Две новинки, которые повлияют на работу бухгалтера осенью-2017

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В 2017 году достаточно много поменялось для налогоплательщиков — вступил в силу широко обсуждавшийся «налог на Google», расширен перечень компаний, которые имеют право на упрощенный порядок возврата НДС, граждане столкнулись с новым способом порядка расчета налога на недвижимость, были конкретизированы правила признания налоговой выгоды обоснованной. Однако осталось еще несколько изменений, с которыми налогоплательщики столкнутся осенью этого года.

Новый порядок расчета пеней для организаций

Главное осеннее изменение — с 1 октября 2017 года вступают в силу новые правила исчисления пеней. Для организаций это должно стать стимулом к исполнению обязательств по внесению платежей, поскольку в противном случае нагрузка по штрафным санкциям для них увеличится.

Порядок расчета будет меняться в зависимости от срока неисполнения обязанности:

— если с момента наступления срока исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов прошло до 30 календарных дней (включительно), то пени будет рассчитываться исходя из 1/300 действующей в период просрочки ставки рефинансирования;

— если прошло больше 30 дней, то пени будет рассчитываться исходя из 1/300 ставки рефинансирования, действующей в период до 30 календарных дней такой просрочки, и 1/150 ставки — рефинансирования, действующей в период начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.

Таким образом, ужесточена ответственность организаций за просрочку исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов. Особое внимание стоит обратить на то, что положение имеет обратную силу, то есть, будет применяться к задолженностям, образованным до 1 октября 2017 года.

Акционерные общества внесены в реестр МСП

Изменения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства были внесены еще 10 августа 2017 года, однако их значение в полной мере можно будет понять лишь осенью этого года.

Дело в том, что почти все акционерные общества не могли принимать участие в закупках, проводимых среди субъектов малого предпринимательства. Сейчас с обновлением реестра они снова смогут участвовать в конкурсах, что вернет их к полноценному участию в предпринимательской деятельности.

Сведения вносились на основе данных по состоянию на 1 июля 2017 года. В реестр попали те компании, которые соответствуют условиям по доле участия в капитале, численности работников и уровню дохода, полученного за предшествующий год. Стоит также отметить, что субъекты могут и сами вносить сведения о себе. Это касается контактной информации, данных о своей продукции и опыте исполнения контрактов.

Какие еще планы у властей

Стоит также сказать о планах властей на 2018 год, которые могут принести очень большие изменения в сферу налогообложения. Так, Минфин предлагает повысить НДС с 18 до 22%, а страховые взносы в государственные страховые фонды, наоборот, снизить до 22%. Минэкономразвития предлагает не только изменить размер НДС и страховых взносов, но и ввести торговый сбор во всех регионах.

Концепция Торгово-Промышленной палаты предполагает повышение НДС до 22% с сохранением льготной ставки НДС в размере 10% для отдельных категорий товаров (продовольственных и товаров для детей). От таких изменений выиграет госсектор и сельское хозяйство, а также бизнес, в котором велики страховые расходы, например, IT-сектор, все остальные же компании, как и граждане, могут столкнуться с финансовыми трудностями.