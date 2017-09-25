Банковские скандалы, массовые закрытия ИП и долгожданные подвижки с сальдо по взносам: главное за неделю
Обо всем за прошедшую неделю — на одной странице.
Главное: продолжается зачистка банков, ФНС заключила с фондами соглашение века о корректировке остатков по взносам, а малый бизнес постепенно уходит в небытие. Бизнес-омбудсмены подсчитали, что число легальных предпринимателей сократилось за последние 12 месяцев на 300 тыс. человек. А на оставшихся 5,7 млн человек уже заведено 270 тыс. уголовных дел.
С понедельником всех!
На главном бухгалтерском событии года вручат призы победителям конкурса «Лучший бухгалтер России-2017». Мы выведили у организаторов шесть секретов, как победить в этом соревновании. Оно бесплатное. Попробуйте!
Тема недели
Федеральная налоговая служба договорилась с ПФР и ФСС о порядке корректировки сведений, которые были переданы фондами. Совместные письма ФНС и ФСС N 02-11-10/06-02-3959П/3н-4-22/18490@ от 15 сентября 2017 г. и ПФР и ФНС N НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@ от 1 сентября 2017 г. уже разослали по местым отделениям и управлениям. В письмах указано, когда будут корректироваться сведения. Например, если плательщик взносов не согласен с сальдо или если фонды с налоговиками сами нашли ошибки.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.
На прошлой неделе у нас были такие выпуски:
За 18 сентября: Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»;
За 19 сентября: Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации;
За 20 сентября: Зарплату, пособия и охрану труда станут проверять больше. Почему Бинбанк;
За 21 сентября: ФНС ПФР ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток;
За 22 cентября: Вечеринка знакомств. Почему снова ссорятся ФНС и ПФР.
Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.
20 самых важных новостей для бухгалтера
- За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел.
- ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать.
- Обновите сертификаты ключей для формы 4-ФСС.
- Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать — не жди индексацию.
- В какие выходные придется поработать в 2018 году.
- Перечень того, что не облагается налогом на прибыль, изменили.
- За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс руб.
- За какие заслуги положена доплата к пенсии.
- С 2018 льготы по налогу на движимое имущество не будет. Каждый регион делает свой выбор.
- Зарплата без выручки — это подозрительно.
- Срок добровольной ликвидации ООО ограничен.
- Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
- ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто.
- Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ.
- К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы.
- Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно сдать через сайт ФНС. Но не всю.
- Проблемы со СНИЛС и РСВ продолжаются. Как бухгалтеры решают эту проблему.
- ФСС поменяет формы важных документов по пособиям.
- Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ.
- Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей.
13 статей для бухгалтера
1
ТОП-8 скандалов с банками, которые нас поразили в последнее время
2
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
3
Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк
4
Пять вечнозеленых тем, которые не отпускают бухгалтеров
5
Две новинки, которые повлияют на работу бухгалтера осенью-2017
6
Последние разъяснения Минтруда в таблице
7
Форма ДСВ-3: быстрый справочник для отчета за 3 квартал 2017
8
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
9
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
10
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
11
4-ФСС за 9 месяцев 2017: образец заполнения
12
Налоговых комиссий больше не будет
13
Если пришел запрос о документах от МВД, ФСБ, прокуратуры и СК. Как предпринимателю защититься от уголовного дела
Гороскоп для бухгалтера
Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»
Пенсия ИП: посчитали — прослезились.
Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников.