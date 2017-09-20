НДС в составе цены договора: что говорят судьи

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«Переплата» НДС в цене по вине самого заказчика не позволяет взыскать этот НДС по основаниям «неосновательного обогащения» (дело № А 40-227884/2015).

В последнее время часто мне встречаются гражданско-правовые споры, поводом для которых становятся именно «налоговые вопросы». Такие споры, конечно, случались и раньше, но сейчас как-то их стало особенно много попадаться.

Вот и в данном случае, две компании поспорили по поводу НДС в составе цены, и суд встал на сторону ответчика.

Суть дела

Компания (истец) обратилась к Обществу (ответчик) с иском о взыскании неосновательного обогащения в виде НДС за оказанные услуги международные перевозки, т.к. по ее мнению, Общество неправильно включило в счета-фактуры суммы НДС по международным перевозкам по ставке 18% (подлежала применению налоговая ставка по НДС 0%).

Решение суда

Как указал суд, признавая позицию компании необоснованной, включение в цену договора НДС в размере 18 %, само по себе не является ничтожной частью сделки, т.к. применение в правоотношениях сторон той или иной установленной НК РФ ставки НДС связано с предоставлением истцом ответчику, а последним — в налоговый орган обосновывающего применение ставки 0 % комплекта документов по ст.165 НК РФ срок.

В данном случае, перечисленные в качестве НДС денежные средства получены ответчиком на законном основании и не могут рассматриваться как неосновательное обогащение.

Кроме того, суд указал на злоупотребление истцом правом, т.к. истец по зависящим от него причинам нарушил установленный срок представления комплекта документов, обосновывающий применение ставки НДС 0 %.

При этому истцу было заведомо известно, что ответчик по истечению данного срока был обязан уплатить и уплатил НДС по ставке 18 %.

Судья ВС РФ поддержал позицию суда (Определение от 14.08.2017 № 305-ЭС17-8020 по делу № А40-227884/2015).