Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Судебная практика по применению норм №163-ФЗ от 18.07.2017 г. не заставила себя ждать.
Суды для расстановки всех точек над «i» приступили к использованию статьи 54.1 НК РФ.
В Постановлении Тринадцатого ААС от 13.09.2017г. по делу №А56-28927/2016, казалось бы, плачевная история обернулась позитивненькой концовкой в апелляции.
Неугодный контрагент с «букетом» обнальных признаковНичем не примечательная ситуация – банальщина… Налоговики углядели в контрагенте подозрительные признаки и включили старую пластинку: «Раз контрагент нехороший, значит сделки нереальны, и налогоплательщику надо доначислить».
Чем не угодил поставщик:
- Среднесписочная численность – 1 человек;
- «Нулевая» отчетность;
- Расходов, характерных для нормальной «живой» компании, и в помине нет (аренда, коммуналка, канцтовары и т.д.);
- Ни кола, ни двора: имущество и основные средства отсутствуют;
- «Массовый» учредитель и руководитель, который не в курсе что, где и как;
- Организация по заявленному местонахождению не находится, арендаторы не знают о ее существовании.
Суд первый инстанции убедили доводы налоговиков, но весь сыр да бор проходил в конце апреля 2017 года – до появления в Налоговом кодексе ст.54.1 НК РФ…
Спасение под номером 163Апелляция посмотрела на дело современным взглядом: «Столько новинок вышло в 2017 году, например, №163-ФЗ. Почему бы не применить?» Оказалось, что налоговики зря придрались, ведь последние нормативные акты повествуют совершенно иные вещи. Но для начала ответные доказательства от налогоплательщика:
- Реальность хозяйственных операций. Компания предоставила все необходимые бумаги: товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные документы, документы, подтверждающие качество продукции. Товар оприходован и использован в производстве. Помимо актов приемки и соответствующих реестров, сотрудники подтвердили существование спорного товара;
- Проявление должной осмотрительности. Общество запросило у контрагента пакет учредительных документов: копию свидетельства о государственной регистрации; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копию решения, приказа о назначении генеральным директором; копию устава. Наводить справки и следить за контрагентами второго и третьего звена законом не предусмотрено.
- Налогоплательщик не отвечает за недобросовестность контрагента: «п.3 ст.54.1 НК РФ установлено, что нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций) не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным. Таким основаниями, в соответствии с п.2 ст.54.1 НК РФ являются: 1) основной целью совершения сделки (операции) является неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 2) обязательство по сделке не исполнено контрагентом налогоплательщика, то есть отсутствует реальность сделки»;
- Нет доказательств подконтрольности, взаимозависимости и согласованности действий налогоплательщика и контрагента.
Реальность операции не опровергнута: «…в Письме ФНС России от 23.03.2017г. №ЕД-5-9/547 об умышленных действиях налогоплательщика, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды путем совершения операции с проблемным контрагентом или путем создания формального документооборота с использованием цепочки контрагентов, могут свидетельствовать установленные факты юридической, экономической и иной подконтрольности, в том числе на основании взаимозависимости спорных контрагентов проверяемому налогоплательщику, обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий участников сделки (сделок), а также (или) доказательства нереальности хозяйственной операции (операций) по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг)»;
- Подписание документов неустановленными лицами не говорит о формальности операций: Письмо ФНС России от 23.03.2017г. №ЕД-5-9/547@;
- Факт неисполнения контрагентом обязанностей по уплате налогов сам по себе не может служить основанием для доначислений. Об этом также написано в п.31 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 16.02.2017г.;
- Противоречия в доказательствах, не опровергающие реальность операций, при наличии недобросовестных контрагентов первого, второго и последующих звеньев не являются основанием для доначислений: Определение ВС РФ от 29.11.2016г. №305-КГ16-10399 по делу №А40-71125/2015 и Определение ВС РФ от 06.02.2017г. №305-КГ16-14921 по делу №А40- 120736/2015.
Денис Морозов, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
В связи с принятием 163-ФЗ от 18.07.2017г. происходит очень интересная ситуация. Законодателем прямо указано, что налоговым органам следует применять нормы ст. 54.1 НК РФ только к камеральным налоговым проверкам налоговых деклараций, представленных в налоговый орган после дня вступления в силу закона, а также выездным налоговым проверкам, решения о назначении которых вынесены налоговыми органами после вступления в силу закона, то есть после 19.08.2017 года.
Это свидетельствует о том, что негативные последствия, для налогоплательщика, при применении налоговым органом норм ст. 54.1 НК РФне наступят по налоговым проверкам, инициированным до дня вступления в силу данного закона.
Одновременно с тем, ст. 54.1 НК РФ предусматривает позитивные моменты для налогоплательщиков.
Так, например, налоговым органам приписано отказаться от формального признания налоговой выгоды необоснованной. Если до принятия данных поправок в НК РФ, налоговики могли обосновывать свое решение о признании налоговой выгоды необоснованной, ссылаясь на совокупность факторов: нарушения контрагентом первого и последующих звеньев, налогового законодательства, отсутствие материальных и трудовых ресурсов у контрагента, отсутствие контрагента по месту регистрации и иных, то теперь в НК РФ четко прописаны требования, которые обязан соблюдать налогоплательщик, при исчислении сумм налогов.
Такими требованиями являются:
- основной целью заключения сделки не является уход от уплаты налогов и сборов;
- реальность операций;
- налогоплательщиком проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента.
При соблюдении этих требований, в соответствии с новой нормой, налоговая выгода является обоснованной даже при наличии иных факторов, на основании которых ранее налоговики делали вывод не в пользу налогоплательщиков.
Как я уже говорил, налоговым органом запрещено ссылаться на нормы ст. 54.1.НК РФ при проведении проверок, инициированных до дня вступления закона в силу, хотя в последних актах налоговых проверок часто можно увидеть ссылку на данную статью. Одновременно с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации указанная норма подлежит применению, когда трактуется в пользу налогоплательщика.