Как бухгалтеры помогают друг другу с работой
По традиции размещаем свежие вакансии из нашей растущей группы в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера». Там уже 3100 бухгалтеров. Они все чаще вывешивают вакансии, чтобы помочь коллегам найти работу по душе и с хорошей зарплатой.
Если в описании вакансии нет емеила для связи, кликайте на имя того, кто разместил объявление, и пишите ему в личку или комментариях.
Вакансия бухгалтера (г. Москва, метро Славянский бульвар).2. Светлана Хамитова
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета в небольшой компании (УСНО), компания стабильная, «белая», хороший коллектив.
Опыт работы от 3-х лет (опыт в научно-производственных, производственных компаниях желателен), знание всех участков налогового и бухучета, раздельный учет, опыт работы с госзаказами и казначейское сопровождение (система СУФД-Казначейство), импорт-экспорт, 1 С 8.3. (комплексная).
По заработной плате — до 70 000 руб. на руки.
Буду признательна за рекомендации, лайки и репосты.
Присылайте резюме на geling@hhseason.ru или в личку, будем знакомиться.
Ищу бухгалтера на участок расчета зарплаты.3. Анна Дымова
Обязателен опыт работы с вахтой и районными коэффициентами. Центр. Достойное вознаграждение.
Резюме на почту hrd@althausgroup.ru, вопросы в личку.
Москва. В торговый филиал российского производителя требуется бухгалтер на кассу и первичную документацию (выписка документов)/4. Влада Цимбрикова
Работа постоянная, м. Кунцевская, Очаковское ш., 36, 5-дневка с 9-18, трудоустройство. Оплата 40 тысяч рублей.
Требования — опыт работы с 1с-торговля и склад/ 1с 8.2. Опыт работы с кассой.
В консалтинговую компанию, работающую на рынке уже 15 лет, требуется два бухгалтера: средний специалист и главный бухгалтер.5. Svetlana Novikova
Наличие высшего образования обязательно, опыт работы от трех лет. Нужны люди с боевым духом, стремлением к развитию и желанием получить грандиозный опыт. Светлый просторный офис в центре Москвы прямо возле метро (Таганка радиальная) с большими окнами и прекрасным видом на город, в коллективе царит дружественная неформальная атмосфера.
В офисе есть также своя кухня с чаем и перекусами, бесплатная парковка. Белая компания, белая з/п, официальное оформление.
Писать можно на почту 271071@list.ru (с темой письма Бухгалтер).
Обязанности:
- Бухгалтерский учет ОСНО и УСН — несколько компаний.
- Обработка первичной документации: учет банковских операций; ведение и контроль взаиморасчетов с контрагентами, формирование книги покупок и книги продаж, подготовка актов сверки; учет материалов; ведение кассовых операций; расчеты по персоналу: расчет и оформление заработной платы (начисление, выдача) и отчислений в фонды, ведение операций с подотчетными лицами (обработка, составление авансовых отчетов).
- Составление отчетности.
Профессиональная консалтинговая компания с 15-тилетним стажем ищет в свою команду в г. Кирове настоящего гуру бухгалтерского учета или того, кто очень хочет им стать.6. Юлия Минаева
У вас:
Мы:
- Опыт работы главным/старшим/замом,
- Опыт работы с несколькими юр.лицами,
- Блестящее знания налогового законодательства,
- Желание развиваться в своей сфере и достигать невиданных высот.
Предоставляем Вам все необходимое программное обеспечение (1С, Контур, Гарант, Консультант),
- Профессиональное сообщество, готовое делиться своим опытом и знаниями,
- Предоставляем достойный уровень оплаты труда и достижимый карьерный рост,
- Обеспечим вас интересной, сложной и разнообразной работой (ВЭД или МСФО для нас ежедневная работа),
- Работаем в комфортном офисе в бизнес-центре на Московской (г. Киров).
Приглашаем бухгалтера на участок заработная плата КДП. МоскваВот еще шесть причин, кроме классных вакансий, почему вам стоит присоединиться к «Красному уголку бухгалтера».
Требования:
Обязанности:
- Профильное образование,
- Опыт работы на участке заработная плата от 2-х лет (в том числе суммированный учет рабочего времени),
- Знание кадрового делопроизводства,
- Практический опыт работы в 1С 8:3 Бухгалтерия и ЗУП.
От нас:
- Расчет заработной платы на 250 сотрудников (в т.ч. суммированный учет),
- Начисление отпускных и больничных по штатным сотрудникам,
- Отчисления в налоговую и фонды по штатным сотрудникам,
- Формирование и сдача отчетности по участку,
- Ведение кадрового делопроизводства на штатных сотрудников,
- Работа в базах 1С 8,3 Бухгалтерия, ЗУП.
- Наш офис расположен в шаговой доступности от м.Сокол.
- График 5/2 (10-19).
- Зарплата 50.000 на руки, льготное питание в собственном кафе.
- Соблюдение ТК.