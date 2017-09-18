«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»

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Рассказываем о новостях, которые нельзя пропустить бухгалтеру.

Но для начала сообщаем о важных изменениях в «Клерке». В пятницу был такой выпуск «Ночного бухгалтера». В комментариях высказались о том, что иллюстрация неуместна. И решением руководства портала бильд-редактор (тот, кто занимается иллюстрациями) уволен. Сегодня картинку к этому выпуску готовил новый сотрудник. Он пока на испытательном сроке. Как вам его работа? Оставляйте комментарии. Стоит его брать на постоянную работу?

Пени и компенсации

Изменилась ключевая ставка Центробанка. Пени по налогам и взносам, компенсации за задержку зарплаты, материальную выгоду по займам надо считать, ориентируясь на новый показатель. С сегодняшнего дня ключевая ставка ЦБ снижена на полпункта и стала 8,5 %.

Примеры новых расчетов мы для вас уже подготовили.

Книги покупок и продаж

Правила заполнения документов по НДС поменяются уже через две недели.

С 1 октября вносить данные в книги покупок и продаж надо по этим правилам.

Последствия передачи данных по взносам

Бухгалтерам придется плотнее заняться контролем верной передачи данных из фондов в налоговую.

За долги по страховым взносам, которые сейчас у многих не имеют ничего общего с действительностью, налоговики обещают арестовывать имущество. Рейды уже начались.

Пенсии ИП

На какие щедроты от ПФР может рассчитывать предприниматель? Смотрите расчеты клерков.

Планы по новогодним развлечениям

Мы прислушались к мнению большинства и перенесли даты новогодней встречи клерков. Подумайте, как рассчитать свои выходные так, чтобы все успеть. И присоединяйтесь, на встрече будет очень круто.

Кстати, график выходных и праздников на 2018 год власти уже утвердили.

Все изменения на одной странице

Мы посчитали: вам нужно 5 минут, чтобы узнать все, что касается бухгалтеров, за прошедшие семь дней.

Мы проштудировали около 150 новостей и 40 статей. Оставили только главное и сделали краткий обзор.

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«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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