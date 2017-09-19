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Форма ДСВ-3: быстрый справочник для отчета за 3 квартал 2017

19.09.17 10:06
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Кто сдает ДСВ-3

Гражданин может увеличить будущую пенсию с помощью дополнительных страховых взносов. Работник может сам перечислять взносы, а может доверить это своему работодателю.
Работодатели одновременно с перечислением дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию надо формировать реестры застрахованных лиц по форме ДСВ-3. 

Сроки сдачи ДСВ-3

За 3 квартал 2017 года сдать форму ДСВ-3 надо не позднее 20 октября 2017 года.

Форма ДСВ-3

Скачать бланк формы ДСВ-3 (реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя) можно тут.

Чтобы заполнить форму и сформировать файл, можно использовать программу Пенсионного фонда – ПУ-5. Скачать ее можно, например, тут.

Что отражается в ДСВ-3

В реестре ДСВ-3 должны содержаться следующие сведения:

- общая сумма перечисляемых средств, включающая в себя сумму всех перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (сумму всех уплачиваемых взносов работодателя);

- номер платежного поручения и дата его исполнения;

- страховой номер индивидуального лицевого счета каждого застрахованного лица;

- фамилия, имя и отчество каждого застрахованного лица;

- сумма перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию каждого застрахованного лица (сумма взносов работодателя, уплачиваемых в пользу каждого застрахованного лица);

- период уплаты.

В каком виде сдавать 

Способ подачи формы ДСВ-3 зависит от среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, а для вновь созданных организаций – от численности работников:

– более 25 – работодатель представляет документ в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;

– 25 и менее – работодатель может подать форму ДСВ-3 по своему усмотрению или на бумажном носителе, или в электронной форме (с применением усиленной квалифицированной электронной подписи).

Штрафы за несдачу ДСВ-3

С 2017 года за непредставление в установленный срок форм ДСВ-3, а также за представление неполной и (или) недостоверной информации, к страхователям применяется штраф в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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