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Транспортный налог: ФНС отвечает на самые частые вопросы

20.09.17 08:22
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Налоговики собрали самые частые запросы по транспортному налогу и сделали памятку.

Ликвидация компании

В какой срок необходимо представить налоговую декларацию по транспортному налогу при ликвидации юридического лица?

Особенностей представления налоговой декларации по транспортному налогу в связи с ликвидацией юридического лица НК РФ не предусмотрено. Вместе с тем, рекомендуется представить налоговую декларацию либо одновременно с уведомлением о начале ликвидации или же на дату формирования ликвидационного баланса.

Когда налоговая декларация подается вместе с уведомлением, то при появлении любых расходов или доходов потребуется сдача уточненной налоговой декларации.

«Платон»

1. Уплачивают ли авансовые платежи по транспортному налогу организации в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре системы взимания платы «Платон»?

Налогоплательщики-организации в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре системы взимания платы «Платон», исчисленные авансовые платежи по налогу не уплачивают.

2. Могут ли воспользоваться налоговой льготой по транспортному налогу индивидуальные предприниматели участники системы взимания платы «Платон»?

Да, могут. Участники системы взимания платы «Платон» имеют право на льготу по транспортному налогу независимо от того, являются они индивидуальными предпринимателями или нет.

Льготы

В связи с приобретением организацией транспортного средства возникла необходимость узнать, имеются ли какие-либо льготы при уплате транспортного налога?

Льгот по транспортному налогу Налоговым кодексом для юридических лиц не предусмотрено, за исключением положений статьи 362 НК РФ.

Однако законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования организациями.

Информацию о льготах в соответствующем субъекте Российской Федерации можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Большегрузы

1. Как платят авансовые платежей владельцы большегрузных транспортных средств?

Налогоплательщики-организации в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, исчисленные авансовые платежи по налогу не уплачивают.

2. Как исчисляется сумма налога налогоплательщиками-организациями в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн?
Сумма налога, исчисленная по итогам налогового периода налогоплательщиками-организациями в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, уменьшается на сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде. В случае, если при применении налогового вычета сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, принимает отрицательное значение, сумма налога принимается равной нулю.

3. В каком случае владельцы большегрузных транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога?

От налога освобождаются физлица по транспорту с массой выше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, уплаченная в налоговом периоде, превышает или равна налогу за этот период. 

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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