Клерк.Ру
 
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Пять вечнозеленых тем, которые не отпускают бухгалтеров

19.09.17 08:05
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Насыщенными были последние дни в «Красном уголке бухгалтера». 

Мы сделали это!

Давайте начнём с приятностей. Отметка в 3000 тысячи участников взята! Это отличный результат. Рост говорит о профессионализме и высоком уровне консультаций.

Придя в группу, пообщавшись, участники приглашают присоединиться к группе своих коллег. Бухгалтер плохого не посоветует.

Мы выделили пять тем, которые всегда вызывает трудности и вопросы у бухгалтеров.

1. Что выгоднее: упрощенка 6 % или 15 %

В прошлом обзоре обсуждался вопрос между выбором ООО или ИП. А на этой неделе решили выяснить вопрос о налогообложении: что выгоднее, УСН 6 % или 15 %?

Есть физик/ИП, который работал «на дядю» и (совсем) немного зарабатывал как ИП.
У него есть ипотека, которую он платил со своей (небольшой) зарплаты «от дяди».
Сейчас он уволился, и по ИП у него выросли обороты, но т.к. он на УСНО-6%, то все, что он получает, считается его доходом? А ничего, что он получил 10 тыс, но при этом платит своему поставщику 7 тыс, и реально его доход 3 тыс?
Ясно, что он выбрал такую СНО, получается, что чтобы реально увидеть его ДОХОД, надо перейти на 15%?

— Ян Терновский

Участники группы разобрались, какой объект налогообложения выгоден. Сделали расчеты. И рассказали, как подобрать собственнику бизнеса самый оптимальный объект налогообложения для его деятельности.

2. Отчетность по гендиректору

Автор следующего вопроса права: тема СЗВ-М обсуждается практически каждую неделю. И каждую неделю — это одна из животрепещущих тем.

Я знаю, что эту тему обсуждали 500 раз, но хочу убедиться.
Если в фирме только генеральный директор, он же учредитель, без трудового договора, то на него СЗВ-М сдавать не нужно?

— Елена Мишина

Мнения снова разошлись. Одна из участниц написала: «Я провожу эксперимент из любви к искусству. В одной организации сдаю, в другой — нет». С результатом эксперимента можно ознакомиться в группе.

А еще на «Клерке» есть статья, посвященная нулевой форме СЗВ-М.

3. Возврат денег 

Бухгалтерам приходится сталкиваться с возвратом денежных средств, перечисленных поставщику.

Какие трудности могут возникнуть при возврате и какие действия предпринять для быстрого возврата денег?

Добрый день! Вопрос наверно не совсем по бухгалтерии...вопрос вот в чем: произвели оплату по счету нашему поставщику (договора нет, есть только счет на оплату). Потом директор решил, что забирать товар не будем и сказал, что необходимо вернуть деньги. Написали письмо в адрес поставщика, их директор ответил, что письмо передано в оплату в бухгалтерию. Прошла неделя, а возврата нет..Подскажите, как действовать в этом случае? Может претензию составлять? Или ждать?

— Карина Девяева

Что предпринять:

  • ежедневно звонить и напоминать об оплате;
  • написать письмо о возврате;
  • написать претензию;
  • забрать товар;
  • рассчитать процент за пользование чужими денежными средствами?
А может, в этой ситуации закон на стороне поставщика, и он ничего не должен возвращать?

4. Проблемы с банками

В связи с усиленной чисткой в банковской среде и отзывом лицензий, банки предельно осторожны: часто запрашивают документы, подтверждающие операции, а могут просто отказать в обслуживании.

Не смотря на то, что Федеральный закон от 30 ноября 2016г. № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» разрешил производить уплату налогов третьими лицами, возникают сложности.

Участница группы рассказала о проблемах с заполнением платежных документов в случае уплаты налогов физическим лицом за организацию:

Компания сейчас на грани закрытия, т.к. пытаемся открыть счет в Тинькофф (уже 3-й банк), но запросы по документам, которые необходимо предоставить, заставляют засомневаться, откроют ли там счет. Но вопрос в другом, остались долги по зарплате сотрудникам, налоги за 2 кв. и будут за 3 кв. Читала, что директор, он же учредитель, может заплатить за свою компанию налоги со своего счета, но у банков отсутствует техническая возможность в проведении таких операций, т.к. в платежках необходимо указывать ИНН юридического лица, а плательщик физическое лицо. Не принимает банк такие платежи, поле ИНН заточено только под 12 цифр. Как быть в такой ситуации? Может опыт у кого-то есть.

— Татьяна Суркова

5. Реальное сальдо по взносам

Весь 2017 год бухгалтеры следили за состоянием сальдо по взносам, переданным из ПФР и ФСС в налоговые органы. Взносы то появлялись, то исчезали, то снова появлялись, но уже в больших суммах — полная неразбериха!

Давайте подведем итог и выясним, кому удалось получить реальное сальдо на 01.01.2017г.?

Кто как решил проблему ПФР-налоговая?
Поделитесь, пожалуйста.
Письмо из ПФР есть с номером файла и остатками. Налоговая «не видит» файл, вручную остатки не исправляет. Налоговая предлагает оплатить задолженность а потом разбираться.
На письма не реагирует. Отправляет в ПФР.

— Ника Дрофичева

Масштабные планы

К концу обзора мне вспомнились пятилетние планы развития СССР, способствующие быстрому экономическому развитию страны.

У администратора нашей группы «Красный уголок бухгалтера» Бориса Мальцева тоже есть план развития группы. Только не пятилетний, а более прогрессивный: «Сделаем 4000 к следующей пятнице?».

Коллеги, все в наших руках! Делаем 4000 участников! Бухгалтер — это мощь! Бухгалтер — это сила!

Стань экспертом
Любовь Шейко

Специально для Клерк.Ру

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