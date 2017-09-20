Транспортный налог: ФНС отвечает на самые частые вопросы

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Налоговики собрали самые частые запросы по транспортному налогу и сделали памятку

Ликвидация компании В какой срок необходимо представить налоговую декларацию по транспортному налогу при ликвидации юридического лица? Особенностей представления налоговой декларации по транспортному налогу в связи с ликвидацией юридического лица НК РФ не предусмотрено. Вместе с тем, рекомендуется представить налоговую декларацию либо одновременно с уведомлением о начале ликвидации или же на дату формирования ликвидационного баланса. Когда налоговая декларация подается вместе с уведомлением, то при появлении любых расходов или доходов потребуется сдача уточненной налоговой декларации.

«Платон» 1. Уплачивают ли авансовые платежи по транспортному налогу организации в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре системы взимания платы «Платон»? Налогоплательщики-организации в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре системы взимания платы «Платон», исчисленные авансовые платежи по налогу не уплачивают. 2. Могут ли воспользоваться налоговой льготой по транспортному налогу индивидуальные предприниматели участники системы взимания платы «Платон»? Да, могут. Участники системы взимания платы «Платон» имеют право на льготу по транспортному налогу независимо от того, являются они индивидуальными предпринимателями или нет.

Льготы В связи с приобретением организацией транспортного средства возникла необходимость узнать, имеются ли какие-либо льготы при уплате транспортного налога? Льгот по транспортному налогу Налоговым кодексом для юридических лиц не предусмотрено, за исключением положений статьи 362 НК РФ. Однако законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования организациями. Информацию о льготах в соответствующем субъекте Российской Федерации можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».