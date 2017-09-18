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С 18 сентября ключевая ставка 8,5%: как это влияет на работу бухгалтера

18.09.17 09:46
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Что случилось?

15 сентября 2017 года Банк России выпустил сообщение, что понизил ключевую ставку на 0,5 %. То есть, ключевая ставка снизилась с 9 до 8,5 %. Что это значит для бухгалтеров?

Ставка рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается и считается равной ключевой ставке.

Применять новую ключевую ставку нужно с 18 сентября 2017 года. При этом понижение ключевой ставки отразится, в том числе, и на работе бухгалтера. Приведем примеры некоторых ситуаций, при которых потребуется принимать новую ключевую ставку.

Компенсация за задержку зарплаты

Понижение ключевой ставки до 8,5 процентов повлечет за собой и изменения в размере компенсации за опоздание с зарплатой.

Пример

Сумма задолженности по зарплате составляет 10 000 рублей. Период задержки – 5 дней. В период задержки действовала новая ключевая ставка  – 8,5 %. Для расчета компенсации задолженность по зарплате нужно умножать на 1/150 ключевой ставки и на количество дней задержки. Соответственно компенсация за пять дней просрочки составит 28,3 р. (10 000 руб. × 8,5 % / 150 × 5).

Пени по налогам и взносам

Новое значение ключевой ставки повлияет на расчет пеней за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов. Пени, напомним, нужно считать исходя из 1/300  ставки  рефинансирования (а она равняется ключевой ставке) за каждый день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ).

Пример

Организация перечислила НДФЛ за июнь в размере 146 000 рублей с опозданием на 11 дней. Сумма пеней за просрочку составит 455,03 руб. (146 000 руб. × 8,5 % × 1/300 × 11 дн.).

Узнайте, как с 1 октября меняются правила расчета пеней по налогам.

Несвоевременный возврат налогов

Если налоговая инспекция вернула переплату по налогам с задержкой, она обязаны выплатить компании или ИП проценты по ставке рефинансирования (ст. 78 НК РФ). По общему правилу, перечислить деньги на расчетный счет они должны в течение месяца после того, как получили заявление о возврате переплаты (п. 6 ст. 78 НК РФ). Но налоговики могут не уложиться в этот срок. Тогда и нужно рассчитать проценты с учетом ключевой ставки.

Пример

Организация подала заявление о возврате переплаты по налогу в сумме 140 000 руб. Однако налоговики вернули переплату с опозданием на 8 дней. Бухгалтер сдал в ИФНС заявление об уплате процентов за задержку возврата налога. Сумма процентов составила 260,82 р. (140 000 × 8,5 % / 365 дн. × 8 дн.).

Материальная выгода по займам

Если организация или ИП выдали работнику, учредителю или иным физическим лицам заем, то бухгалтеру нужно ежемесячно рассчитывать НДФЛ с материальной выгоды. Она возникает, если сумма процентов по займу меньше 2/3 ставки рефинансирования (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). С дохода нужно удерживать НДФЛ по ставке 35 процентов (п.2 ст. 224 НК РФ). При этом материальную выгоду нужно рассчитывать ежемесячно – на последний день каждого месяца в течение срока, на который получен заем.

Пример

Организация в 2017 году выдала директору беспроцентный заем на год. Сумма займа составляет 500 000 руб. Материальная выгода за полный месяц с учетом новой ключевой ставки с 18 сентября 2017 года составит 2 328,76 р. (500 000 руб. × 2/3 × 8,5 % / 365 дн. × 30 дн.). НДФЛ равен 813, 31 руб. (2328,76 × 35%).

Блокировка счетов

Налоговики должны уплатить проценты по ставке рефинансирования за каждый календарный день незаконной блокировки расчетного счета (п. 9.2 ст. 76 НК РФ).

Пример

В 2017 году ИФНС незаконно заблокировала счет компании на период на 23 дня. На заблокированном счете было 980 000 рублей. Размер процентов за незаконную блокировку счета составит 5 249, 04 р. (980 000 руб. × 23 дн. × 8,5% / 365 дн.).

Проценты за пользование деньгами

Размер процентов по статье 395 ГК РФ (удержание денежных средств, уклонение от их возврата) определяется определяться ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды просрочки. Договором можно устанавливать иной размер процентов. Если же иная ставка договором не установлена, то при расчете процентов следует принимать во внимание ставку 8,5 %.

Также ключевая ставка принимается во внимание при расчете «законных процентов» по статье 317 ГК РФ.

Что еще

Имейте в виду, что понижение ключевой ставки влечет ряд других последствий. Так, к примеру, ежемесячные платежи не некоторым кредитным договорам «привязаны» к ключевой ставке. Ключевую ставку используют при расчете процентов по контролируемым сделкам, перечисленным в первой части НК РФ. Также ставку используют и для определения размера убытка от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на прибыль.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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