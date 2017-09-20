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«Ночной бухгалтер». Зарплату, пособия и охрану труда станут проверять больше

20.09.17 14:52
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Новости вокруг серых зарплат, условий труда, банков и алкоголя. Адский коктейль.

Налоговики рассказали про зарплату в конвертах

Под подозрение инспекторов попадут те, у кого две торговые точки или ККТ, а наемных работников нет.

Есть еще признаки, по которым в ближайшее время налоговики будут выявлять серые зарплаты.

Тех, кто не перечисляет НДФЛ и взносы, налоговики вызовут на новые комиссии. А вот привычных налоговых комиссий больше не будет

Внеплановые трудовые проверки

Если работодатель не провел специальную оценку условий труда или не сообщил о ее результатах, ему грозят серьезные неприятности.

Инспекции труда объявили о начале внеплановых проверок из-за СОУТ. Штрафы для компаний до 80 000 руб.

Еще одним поводом для внеплановых проверок могут стать пособия по нетрудоспособности. За нарушения по больничным ФСС просит работников жаловаться в инспекции труда. Соцстрах сам проверять трудовое законодательство не может. Поэтому и посылает в ГИТ, чтобы там начали внеплановую проверку.

Еще один банк может «отойти» государству

Бинбанк, похоже, так же, как и «Открытие», уйдет под контроль государства.

Пошли упорные слухи о введении временной администрации ЦБ в банке.

Алкоголь за шторкой

И в завершение про силу самообладания.

Ширмы для алкоголя на полках магазинов предлагают ввести местные депутаты.

По задумке законотворцев, так меньше соблазна. Вроде как знаешь, что там выпивка стоит, но не покупаешь, потому что бутылки зашторили.

Итоги увольнения в «Клерке»

Всем спасибо за мнения — мы все-таки решили вернуть нашего старого иллюстратора. Он пусть и оступился со Львом Толстым, но зато не делает такое.

После объявления новому бильд-редактору о непрохождении испытательного срока, случился скандал.

Вчера в краснодарском офисе было примерно так.

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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<b>Модератор</b>
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Аноним
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<b>Модератор</b>
бух2007
Теперь же минфин просто перестал тупить и выпустил обратное письмо  какое обратное? Минфин ...
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