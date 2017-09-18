Клерк.Ру
 
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«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»

18.09.17 14:30
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Рассказываем о новостях, которые нельзя пропустить бухгалтеру.

Но для начала сообщаем о важных изменениях в «Клерке». В пятницу был такой выпуск «Ночного бухгалтера». В комментариях высказались о том, что иллюстрация неуместна. И решением руководства портала бильд-редактор (тот, кто занимается иллюстрациями) уволен. Сегодня картинку к этому выпуску готовил  новый сотрудник. Он пока на испытательном сроке. Как вам его работа? Оставляйте комментарии. Стоит его брать на постоянную работу?

Пени и компенсации

Изменилась ключевая ставка Центробанка. Пени по налогам и взносам, компенсации за задержку зарплаты, материальную выгоду по займам надо считать, ориентируясь на новый показатель. С сегодняшнего дня ключевая ставка ЦБ снижена на полпункта и стала 8,5 %.

Примеры новых расчетов мы для вас уже подготовили.

Книги покупок и продаж

Правила заполнения документов по НДС поменяются уже через две недели.

С 1 октября вносить данные в книги покупок и продаж надо по этим правилам.

Последствия передачи данных по взносам

Бухгалтерам придется плотнее заняться контролем верной передачи данных из фондов в налоговую.

За долги по страховым взносам, которые сейчас у многих не имеют ничего общего с действительностью, налоговики обещают арестовывать имущество. Рейды уже начались.

Пенсии ИП

На какие щедроты от ПФР может рассчитывать предприниматель? Смотрите расчеты клерков.

Планы по новогодним развлечениям

Мы прислушались к мнению большинства и перенесли даты новогодней встречи клерков. Подумайте, как рассчитать свои выходные так, чтобы все успеть. И присоединяйтесь, на встрече будет очень круто.

Кстати, график выходных и праздников на 2018 год власти уже утвердили.

Все изменения на одной странице

Мы посчитали: вам нужно 5 минут, чтобы узнать все, что касается бухгалтеров, за прошедшие семь дней.

Мы проштудировали около 150 новостей и 40 статей. Оставили только главное и сделали краткий обзор.

На «Клерке» будут вести блоги крупнейшие компании, чья работа упрощает бухгалтерам жизнь. Сегодня о том, за что директора ценят бухгалтеров, говорит Марат Гайфуллин, управляющий компании «Такснет». В комментариях уже обсуждают, почему «Декларация.Онлайн» выгоднее по деньгам.

Как подписаться на «Ночного бухгалтера?»

Введите в поле ниже свои емаил и начинайте ждать.

Подписывайтесь на «НБ». Он подскажет об изменениях в работе.



«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Ваша предупредительная редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Написать свое мнение
31 мнение
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Аноним
, Челябинск

Что нужно сделать чтобы раз и навсегда отписаться от этой вот рассылки??? Каждый день на мою почту приходит ЭТО, каждый день я  нажимаю "Отписаться", каждый день высвечивается надпись "Вы успешно отписались" и на следующий день все начинается сначала. Мне обратиться в ФАС?

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Аноним
, Санкт-Петербург

Так вы же креатив убиваете...

Как там Артемий Лебедев писал:

"Как мотивировать себя? Да никак! Оставайтесь в ж..."

Если непонятно - зря уволили. По- простому - плохо задачу поставили, или там рамки не ограничили... Вот "товарищ" и выдал...

Зеркало повесьте побольше в редакции, пож. Меньше будет глупых поступков.

 С ув. Я.

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Аноним
, Тверь

Аноним, Вы писали:

С Клерком вообще творится что-то неладное...

 Что вас удивляет? Люди экспериментируют с монетизацией аудитории. Толи еще будет. 

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Аноним
, Набережные Челны
Из-за картинки увольнять человека????  Я считаю, что прежняя редакция была более интересной и с умором. Зачем уволили человека? Странный поступок

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
Что нужно сделать чтобы раз и навсегда отписаться от этой вот рассылки??? Каждый день на мою почту приходит ЭТО, каждый день я  нажимаю "Отписаться", каждый день высвечивается надпись "Вы успешно отписались" и на следующий день все начинается сначала. Мне обратиться в ФАС?

Вы про рассылку "Ночной бухгалтер"? 

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Аноним
, Челябинск

ToT, Вы писали:

Что нужно сделать чтобы раз и навсегда отписаться от этой вот рассылки??? Каждый день на мою почту приходит ЭТО, каждый день я  нажимаю "Отписаться", каждый день высвечивается надпись "Вы успешно отписались" и на следующий день все начинается сначала. Мне обратиться в ФАС?

Вы про рассылку "Ночной бухгалтер"? 

 Да, про рассылку Ночной бухгалтер,На которую я, кстати, даже не подписывалась.

Клерк
Жемчужинка
, Краснодар

Если разобраться, то на картинке был изображен величайший писатель -Лев Николаевич Толстой. Картинка была просто перевернута. А то, что кто-то на картинке не узнал писателя и усмотрел что-то другое, то причем здесь редакция? Каждый думает в меру своего воображения :) А у кого-то оно оказалось бурным!

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Аноним
, Иркутск

ToT, Вы писали:

Аноним

36 минут назад, Иркутск С Клерком вообще творится что-то

еладное...

 А что конкретно Вас пугает?

 Какой то неуместный то ли юмор, толи сарказм появился, может я ошибаюсь, но по-моему раньше все было серьезнее, просто освещалась статья или новость, а сейчас какие то шуткиприбаутки, не к месту!

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Аноним
, Москва
Дорогая редакция, мы, конечно, понимаем, что никакой редактор не уволен (вряд ли у вас столько сотрудников, чтобы они занимались узкопрофильным делом, скорее всего выпуск делают 3-5 человек, кто и жнец и на дуде игрец), а также мы оценили ваш юмор в перевернутой вверх сегодняшней картинке по сравнению с предыдущей. Но лично мне не нравятся все эти игривые тона и полутона, мне хочется профессиональных новостей и профессиональных комментариев, не более того. Если же вы подумали, что в такой тональности бухгалтерам будет просто скучно - ничего подобного, мы только будем благодарны серьезной редакции, делающей серьезное дело.
С уважением,
Власова Ольга
Обслуживающий
ToT
, Краснодар
 Какой то неуместный то ли юмор, толи сарказм появился, может я ошибаюсь, но по-моему раньше все было серьезнее, просто освещалась статья или новость, а сейчас какие то шуткиприбаутки, не к месту!

 А...я понял. Юмор то есть нужно убрать? 

Клерк
FA
, Киров

ToT, Вы писали:

 Какой то неуместный то ли юмор, толи сарказм появился, может я ошибаюсь, но по-моему раньше все было серьезнее, просто освещалась статья или новость, а сейчас какие то шуткиприбаутки, не к месту!

 А...я понял. Юмор то есть нужно убрать? 

 И тогда сразу всем повеситься с нашими законодателями и правоприменителями... Нет, уж, пусть лучше юмор.

А перевернутый Л.Толстой, кстати, как нельзя лучше отражает то, что делают с русским языком и здравым смыслом чиновники, суды и т.п. Буквами они вроде пишут теми же, но вместо нормального текста у них получается вот это вот самое...

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Дорогая редакция, мы, конечно, понимаем, что никакой редактор не уволен (вряд ли у вас столько сотрудников, чтобы они занимались узкопрофильным делом, скорее всего выпуск делают 3-5 человек, кто и жнец и на дуде игрец), а также мы оценили ваш юмор в перевернутой вверх сегодняшней картинке по сравнению с предыдущей. Но лично мне не нравятся все эти игривые тона и полутона, мне хочется профессиональных новостей и профессиональных комментариев, не более того. Если же вы подумали, что в такой тональности бухгалтерам будет просто скучно - ничего подобного, мы только будем благодарны серьезной редакции, делающей серьезное дело.
С уважением,
Власова Ольга

 

Пишите, пожалуйста, от себя. Слово "мы" тоже не совсем уместно. Аудитория у клерка большая и мнения разные.

В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
, Ярославль
так я понимаю есть рассылка Ночной бухгалтер и обычная деловая.. Кому не нравится юмор пусть на обычную рассылку подписываются..Или она тоже кому то не по нраву?
Довольная , как слон
Марфик
, Москва
А я стала читать новую рассылку.
Официального языка мне хватает на работе и в многочисленных кодексах.
А желчные мнения от анонимных пользователей, обделенных чувством юмора, имеют  сомнительную ценность для принятия решений.Да и не поймешь: один человек строчит  или  несколько )
Клерк
Лёнка
, Волгоград

Ну старая иллюстрация по-любому лучше была...

 согласна

Так вы же креатив убиваете...

 согласна

 И тогда сразу всем повеситься с нашими законодателями и правоприменителями... Нет, уж, пусть лучше юмор.

 дважды согласна....

А я стала читать новую рассылку.
Официального языка мне хватает на работе и в многочисленных кодексах.

 я тоже, от старой рассылки отписалась несколько лет назад

Интересно, какой средний возраст тех, которые против? Давайте проведем опрос-за и против с указанием возраста))),ТоТ , пожалуйста,...чрезвычайно любопытно...

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Аноним
, Пермь

Аноним, Вы писали:

Дорогая редакция, мы, конечно, понимаем, что никакой редактор не уволен (вряд ли у вас столько сотрудников, чтобы они занимались узкопрофильным делом, скорее всего выпуск делают 3-5 человек, кто и жнец и на дуде игрец), а также мы оценили ваш юмор в перевернутой вверх сегодняшней картинке по сравнению с предыдущей. Но лично мне не нравятся все эти игривые тона и полутона, мне хочется профессиональных новостей и профессиональных комментариев, не более того. Если же вы подумали, что в такой тональности бухгалтерам будет просто скучно - ничего подобного, мы только будем благодарны серьезной редакции, делающей серьезное дело.
С уважением,
Власова Ольга

 Серьезно, профессионально, а также скучно, уныло и однообразно есть все и во всех НПА. Хоть зачитайтесь в удовольствие. А внести немного юмора в нашу жестко-непримеримую бухгалтерскую действительность - это замечательное решение. "Правильной дорогой идете, товарищи!" Если же для Вашего уровня юмора такая подача информации не подходит, так и не читайте))) И удачи Вам во всем!!!

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Аноним
, Северск
Зря уволили,Лев Николаевич вверх ногами как нельзя лучше отражает нынешнюю действительность в налоговой системе 
Клерк
Ставка
Добрый день! Я не поняла, а что без увольнени никак нельзя? Есть много других способов научить человека работать. Вот модератор есть на клерке , очень опытный,но здороваться и уважительно не умеет относиться к форумчанам. Тогда ее нужно тоже уволить. Тем более уже несколько раз ей делали замечания.
Клерк
Ставка
Добрый день! Посмотрите вопросы и ответы пользователей , как они начинаю общение , с каких слов и в каком доброжелательном тоне, несмотря на то что основная часть пользователей  опытнейшие бухгалтера
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
, Ярославль
Ставка, на форуме? читаю и вопросы и ответы..И честно не понимаю в какой момент модератор должен здороваться с пользователями..Каждый раз когда видит новое сообщение от пользователя? Каждый раз с новым пользователем? Или каждый раз когда банит пользователя? 
<b>Модератор</b>
Над.К

Очень опытный,но здороваться и уважительно не умеет относиться к форумчанам.

Знаете, на форум приходят сотни людей в день. И я действительно не вижу необходимости, заходя в каждую тему, здороваться. Мне это кажется странным. Это все равно, что встречая по дороге на работу десятки людей, с каждым из них здороваться.
Это для того, кто спрашивает один вопрос в день. А для отвечающих ему людей (а у нас много постоянных пользователей, регулярно помогающих людям) их много. И отсутствия приветствия отнюдь не является неуважением. Какое может быть неуважение, если человеку, задавшему вопрос, помогают? Кроме того, как помнить все ники, которые в этот день уже что-то спрашивали? А что с Анонимами делать? Это при личных консультациях этикет соблюдать надо, а в живом общении на форуме требовать его несколько странно

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Аноним
, Челябинск

ToT, Вы писали:

Аноним

 Эту ссылку нажимаете? 

 У меня другой почтовик. Но смысл такой же. Нажимаю кнопку "Отписаться" и выходит сообщение "Вы успешно отписались от рассылки". И это длится уже неделю. При том, что я НЕ подписывалась на рассылку "Ночной бухгалтер". Немедленно уберите эту ерунду из моей почты! И хватит задавать уточняющие вопросы. Просто уберите от меня свою рассылку. Или все-таки только ФАС сможет вразумить редакцию?

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