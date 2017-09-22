Что нужно знать бухгалтеру, если на балансе движимое имущество

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Если на балансе только движимое имущество, нужно ли в этом случае представлять в налоговую инспекцию расчет по авансовым платежам и декларацию по налогу на имущество организаций? Какие строки декларации подлежат заполнению? Ответы на вопросы даны на основе реальной ситуации.

Налогоплательщики и объекты налогообложения

Поналоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате им.

Плательщиками налога на имущество в соответствии со ст. 373 НК РФ являются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения согласно ст. 374 НК РФ.

Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов ОС в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета…

Учет имущества в виде ОС

Согласно правилам бухгалтерского учета основными средствами признаются активы, соответствующие критериям, приведенным в [1] . Однако, если стоимость таких активов составляет не более 40 000 руб., они могут быть включены в состав МПЗ (если это предусмотрено учетной политикой по бухгалтерскому учету –).

В целях налогообложения амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ). Данное правило организация не может изменить положением своей учетной политики и установить более низкий стоимостный порог для признания имущества амортизируемым. «Малоценные» объекты в целях налогообложения списываются в составе материальных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

В целях сближения данных налогового и бухгалтерского учета списание может происходить равномерно, и именно это решение закрепляется в учетной политике для целей налогообложения.

В пункте 4 ст. 374 НК РФ перечислено имущество, которое не признается объектом налогообложения. В этом списке земельные участки, ядерные установки, ледоколы, космические установки, а также объекты ОС, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы[2].

Следовательно, если на балансе организации числятся ОС (движимые и (или) недвижимые), названные в составе объектов налогообложения, она признается плательщиком налога на имущество и обязана представлять декларацию (налоговый расчет по авансовым платежам) по данному налогу.

Тот факт, что согласно п. 25 ст. 381 НК РФ в 2017 году действует режим льготного налогообложения в отношении движимых объектов ОС (независимо от их амортизационной группы), принятых на баланс с 1 января 2013 года, не означает, что такие объекты автоматически исключаются из состава объектов налогообложения.

Исключение из состава объектов налогообложения и предоставление льготы не одно и то же. Это разные механизмы регулирования налоговой нагрузки, предусмотренные различными статьями Налогового кодекса.

Так, в силу ст. 381.1 НК РФ с 1 января 2018 года налоговая льгота, установленная п. 25 ст. 381 НК РФ, будет применяться налогоплательщиками по усмотрению субъектов РФ. Вероятно, в одних регионах ее действие будет продлено, а в других прекращено, однако и в том и в другом случае владельцы движимого имущества будут считаться плательщиками налога на имущество, которые обязаны представлять налоговую отчетность по данному налогу.

Объект налогообложения попал под льготу

При наличии на балансе организации имущества, по которому применяется льгота согласно, заполнение налогового расчета и декларации по налогу на имущество имеет следующие особенности.

В разделе 2 декларации (налогового расчета) заполняются данные об остаточной стоимости ОС, признаваемых объектами налогообложения (графа 3), в том числе о стоимости льготируемого имущества (графа 4).

При расчете налога (авансового платежа по налогу) в строке 160 «Код налоговой льготы» (в строке 130 налогового расчета) в первой части составного показателя указывается код налоговой льготы 2010257 (согласно приложению 6 к Приказу ФНС РФ от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@). Вторая часть составного показателя в данном случае не заполняется.

В остальном декларация (налоговый расчет) заполняется в общеустановленном порядке.

Правила заполнения и представления налогового расчета

Рассмотрим их на конкретном примере.

Пример 26.06.2017 организация приобрела для установки на арендованное транспортное средство прибор «Ограничение скорости движения». Стоимость прибора составила 50 000 руб. (пятая амортизационная группа). Налоговый расчет за полугодие 2017 года не сдан. Является ли это ошибкой?

Стоимость приобретенного прибора превышает лимит в 40 000 руб., поэтому он должен быть отражен организацией в бухгалтерском учете в составе ОС. Поскольку данный прибор является ОС и относится к пятой амортизационной группе (то есть не попадает в число исключений из состава объектов налогообложения), организация признается плательщиком налога на имущество.

Наличие обязанности (или отсутствие таковой) по представлению налогового расчета по налогу на имущество за полугодие 2017 года зависит от даты принятия прибора к бухгалтерскому учету в качестве ОС.

Прибор поступил в организацию. Дебет 08 Кредит 60 (76). Сумма 50 000 руб. Дата 26.06.2017 Прибор включен в состав ОС. Дебет 01 Кредит 08. Сумма 50 000 руб. Прибор не включен в состав ОС. «Задержка» на счете 08 потенциальных объектов ОС допустима только в случае их доведения до состояния, пригодного для использования по назначению, и незаконченности ввиду этого процесса формирования их первоначальной стоимости. Иная задержка оспорима налоговыми органами и может быть расценена как уклонение от уплаты налога (представления необходимой отчетности) Если уже на момент приобретения прибор пригоден для использования по назначению, то дата принятия на учет объекта в качестве капитальных вложений и дата его перевода в состав ОС совпадают. В данном случае эта дата – 26.06.2017 Обязанность представить налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за полугодие 2017 года возникла Отсутствует обязанность представлять налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за полугодие 2017 года (при условии правомерного удержания в июне 2017 года прибора в составе капитальных вложений)

Обоснуем, почему в случае принятия прибора в состав ОС в июне 2017 года у организации возникает обязанность отчитаться по налогу на имущество.

В общем случае отчетными периодами по налогу на имущество являются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (п. 2 ст. 379 НК РФ). Налоговый период – календарный год (п. 1 ст. 379 НК РФ).

По истечении каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики обязаны представить налоговым органам расчет по авансовым платежам (декларацию) по налогу[3] (п. 1 ст. 386 НК РФ).

Налоговый расчет за полугодие 2017 года следовало представить до 31.07.2017 (п. 2 ст. 386 НК РФ), заполнив в разд. 2 по строке с кодом 080 сведения по состоянию на 01.07 об остаточной стоимости ОС, признаваемых объектом налогообложения (графа 3), – 50 000 руб., в том числе о стоимости льготируемого имущества (графа 4) – 50 000 руб. (см. пп. 3 п. 5.3 Порядка заполнения налогового расчета). В расчете суммы авансового платежа по налогу в строке 130 «Код налоговой льготы» следовало указать код налоговой льготы 2010257 без заполнения второй части составного показателя.

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Если на балансе организации числятся только движимые объекты ОС, ей все равно придется отчитаться перед налоговой инспекцией, представив расчет авансовых платежей по налогу на имущество (по окончании календарного года – декларацию). Налог к уплате по такому расчету (декларации) равен нулю, но инспекторы получат сведения о льготируемом имуществе компании.

За непредставление налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организация и ее должностное лицо могут быть привлечены к налоговой и административной ответственности (см., например, Постановление ВС РФ от 30.05.2017 № 56-АД17-16):

– организации грозит штраф в размере 200 руб. согласно п. 1 ст. 126 НК РФ;

– должностному лицу, ответственному за представление налоговой отчетности, грозит штраф в размере от 300 до 500 руб. согласно ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Если организация пропустит и срок представления налоговой декларации, то налоговая ответственность наступит по ст. 119 НК РФ в виде штрафа в размере 1 000 руб.