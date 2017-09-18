Клерк.Ру
 
0
0

Черный список банков, новая ключевая ставка и лучший бухгалтер России: недельный обзор «Клерка»

18.09.17 08:18
3

Обо всем за прошедшую неделю — на одной странице.

Главное: стартовало главное профессиональное событие года, ЦБ снизил ключевую ставку, банки продолжают закрывать счета компаний и ИП без объяснений. Всех с понедельником! 

Мы знаем, как попасть на главную бухгалтерскую тусовку года. Там можно отвлечься от всех проблем на работе.

Тема недели

Стартовал главный бухгалтерский конкурс. Мы поможем в нем выиграть

Главное бухгалтерское событие осени началось. Стартовал конкурс «Лучший бухгалтер России — 2017», который организует ИПБ России. Участие в конкурсе бесплатное. Кроме статуса главного профессионала в бухгалтерии, можно выиграть немалые денежные призы. Узнайте, как записаться. А еще главред «Клерка» сьездила к руководителю ИПБ России и выведела секреты о том, как увеличить шансы на победу в конкурсе. Что нам удалось узнать?

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

Подпишитесь на «Ночной бухгалтер»

Это самая краткая рассылка для бухгалтеров. И самая интересная.


На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 11 сентября: Зачем бухгалтеру разбираться в новинках ГК, бреде о серых зарплатах и ловушках спецоператоров;

За 12 сентября: Замкнутый круг для бухгалтера: сальдо по взносам, дробление бизнеса, первичка и онлайн-ККТ;

За 13 сентября: Почему налоговикам теперь надо выходить на улицы, а бухгалтерам — нет. Новые проверки;

За 14 сентября: Сериалы для бухгалтера: ФНС vs ПФР, несуществующие недоимки, новые правила учета;

За 15 cентября: Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум.

Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

20 самых важных новостей для бухгалтера

  1. Ключевая ставка снижена до 8,5%.
  2. Налоговики признают ошибки в сальдо по взносам. И все равно снимают со счета несуществующую недоимку.
  3. AliExpress обложат НДС.
  4. 1С пересадила бухгалтеров на «Такси».
  5. Как оформить выдачу денег под отчет: новые разъяснения ЦБ.
  6. Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов.
  7. При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018.
  8. Почему у нас самые классные бухгалтеры?
  9. Как хранить электронные счета-фактуры
  10. В неверном сальдо по взносам налоговики винят программу и фонды.
  11. Только вмешательство бизнес-омбудсмена помогло ИП вернуть переплату из ИФНС.
  12. Верховный суд решил, кто имеет право на льготу по налогу на имущество.
  13. Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ.
  14. Возвратить переплату по налогам станет проще.
  15. Из-за повышения ЕНВД на 500% сотни предпринимателей прекратили деятельность.
  16. Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год.
  17. ФНС не согласилась с ПФР. Нельзя отказывать ИП в перерасчете взносов.
  18. Доходов, не облагаемых налогом на прибыль, станет больше.
  19. Инспекторы ФНС выходят на улицы.
  20. Работодателей обяжут регистрировать сотрудников в системе ИПК.

13 статей для бухгалтера

1

Хит-парад инициатив по борьбе с серыми зарплатами

2

Дробление бизнеса: ФНС теперь разрешает или нет?

3

Как провести упрощенную ликвидацию ООО с долгами

4

Необычные просьбы директора, неприятные контрагенты, выбор между ООО и ИП: о чем задумались бухгалтеры

5

Сколько хранить первичку: что недавно сказал Минфин

6

Как теперь заполнять платежки, чтобы не ошибиться

7

Как выбрать систему для сдачи отчетности. С чем разобраться бухгалтеру до заключения договора

8

50 проверочных листов с вопросами, которые скоро будут задавать трудовые инспекторы

9

Нарушения в пособиях по уходу за ребенком, которые чаще всего находит ФСС

10

Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся

11

Как бесплатно проверить контрагента: свежий обзор сервисов

12

Полный гид по налоговым и другим поправкам лета 2017

13

«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» — так с нами стали разговаривать банки

Гороскоп для бухгалтера

Очень позитивный бухгалтерский гороскоп с 18 по 24 сентября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Хороший бухгалтер = плохой парикмахер.

На что идут бухгалтеры ради верного сальдо по взносам.

Клерки собирают подписи под петицией о неверном сальдо по взносам.

Обзор был полезным? Поддержи команду «Клерка», отправив немного российских рублей.

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Новые правила проверок и тактика защиты от уголовки по взносам: недельный обзор «Клерка»
 
Бухгалтеру
 
Что изменится в налоговой уголовке и банковской системе: недельный обзор «Клерка»
 
Бухгалтеру
 
Для бухгалтеров, которые в августе были в отпуске. Самое важное за месяц на одной странице
 
Бухгалтеру
 
Грабеж по взносам, новинки в счете-фактуре и как защититься при допросе в ИФНС: все за неделю на одной странице
 

»
Мнения 16
Аноним
Аноним, Вы писали:Клоун думский. С языка сняли. Профессионал - болтун.
Жириновский про министров и колбасу
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Аноним, ничего подобного в статье не написан...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Может кто-нибудь может объяснить, для чего нужно будет примен...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Нелогично, непродумано, во вред предпринимателям уперто внедряют кассы.. Сгубит однажды жадность,...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Аноним
Интерфейс 8-ки был лучше 
1С пересадила бухгалтеров на «Такси»
Аноним
нужно составить с арендатором договор безвозмездного найма. http://dogovor-obrazets.ru/догов...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
mityai
заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин  Оооо, этот фигни не пос...
Москва и Петербург производят четверть ВВП России
Аноним
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос ...
Ключевая ставка снижена до 8,5%
Аноним
Если вдруг Москва исчезнет мы такую "потерю" точно переживем
Мэр Москвы: мы не забираем ресурсы у других регионов
Аноним
А Жириновский своё подсобное хозяйство с крепостными не держит что ли?
Жириновский про министров и колбасу
Аноним
Мы производим 27% ВВП в этих городах.  Вы воры. Вы ни хрена не производите. Вы сидите на фин...
Москва и Петербург производят четверть ВВП России
Аноним
Уничтожая малый бизнес в стране, Путин просто выполняет волю своих приятелей-олигархов.
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
В ссылке на ваш справочник опечатка: двоеточие пропущено.И новая ставка там ещё не отражена.
Ключевая ставка снижена до 8,5%
Аноним
Аноним, Вы писали:Российский бухгалтер бессмертен. Он одновременно живет как минимум в трёх измер...
Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся
Клерк
alibabay
Al_Kor, а есть ли смысл начинать с одной машины в аренду?
Почему три новые схемы обналички называют «интеллигентными»
Аноним
пора уже отменить эти алименты и некоторым мозгами думать перед тем как рожать
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
<b>Модератор</b>
Над.К
А с 1 октября 2017 г. с 31-го дня просрочки пеня рассчитывается исходя из 1/150 ставки ЦБ.  ...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
Вислоухая, Вы писали:для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  ...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
C 18 сентября 2017 г. ключевая ставка снижена до 8,5% годовых.А с 1 октября 2017 г. с 31-го дня п...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
Виталий Супрун, Вы писали:[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---&g...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вообще-то никто не путает. Они уже давно равны. Ставку рефинансирования ЦБ не устана...
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
ВЫ ПУТАЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ И СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ!!!
Снижение ключевой ставки до 9%: как это влияет на работу бухгалтера
Аноним
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "уста...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
кво
Вислоухая
для чего нужно будет применять онлайн кассу ЕНВДшникам и патентщикам?  чтобы отменить ЕНВД п...
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Кто бы над банками контроль установил вот уж где поле не паханное .вот где наживаются а все проис...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Аноним
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх
Возвратить переплату по налогам станет проще
Аноним
А деньги за аппараты содрать, каждый год "улучшают" жизнь самозанятых.
Кто может не применять онлайн-ККТ
Аноним
Я направлял запрос через сайт, все работает
Новые способы, которые помогут обжаловать акты налоговиков
Клерк
yante
http://docs.cntd.ru/document/456047477 - вот этот документ, но "уже который месяц все шло не по п...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Клерк
Виталий Супрун
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертика...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Аноним
Вот именно так и происходит ,некорректность переданных данных из ПФР в ФНС организует цирковой ат...
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-8/8281 от 02.05.2017
Аноним
Al_Kor, Вы писали:Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического прожив...
Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
Клерк
yante
  А раз есть КБК, то пусть платят, а потом просто уточнятся... :)
Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть
Аноним
Над.К, Вы писали:я понимаю почему Сталин расстреливал управленцев  Прежде чем писать такую е...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»