Клерк.Ру
 
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Банковские скандалы, массовые закрытия ИП и долгожданные подвижки с сальдо по взносам: главное за неделю

25.09.17 08:05
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Обо всем за прошедшую неделю — на одной странице.

Главное: продолжается зачистка банков, ФНС заключила с фондами соглашение века о корректировке остатков по взносам, а малый бизнес постепенно уходит в небытие. Бизнес-омбудсмены подсчитали, что число легальных предпринимателей сократилось за последние 12 месяцев на 300 тыс. человек. А на оставшихся 5,7 млн человек уже заведено 270 тыс. уголовных дел.

С понедельником всех!

На главном бухгалтерском событии года вручат призы победителям конкурса «Лучший бухгалтер России-2017». Мы выведили у организаторов шесть секретов, как победить в этом соревновании. Оно бесплатное. Попробуйте!

Тема недели

Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР

Федеральная налоговая служба договорилась с ПФР и ФСС о порядке корректировки сведений, которые были переданы фондами. Совместные письма ФНС и ФСС N 02-11-10/06-02-3959П/3н-4-22/18490@ от 15 сентября 2017 г. и ПФР и ФНС N НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@ от 1 сентября 2017 г. уже разослали по местым отделениям и управлениям. В письмах указано, когда будут корректироваться сведения. Например, если плательщик взносов не согласен с сальдо или если фонды с налоговиками сами нашли ошибки.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

Подпишитесь на «Ночной бухгалтер»

Это самая краткая рассылка для бухгалтеров. И самая интересная.


На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 18 сентября: Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»;

За 19 сентября: Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации;

За 20 сентября: Зарплату, пособия и охрану труда станут проверять больше. Почему Бинбанк;

За 21 сентября: ФНС ПФР ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток;

За 22 cентября: Вечеринка знакомств. Почему снова ссорятся ФНС и ПФР.

Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

20 самых важных новостей для бухгалтера

  1. За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел.
  2. ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать.
  3. Обновите сертификаты ключей для формы 4-ФСС.
  4. Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать — не жди индексацию.
  5. В какие выходные придется поработать в 2018 году.
  6. Перечень того, что не облагается налогом на прибыль, изменили.
  7. За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс руб.
  8. За какие заслуги положена доплата к пенсии.
  9. С 2018 льготы по налогу на движимое имущество не будет. Каждый регион делает свой выбор.
  10. Зарплата без выручки — это подозрительно.
  11. Срок добровольной ликвидации ООО ограничен.
  12. Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
  13. ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто.
  14. Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ.
  15. К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы.
  16. Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно сдать через сайт ФНС. Но не всю.
  17. Проблемы со СНИЛС и РСВ продолжаются. Как бухгалтеры решают эту проблему.
  18. ФСС поменяет формы важных документов по пособиям.
  19. Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ.
  20. Сотни тысяч юрлиц зарегистрированы на массовых учредителей и имеют массовых руководителей.

13 статей для бухгалтера

1

ТОП-8 скандалов с банками, которые нас поразили в последнее время

2

В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка

3

Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк

4

Пять вечнозеленых тем, которые не отпускают бухгалтеров

5

Две новинки, которые повлияют на работу бухгалтера осенью-2017

6

Последние разъяснения Минтруда в таблице

7

Форма ДСВ-3: быстрый справочник для отчета за 3 квартал 2017

8

Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года

9

Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии

10

Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ

11

4-ФСС за 9 месяцев 2017: образец заполнения

12

Налоговых комиссий больше не будет

13

Если пришел запрос о документах от МВД, ФСБ, прокуратуры и СК. Как предпринимателю защититься от уголовного дела

Гороскоп для бухгалтера

В чем похожи бухгалтер и старшекурсник. Гороскоп для бухгалтера с 25 сентября по 1 октября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Главбух против финдира.

Пенсия ИП: посчитали — прослезились.

Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников.

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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Мнения 25
Клерк
Kalita
А кто по закону и по совести работает, тем и бояться особо нечего. Знаю по опыту работы.  р...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
Называйте имена вместо слова "бюрократия"....а именно- правительство во главе с коррупционером-Ме...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Kalita
По ее словам, в РФ чиновники создали целую индустрию торговли пустыми бумажками: с...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
sv777
Это не мифы, пенсионная система запутана специально, простой человек в ней никогда не разберется.
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
Если у вас зарплата 12 тысяч и страховой стаж 30 лет, то пенсия примерно 8638 будет. (12000/73000...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
Все правильно не йух обманывать рабочий класс!))
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
Аноним, Вы писали:Знаю таких, кто закрыл ИПешку, а сами как торговали на рынке, так и торгуют. Ху...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Kalita
Потом напишут, что это надо облагать соц. взносами  и НДФЛ и потеряется весь смысл этой льго...
Отдохнем за счет работодателя? Расходы на путевки будут уменьшать базу по налогу на прибыль
Аноним
alibabay, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если я храню свои сбережения в одном банке и получаю в нём ...
Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк
Клерк
alibabay
Аноним, Вы писали:Если я храню свои сбережения в одном банке и получаю в нём проценты для какой-т...
Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк
Клерк
alibabay
Тоже закрылся. Мало того, что стало невозможно работать, так еще и как следствие - все стали выжи...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
мне вот тоже приходится работать у дочери зарплата 10 т а учить детей надо мне 70 лет тоже видно ...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
в след году волна будет  - когда  ЕНВД и ПСН  ккм заставят купить бредятина господ...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
Начислять право имели. Так и написать налоговой, как было у вас в вопросе.
Зарплата без выручки – это подозрительно
Аноним
Знаю таких, кто закрыл ИПешку, а сами как торговали на рынке, так и торгуют. Хуже, когда без всяк...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Котообъект
Ну или закон для руководителей и начальников. Они будут за счет фирмы отдыхать, а до рядовых рабо...
Отдохнем за счет работодателя? Расходы на путевки будут уменьшать базу по налогу на прибыль
Аноним
Спасибо за статью. Очень подробно и понятно. Скажите, пожалуйста, про личный автомобиль - когда у...
В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка
Аноним
А что тут "залезать", если всё на поверхности лежит. Мог  бы этот директор и  минималку...
Зарплата без выручки – это подозрительно
Аноним
Аноним, Вы писали:А вы знаете какая пенсия у работников пфр?. она в разы больше вашей! И это не М...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
Писк мелких и средних предпринимателей в России бессмыслен  при нынешней власти! Как они даж...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
Спасибо, все очень четко и понятно.
Об отдельных вопросах аренды имущества
Аноним
Хватит молчать!! Кто-то должен выступить с инициативой и организовать сбор подписей о пересмотре ...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
А вы знаете какая пенсия у работников пфр?. она в разы больше вашей! И это не МИФ .В Госуслугах н...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
Аноним, Вы писали:Закрываюсь , ИП,  за 27 лет хуже не было ! Аноним, Вы писали:Очень мн...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Екатерина_Маневич
Ну нам помогает 1с, полностью устраивает)Учитывает эти моменты и не только)Можно создать единое и...
Как выбрать систему для сдачи отчетности. С чем разобраться бухгалтеру до заключения договора
Клерк
Екатерина_Маневич
Вот полностью вас понимаю , наш раньше тоже экономил на всем))Но единственное его правильное реше...
О чем мечтает каждый бухгалтер? Я знаю
Аноним
Из-за введения онлайн-ККТ приняли решение закрыть ИП трое моих друзей предпринимателей, семейный ...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
<b>Модератор</b>
Над.К
Жалуйтесь в УФНС  На кого? На ФНС? Программы, которые выдают ошибки при проверке отчетности,...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
Натали Б
Жаловаться заранее? Смешно.Таких ситуаций просто не должно быть!Отчёт сдан в срок. Данные указаны...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
yante
ВаляЧел, Вы писали:Что работодателям теперь делать???? Отслеживать судьбу своих бывших сотруднико...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Блин, у меня ИП объявился клиент закрыться хочет с 2008!!!! года ни разу отчеты...
ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать
Клерк
ВаляЧел
Что работодателям теперь делать???? Отслеживать судьбу своих бывших сотрудников до смерти..... Вд...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
yante
  Это они "с той стороны" хвалятся, дам временно доступ "коллегам из Сингапура", чтобы они у...
ФНС похвалилась своими сервисами перед коллегами из Сингапура
Аноним
пенсия 10,5 тыс.рублей за 42 года работы, при средней зарплате  в РФ более 36 тысяч. При том...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
Аноним, Вы писали:Объегорили нас изначально еще на этапе вывода зарплатного коэффициента, всех пр...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
10 504 рубля это пенсия, которую  я не заработал ( заработал я в 3 раза больше) назначило го...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто