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Налоговых комиссий больше не будет

20.09.17 08:37
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Письмо ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы», которое регламентировало работу всех видов комиссий, было отменено 21 марта 2017 года.

Налоговых комиссий в привычном нам виде уже не будет, останутся комиссии по легализации налоговой базы для выплаты заработной платы и страховых взносов. Их задачи и методы работы закреплены письмом ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@.

Как будут функционировать новые комиссии

Принципы работы этих комиссий не изменились — с помощью программных средств и иных источников, доступных налоговой, они выявляют налогоплательщиков, которые:

— снизили поступления НДФЛ и страховых взносов или имеют задолженность по ним;

— по мнению налоговой, платят «зарплату в конвертах» или не оформляют трудовые отношения с мигрантами и соответственно не доплачивают страховые взносы и НДФЛ;

— выплачивают заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в регионе.

Также особое внимание налоговики будут уделять:

— ИП, которые заявили профессиональный налоговый вычет в размере более 95% от общей суммы полученного за налоговый период дохода. А также ИП, отразившим в налоговых декларациях по НДС выручку от реализации, при этом в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ заявившие доход, равный нулю или вообще ее не подали;

— физическим лицам, которые не задекларировали свои доходы от продажи авто или недвижимого имущества и т. п.

Таких налогоплательщиков приглашают на комиссии, чтобы услышать пояснения по этому поводу и убедить (зачастую под страхом выездной налоговой проверки) перестать нарушать закон.

Отдельно можно заметить, что в качестве источников для анализа и принятия решения о наличии повода вызвать на комиссии, в письме указываются жалобы и заявления юридических и физических лиц.

Администрирование страховых взносов передано в налоговую с 2017 года. ФНС неоднократно заявляло, что качественное администрирование страховых взносов — одна из приоритетных задач ФНС, так что налоговый тренд по выводу доходов физических лиц «из тени» очевиден.

Чем заменят налоговые комиссии?

Что же касается отмененных комиссий, то, возможно, со временем их функцию возьмет на себя такая опция в личном кабинете налогоплательщика как публикация сведений о наличии (отсутствии) рисков нарушения законодательства о налогах и сборах (письмо ФНС от 14 августа 2017 г. № ЕД-4-15/16007).

Эта идея сейчас активно продвигается налоговой службой.

Перечень рисков для публикации в личном кабинете налогоплательщика юридического лица предлагается следующий:

1) риск наложения штрафных санкций;

2) риск приостановления операций по счетам;

3) риск отказа в применении вычетов по НДС;

4) риск отказа в возмещении НДС из бюджета;

5) риск отказа в применении льготы по налогам (сборам, страховым взносам);

6) риск доначисления налогов (сборов, страховых взносов);

7) риск неполноты отражения доходов для целей налогообложения;

8) риск необоснованного отражения расходов для целей налогообложения;

9) риск участия в схеме уклонения от налогообложения;

10) риск получения необоснованной налоговой выгоды;

11) риск недолжной осмотрительности;

12) риск отбора для проведения мероприятий налогового контроля.

Уровень риска может принимать значения низкий, средний, высокий.

Также предполагается доводить до сведения налогоплательщика информацию о мерах ответственности, предусмотренных НК РФ и рекомендаций по снижению уровня выявленного риска и предотвращению возможных нарушений требований законодательства.

Сервис может стать полезным

 Государство в лице ФНС вступает в диалог с бизнесом. Конечно предприниматель зачастую знает о нарушениях, которые есть в его деятельности, но иногда решение о блокировке счета, например, становится для него полной неожиданностью. С этой точки зрения, такой сервис будет очень полезным.

Раз у ФНС есть столько автоматизированных способов аналитики налогоплательщика, то она возможно решит сделать эти данные доступными и для других. Благодаря этой информации в своем личном кабинете налогоплательщик будет наглядно видеть все зоны риска и сможет даже узнать ту тайну, которая раньше была за 7 печатями — о том, что к нему может прийти выездная проверка.

По мнению налоговиков, такая информация и предупреждение о последствиях будут стимулировать налогоплательщиков к исправлению ошибок, доплате налогов и т.п. а также обеспечит возможность превентивного урегулирования вопросов, возникающих в процессе взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами.

ФНС предлагает оценить целесообразность такого подхода. Интересно, воплотится ли оно в жизнь.

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Ольга Пономарева

юрист, эксперт по налогам, ликвидации и банкротству. Руководитель «Юридической компании Ольги Пономаревой»

Специально для Клерк.Ру

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Мнения
 
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Аноним, Вы писали:А если действовать  директору наоборот. При составлении штатного расписани...
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