем в нем выиграть

Главное бухгалтерское событие осени началось. Стартовал конкурс «Лучший бухгалтер России — 2017», который организует ИПБ России. Участие в конкурсе бесплатное. Кроме статуса главного профессионала в бухгалтерии, можно выиграть немалые денежные призы. Узнайте, как записаться. А еще главред «Клерка» сьездила к руководителю ИПБ России и выведела секреты о том, как увеличить шансы на победу в конкурсе. Что нам удалось узнать?

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

Подпишитесь на «Ночной бухгалтер» Это самая краткая рассылка для бухгалтеров. И самая интересная.



На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 11 сентября: Зачем бухгалтеру разбираться в новинках ГК, бреде о серых зарплатах и ловушках спецоператоров;

За 12 сентября: Замкнутый круг для бухгалтера: сальдо по взносам, дробление бизнеса, первичка и онлайн-ККТ;

За 13 сентября: Почему налоговикам теперь надо выходить на улицы, а бухгалтерам — нет. Новые проверки;

За 14 сентября: Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета;

За 15 cентября: Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум.

Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

20 самых важных новостей для бухгалтера

13 статей для бухгалтера

1

Хит-парад инициатив по борьбе с серыми зарплатами

2

Дробление бизнеса: ФНС теперь разрешает или нет?

3

Как провести упрощенную ликвидацию ООО с долгами

4

Необычные просьбы директора, неприятные контрагенты, выбор между ООО и ИП: о чем задумались бухгалтеры

5

Сколько хранить первичку: что недавно сказал Минфин

6

Как теперь заполнять платежки, чтобы не ошибиться

7

Как выбрать систему для сдачи отчетности. С чем разобраться бухгалтеру до заключения договора

8

50 проверочных листов с вопросами, которые скоро будут задавать трудовые инспекторы

9

Нарушения в пособиях по уходу за ребенком, которые чаще всего находит ФСС

10

Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся

11

Как бесплатно проверить контрагента: свежий обзор сервисов

12

Полный гид по налоговым и другим поправкам лета 2017

13

«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» — так с нами стали разговаривать банки

Гороскоп для бухгалтера

Очень позитивный бухгалтерский гороскоп с 18 по 24 сентября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Хороший бухгалтер = плохой парикмахер.

На что идут бухгалтеры ради верного сальдо по взносам.

Клерки собирают подписи под петицией о неверном сальдо по взносам.