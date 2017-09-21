Как бухгалтеры помогают друг другу с работой

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По традиции размещаем свежие вакансии из нашей растущей группы в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера». Там уже 3100 бухгалтеров. Они все чаще вывешивают вакансии, чтобы помочь коллегам найти работу по душе и с хорошей зарплатой.

Если в описании вакансии нет емеила для связи, кликайте на имя того, кто разместил объявление, и пишите ему в личку или комментариях.

1. Светлана Гелинг

Вакансия бухгалтера (г. Москва, метро Славянский бульвар).

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета в небольшой компании (УСНО), компания стабильная, «белая», хороший коллектив. Опыт работы от 3-х лет (опыт в научно-производственных, производственных компаниях желателен), знание всех участков налогового и бухучета, раздельный учет, опыт работы с госзаказами и казначейское сопровождение (система СУФД-Казначейство), импорт-экспорт, 1 С 8.3. (комплексная). По заработной плате — до 70 000 руб. на руки. Буду признательна за рекомендации, лайки и репосты. Присылайте резюме на geling@hhseason.ru или в личку, будем знакомиться.

Ищу бухгалтера на участок расчета зарплаты. Обязателен опыт работы с вахтой и районными коэффициентами. Центр. Достойное вознаграждение. Резюме на почту hrd@althausgroup.ru, вопросы в личку.

Москва. В торговый филиал российского производителя требуется бухгалтер на кассу и первичную документацию (выписка документов)/ Работа постоянная, м. Кунцевская, Очаковское ш., 36, 5-дневка с 9-18, трудоустройство. Оплата 40 тысяч рублей. Требования — опыт работы с 1с-торговля и склад/ 1с 8.2. Опыт работы с кассой.

В консалтинговую компанию, работающую на рынке уже 15 лет, требуется два бухгалтера: средний специалист и главный бухгалтер. Наличие высшего образования обязательно, опыт работы от трех лет. Нужны люди с боевым духом, стремлением к развитию и желанием получить грандиозный опыт. Светлый просторный офис в центре Москвы прямо возле метро (Таганка радиальная) с большими окнами и прекрасным видом на город, в коллективе царит дружественная неформальная атмосфера. В офисе есть также своя кухня с чаем и перекусами, бесплатная парковка. Белая компания, белая з/п, официальное оформление. Писать можно на почту 271071@list.ru (с темой письма Бухгалтер). Обязанности: Бухгалтерский учет ОСНО и УСН — несколько компаний.

Обработка первичной документации: учет банковских операций; ведение и контроль взаиморасчетов с контрагентами, формирование книги покупок и книги продаж, подготовка актов сверки; учет материалов; ведение кассовых операций; расчеты по персоналу: расчет и оформление заработной платы (начисление, выдача) и отчислений в фонды, ведение операций с подотчетными лицами (обработка, составление авансовых отчетов).

Составление отчетности.

Профессиональная консалтинговая компания с 15-тилетним стажем ищет в свою команду в г. Кирове настоящего гуру бухгалтерского учета или того, кто очень хочет им стать. У вас: Опыт работы главным/старшим/замом,

Опыт работы с несколькими юр.лицами,

Блестящее знания налогового законодательства,

Желание развиваться в своей сфере и достигать невиданных высот. Мы: Предоставляем Вам все необходимое программное обеспечение (1С, Контур, Гарант, Консультант), Профессиональное сообщество, готовое делиться своим опытом и знаниями,

Предоставляем достойный уровень оплаты труда и достижимый карьерный рост,

Обеспечим вас интересной, сложной и разнообразной работой (ВЭД или МСФО для нас ежедневная работа),

Работаем в комфортном офисе в бизнес-центре на Московской (г. Киров).