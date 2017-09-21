Клерк.Ру
 
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Как бухгалтеры помогают друг другу с работой

21.09.17 07:17
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По традиции размещаем свежие вакансии из нашей растущей группы в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера». Там уже 3100 бухгалтеров. Они все чаще вывешивают вакансии, чтобы помочь коллегам найти работу по душе и с хорошей зарплатой.

Если в описании вакансии нет емеила для связи, кликайте на имя того, кто разместил объявление, и пишите ему в личку или комментариях. 

1. Светлана Гелинг

Вакансия бухгалтера (г. Москва, метро Славянский бульвар).
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета в небольшой компании (УСНО), компания стабильная, «белая», хороший коллектив.

Опыт работы от 3-х лет (опыт в научно-производственных, производственных компаниях желателен), знание всех участков налогового и бухучета, раздельный учет, опыт работы с госзаказами и казначейское сопровождение (система СУФД-Казначейство), импорт-экспорт, 1 С 8.3. (комплексная).

По заработной плате — до 70 000 руб. на руки.

Буду признательна за рекомендации, лайки и репосты.

Присылайте резюме на geling@hhseason.ru или в личку, будем знакомиться.

2. Светлана Хамитова

Ищу бухгалтера на участок расчета зарплаты.

Обязателен опыт работы с вахтой и районными коэффициентами. Центр. Достойное вознаграждение.

Резюме на почту hrd@althausgroup.ru, вопросы в личку.

3. Анна Дымова

Москва. В торговый филиал российского производителя требуется бухгалтер на кассу и первичную документацию (выписка документов)/

Работа постоянная, м. Кунцевская, Очаковское ш., 36, 5-дневка с 9-18, трудоустройство. Оплата 40 тысяч рублей.

Требования — опыт работы с 1с-торговля и склад/ 1с 8.2. Опыт работы с кассой.

4. Влада Цимбрикова

В консалтинговую компанию, работающую на рынке уже 15 лет, требуется два бухгалтера: средний специалист и главный бухгалтер.

Наличие высшего образования обязательно, опыт работы от трех лет. Нужны люди с боевым духом, стремлением к развитию и желанием получить грандиозный опыт. Светлый просторный офис в центре Москвы прямо возле метро (Таганка радиальная) с большими окнами и прекрасным видом на город, в коллективе царит дружественная неформальная атмосфера.

В офисе есть также своя кухня с чаем и перекусами, бесплатная парковка. Белая компания, белая з/п, официальное оформление.

Писать можно на почту 271071@list.ru (с темой письма Бухгалтер).

Обязанности:

  • Бухгалтерский учет ОСНО и УСН — несколько компаний.
  • Обработка первичной документации: учет банковских операций; ведение и контроль взаиморасчетов с контрагентами, формирование книги покупок и книги продаж, подготовка актов сверки; учет материалов; ведение кассовых операций; расчеты по персоналу: расчет и оформление заработной платы (начисление, выдача) и отчислений в фонды, ведение операций с подотчетными лицами (обработка, составление авансовых отчетов).

  • Составление отчетности.

5. Svetlana Novikova

Профессиональная консалтинговая компания с 15-тилетним стажем ищет в свою команду в г. Кирове настоящего гуру бухгалтерского учета или того, кто очень хочет им стать.

У вас:

  • Опыт работы главным/старшим/замом,
  • Опыт работы с несколькими юр.лицами,
  • Блестящее знания налогового законодательства,
  • Желание развиваться в своей сфере и достигать невиданных высот.
Мы:

Предоставляем Вам все необходимое программное обеспечение (1С, Контур, Гарант, Консультант),

  • Профессиональное сообщество, готовое делиться своим опытом и знаниями,
  • Предоставляем достойный уровень оплаты труда и достижимый карьерный рост,
  • Обеспечим вас интересной, сложной и разнообразной работой (ВЭД или МСФО для нас ежедневная работа),
  • Работаем в комфортном офисе в бизнес-центре на Московской (г. Киров).
6. Юлия Минаева

Приглашаем бухгалтера на участок заработная плата КДП. Москва

Требования:

  • Профильное образование,
  • Опыт работы на участке заработная плата от 2-х лет (в том числе суммированный учет рабочего времени),
  • Знание кадрового делопроизводства,
  • Практический опыт работы в 1С 8:3 Бухгалтерия и ЗУП.
Обязанности:

  • Расчет заработной платы на 250 сотрудников (в т.ч. суммированный учет),
  • Начисление отпускных и больничных по штатным сотрудникам,
  • Отчисления в налоговую и фонды по штатным сотрудникам,
  • Формирование и сдача отчетности по участку,
  • Ведение кадрового делопроизводства на штатных сотрудников,
  • Работа в базах 1С 8,3 Бухгалтерия, ЗУП.
От нас:

  • Наш офис расположен в шаговой доступности от м.Сокол.
  • График 5/2 (10-19).
  • Зарплата 50.000 на руки, льготное питание в собственном кафе.
  • Соблюдение ТК.
Вот еще шесть причин, кроме классных вакансий, почему вам стоит присоединиться к «Красному уголку бухгалтера».

Стань экспертом
Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

Специально для Клерк.Ру

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