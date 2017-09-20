Как бухгалтеру «продать» себя на собеседовании подороже

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В сентябре тема поиска работа становится все более актуальной.

«Продать» себя дороже на собеседовании вполне возможно! Хорошо, когда вы знаете «зарплатную вилку», ее часто указывают в описании вакансии. Вам нужно просто добиться максимального значения возможной зарплаты.

Если «вилку» вам не озвучили, она все равно есть в голове у потенциального работодателя, и тут уже лучше сразу называть сумму чуть выше предполагаемой вами, а дальше уже можно и поторговаться.

Но все это вы должны сделать только в конце собеседования с потенциальным руководителем, когда уже ваш собеседник уверен, что вы – наилучший кандидат на эту должность. А вот убедить его в этом в течение встречи – ваша главная задача.

Перед собеседованием

Ваши шаги до собеседования:

1. Внимательно изучите всю доступную информацию о компании-работодателе, поймите ее основные задачи, возможно, проблемы, чтобы на встрече вы могли рассказать, чем вы можете быть полезны. Конечно, над решениями стоит подумать заранее!

2. Если ваша должность подразумевает возможность портфолио, обязательно сделайте (обновите) портфолио.

Бухгалтер может подготовить перечень отраслей, в которых он работал, описать, сколько сотрудников работало в прошлых компаниях, и на каких системах налогообложения приходилось работать. Полезно описать, какие конфликты были с налоговой и как удачно их удалось решить. Возможно, даже есть внедренные схемы оптимизации налогообложения. Конечно, речь о законных способах. Они точно порадуют потенциальных работодателей. Отлично, если есть победы в профессиональных конкурсах.

3. Посмотрите страничку компании в социальных сетях, возможно, там будет больше неформальной информации о ее корпоративном духе, на фотографиях обратите внимание, какой дресс-код принят среди сотрудников.

Вам стоит даже внешне максимально подстроится под будущий коллектив и показать, что вы вписываетесь в существующую систему ценностей.

На самом интервью

На собеседовании:

1. Говорите кратко, не вдавайтесь в пространные рассказы из своей биографии и рассуждения, сделайте акцент именно на своей полезности компании, все интересующие его вопросы работодатель задаст сам.

Работодатель ценит в бухгалтерах точность и скрупулезность. Болтливых финансовых менеджеров никто не любит.

2. Обязательно подробно расспросите о должностных обязанностях, о том, какого результата ждет руководитель.

Искренний интерес к будущей работе подкупает намного сильнее красивых дипломов.

3. Обозначьте, какой результат получит компания, если выберут вас. Не продавайте свое рабочее время, продавайте результаты своей работы!

На каждую вакансию претендуют множество кандидатов, каждый из них по-своему хорош, но, если именно вы покажете потенциальному работодателю свою заинтересованность, компетентность и вовлеченность в процесс (ведь вы уже знаете, как сделать хорошо), то вам с радостью заплатят возможный максимум.