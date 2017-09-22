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«Пятничный Ночной бухгалтер». Вечеринка знакомств. Почему снова ссорятся ФНС и ПФР

22.09.17 17:18
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А вы знаете, что такое спид-дейтинг? Это быстрые свидания. Чтобы найти любовь, люди идут на вечеринки знакомств. Сегодня на такую попал наш Ночной бухгалтер.

Обычно вечеринки организуются так. Люди рассаживаются за столики по два человека, ведущий задает тему беседы, например, кинопремьеры. И дает пять минут паре на общение. За это время они успевают понять, есть ли симпатия, и обменяться контактами. Потом по звуковому сигналу один из собеседников пересаживается за следующий стол.

Почему ФНС разошлась с ПФР?

Ночному бухгалтеру не по себе. Он первый раз на вечеринке знакомств. И тут становится еще страшнее. К нему за столик подсела ФНС.

Что она тут делает? Только вчера мы писали, что у нее любовь с фондами для правильной передачи сальдо по взносам.

Оказалось, молодые рассорились. Не поверите, из-за ИП. Налоговая служба опять вступились за предпринимателей в вопросе перерасчета максимальных взносов. Позиция ПФР противоположна мнению ФНС.

Видно, что ФНС не до новых знакомств. Грустная и молчаливая, она пересаживается за следующий столик.

ПФР развенчивает мифы

И тут на вечеринку заходит ПФР. Видно, что переживает из-за ссоры с ФНС.

И сразу начинает оправдываться и развенчивать мифы о пенсионной системе.

Какие шесть предрассудков о пенсии он опроверг?

Налоговики спешат на помощь

Но Ночному бухгалтеру, видно, сегодня так и не найти свою половинку. За столик снова садится налоговый инспектор. И сразу начинает напрашиваться к нам в офис. Говорит, хочет помочь. Он может прямо на компьютере в офисе налогоплательщика показать, как заполнять документы на госрегистрацию, например. 

Ночной бухгалтер не готов сразу звать инспектора к себе. Он явно торопит события. А вы бы позвали налоговиков к себе в офис? 

Отчетная кампания

Ой, сразу целая группа девчонок подсела. Смеются, болтают. Аж в голове от них загудело. Так это же образцы заполнения отчетности за 3 квартал!

Вот и 4-ФСС за 9 месяцев, и расчет по налогу на имущество и таинственная ДСВ-3

Форма 4-ФСС сама бойкая. Рассказала, что для ее сдачи за 9 месяцев надо срочно обновить ключи.

Но Ночной бухгалтер все время смотрит на смущенную девушку в очках. Эта таблица со сроками всей отчетности в 3 квартале. Ее-то Ночной бухгалтер и решил пригласить на свидание. Потому что она ему точно пригодится. 

Или, может, это все-таки...

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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