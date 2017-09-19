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«Ночной бухгалтер». Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации

19.09.17 17:13
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Сегодня в топе обсуждений опять банки, поправки и отчетность.

Вчера мы попросили вашего совета. У нас в редакции произошел конфликт из-за неуместной иллюстрации. Пользователи были шокированы картинкой. Второй день мы решаем, справляется ли новый бильд-редактор со своими обязанностями. Вчера он сделал такую картинку к «Ночному бухгалтеру», сегодня — смотрите выше. Завтра руководитель «Клерка» на редколлегии объявит, оставляет ли нового иллюстратора. Продолжаем слушать ваши комментарии.

Сроки сдачи отчетности в 3 квартале

Подготовили удобную таблицу, чтобы вам в начале октября не искать график сдачи отчетности за 9 месяцев.

Сохраните себе полезный материал.

И еще прочитайте, какие изменения повлияют на работу бухгалтера уже этой осенью.

Соцстрах торопит ИП

ФСС просит ИП-добровольцев не тянуть с уплатой взноса до 31.12.17. До этой даты, чтобы иметь возможность получать пособия из ФСС, они должны заплатить стоимость страхового года (2610 руб.).

Но ФСС боится, что деньги не успеют дойти и просит заплатить не позднее 26 декабря.

Банковские скандалы

Наш обозреватель Инна Коснова собрала в одном материале все яркие истории с участием кредитных организаций. Тут и новые банковские санкции, и Тиньков, и черный список банков.

А сегодня банки добавили в копилку скандальных новостей. Данные о наших доходах банки получат из ПФР.

НДС не понизят

Ждать, что фрукты подешевеют, не стоит. В Минфине заявили, что совершенно незачем снижать ставку с 18 до 10 % на ягоды и фрукты. Мол, это не товар первой необходимости. Еще чего, яблок захотели по нормальным ценам!

Снижение или повышение НДС — тема, которая в топе новостей на протяжении многих лет. Мы выделили еще пять вопросов, которые никогда не отпускают бухгалтеров.

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Введите в поле ниже свои емаил и начинайте ждать.

Подписывайтесь на «НБ». Он подскажет об изменениях в работе.



«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Ваша нескандальная редакция

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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