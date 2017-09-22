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Что грозит за обналичку материнского капитала?

22.09.17 08:56
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Какая ответственность наступает, если неправомерно использовать средства материнского капитала? Как рассматриваются подобные дела в суде?

Незаконные схемы обналичивания маткапитала

Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели.

Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд РФ (см., напр., Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 21.07.2015 по делу N 33-1051/2015).

Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками.

Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника.

После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала (см. Определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу N 33-776/12).

Недавно мы рассказывали о случае в Белгородской области, где, пытаясь обналичить средства МСК, женщина заключила с сомнительной организацией фиктивный договор займа на приобретение дома. Перечисленные Пенсионным фондом средства в счет погашения этого займа, организация обманным путем присвоила себе, что и стало причиной обращения владельца сертификата в правоохранительные органы. Но уголовное дело было заведено не только на организацию, но и на женщину как соучастницу схемы обналичивания материнского капитала.

Также известны случаи оформления фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости.

Мнимые и притворные сделки различают в соответствии с указаниями, содержащимися в п.п. 86-88 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25.

Какое наказание предусмотрено?

Объем ответственности за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, предусмотрен ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц, использования служебного положения, размера полученных денежных средств. В зависимости от наличия указанных факторов наказание может варьироваться от наложения штрафа в размере 120 000 рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально был умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала.

При этом в силу ст. 104.1 УК РФ денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, не подлежат конфискации, а возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.

Это объясняется тем, что указанные средства предоставляются в интересах всей семьи, включая несовершеннолетних детей, которые не могут лишиться данного права по причине противоправных действий их родителей. 

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Источник: Юридическая социальная сеть 9111.ru

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3 мнения
Клерк
yante
, Новороссийск

msneg, Вы писали:

yante, Вы писали:

  Наверное, есть схемы "законной обналички маткапитала" :)

 ну лааадно:) убрала тавтологию))

   Вот и ладушки...
  Правда, мое сообщение осталось "для истории" :)

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Клерк
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  Наверное, есть схемы "законной обналички маткапитала" :)
Что грозит за обналичку материнского капитала?
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