«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Рассказываем о новостях, которые нельзя пропустить бухгалтеру.
Но для начала сообщаем о важных изменениях в «Клерке». В пятницу был такой выпуск «Ночного бухгалтера». В комментариях высказались о том, что иллюстрация неуместна. И решением руководства портала бильд-редактор (тот, кто занимается иллюстрациями) уволен. Сегодня картинку к этому выпуску готовил новый сотрудник. Он пока на испытательном сроке. Как вам его работа? Оставляйте комментарии. Стоит его брать на постоянную работу?
Пени и компенсации
Изменилась ключевая ставка Центробанка. Пени по налогам и взносам, компенсации за задержку зарплаты, материальную выгоду по займам надо считать, ориентируясь на новый показатель. С сегодняшнего дня ключевая ставка ЦБ снижена на полпункта и стала 8,5 %.
Примеры новых расчетов мы для вас уже подготовили.
Книги покупок и продаж
Правила заполнения документов по НДС поменяются уже через две недели.
С 1 октября вносить данные в книги покупок и продаж надо по этим правилам.
Последствия передачи данных по взносам
Бухгалтерам придется плотнее заняться контролем верной передачи данных из фондов в налоговую.
За долги по страховым взносам, которые сейчас у многих не имеют ничего общего с действительностью, налоговики обещают арестовывать имущество. Рейды уже начались.
Пенсии ИП
На какие щедроты от ПФР может рассчитывать предприниматель? Смотрите расчеты клерков.
Планы по новогодним развлечениям
Мы прислушались к мнению большинства и перенесли даты новогодней встречи клерков. Подумайте, как рассчитать свои выходные так, чтобы все успеть. И присоединяйтесь, на встрече будет очень круто.
Кстати, график выходных и праздников на 2018 год власти уже утвердили.
Все изменения на одной странице
Мы посчитали: вам нужно 5 минут, чтобы узнать все, что касается бухгалтеров, за прошедшие семь дней.
Мы проштудировали около 150 новостей и 40 статей. Оставили только главное и сделали краткий обзор.
На «Клерке» будут вести блоги крупнейшие компании, чья работа упрощает бухгалтерам жизнь. Сегодня о том, за что директора ценят бухгалтеров, говорит Марат Гайфуллин, управляющий компании «Такснет». В комментариях уже обсуждают, почему «Декларация.Онлайн» выгоднее по деньгам.
Как подписаться на «Ночного бухгалтера?»
Введите в поле ниже свои емаил и начинайте ждать.
«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.
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Ваша предупредительная редакция
Что нужно сделать чтобы раз и навсегда отписаться от этой вот рассылки??? Каждый день на мою почту приходит ЭТО, каждый день я нажимаю "Отписаться", каждый день высвечивается надпись "Вы успешно отписались" и на следующий день все начинается сначала. Мне обратиться в ФАС?
Так вы же креатив убиваете...
Как там Артемий Лебедев писал:
"Как мотивировать себя? Да никак! Оставайтесь в ж..."
Если непонятно - зря уволили. По- простому - плохо задачу поставили, или там рамки не ограничили... Вот "товарищ" и выдал...
Зеркало повесьте побольше в редакции, пож. Меньше будет глупых поступков.
С ув. Я.
Аноним, Вы писали:
Что вас удивляет? Люди экспериментируют с монетизацией аудитории. Толи еще будет.
Вы про рассылку "Ночной бухгалтер"?
А что конкретно Вас пугает?
ToT, Вы писали:
Да, про рассылку Ночной бухгалтер,На которую я, кстати, даже не подписывалась.
Если разобраться, то на картинке был изображен величайший писатель -Лев Николаевич Толстой. Картинка была просто перевернута. А то, что кто-то на картинке не узнал писателя и усмотрел что-то другое, то причем здесь редакция? Каждый думает в меру своего воображения А у кого-то оно оказалось бурным!
ToT, Вы писали:
Какой то неуместный то ли юмор, толи сарказм появился, может я ошибаюсь, но по-моему раньше все было серьезнее, просто освещалась статья или новость, а сейчас какие то шуткиприбаутки, не к месту!
Эту ссылку нажимаете?
А...я понял. Юмор то есть нужно убрать?
ToT, Вы писали:
И тогда сразу всем повеситься с нашими законодателями и правоприменителями... Нет, уж, пусть лучше юмор.
А перевернутый Л.Толстой, кстати, как нельзя лучше отражает то, что делают с русским языком и здравым смыслом чиновники, суды и т.п. Буквами они вроде пишут теми же, но вместо нормального текста у них получается вот это вот самое...
Аноним, Вы писали:
Пишите, пожалуйста, от себя. Слово "мы" тоже не совсем уместно. Аудитория у клерка большая и мнения разные.
согласна
согласна
дважды согласна....
я тоже, от старой рассылки отписалась несколько лет назад
Интересно, какой средний возраст тех, которые против? Давайте проведем опрос-за и против с указанием возраста))),ТоТ , пожалуйста,...чрезвычайно любопытно...
Аноним, Вы писали:
Серьезно, профессионально, а также скучно, уныло и однообразно есть все и во всех НПА. Хоть зачитайтесь в удовольствие. А внести немного юмора в нашу жестко-непримеримую бухгалтерскую действительность - это замечательное решение. "Правильной дорогой идете, товарищи!" Если же для Вашего уровня юмора такая подача информации не подходит, так и не читайте))) И удачи Вам во всем!!!
Знаете, на форум приходят сотни людей в день. И я действительно не вижу необходимости, заходя в каждую тему, здороваться. Мне это кажется странным. Это все равно, что встречая по дороге на работу десятки людей, с каждым из них здороваться.
Это для того, кто спрашивает один вопрос в день. А для отвечающих ему людей (а у нас много постоянных пользователей, регулярно помогающих людям) их много. И отсутствия приветствия отнюдь не является неуважением. Какое может быть неуважение, если человеку, задавшему вопрос, помогают? Кроме того, как помнить все ники, которые в этот день уже что-то спрашивали? А что с Анонимами делать? Это при личных консультациях этикет соблюдать надо, а в живом общении на форуме требовать его несколько странно
ToT, Вы писали:
У меня другой почтовик. Но смысл такой же. Нажимаю кнопку "Отписаться" и выходит сообщение "Вы успешно отписались от рассылки". И это длится уже неделю. При том, что я НЕ подписывалась на рассылку "Ночной бухгалтер". Немедленно уберите эту ерунду из моей почты! И хватит задавать уточняющие вопросы. Просто уберите от меня свою рассылку. Или все-таки только ФАС сможет вразумить редакцию?
Вашу почту администрация Клерка должна протелепатировать, я так понимаю?