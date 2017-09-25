Банковские скандалы, массовые закрытия ИП и долгожданные подвижки с сальдо по взносам: главное за неделю

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Обо всем за прошедшую неделю — на одной странице.

Главное: продолжается зачистка банков, ФНС заключила с фондами соглашение века о корректировке остатков по взносам, а малый бизнес постепенно уходит в небытие. Бизнес-омбудсмены подсчитали, что число легальных предпринимателей сократилось за последние 12 месяцев на 300 тыс. человек. А на оставшихся 5,7 млн человек уже заведено 270 тыс. уголовных дел.

С понедельником всех!

На главном бухгалтерском событии года вручат призы победителям конкурса «Лучший бухгалтер России-2017». Мы выведили у организаторов шесть секретов, как победить в этом соревновании. Оно бесплатное. Попробуйте!

Тема недели

Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР

Федеральная налоговая служба договорилась с ПФР и ФСС о порядке корректировки сведений, которые были переданы фондами. Совместные письма ФНС и ФСС N 02-11-10/06-02-3959П/3н-4-22/18490@ от 15 сентября 2017 г. и ПФР и ФНС N НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@ от 1 сентября 2017 г. уже разослали по местым отделениям и управлениям. В письмах указано, когда будут корректироваться сведения. Например, если плательщик взносов не согласен с сальдо или если фонды с налоговиками сами нашли ошибки.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

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На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 18 сентября: Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»;

За 19 сентября: Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации;

За 20 сентября: Зарплату, пособия и охрану труда станут проверять больше. Почему Бинбанк;

За 21 сентября: ФНС ПФР ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток;

За 22 cентября: Вечеринка знакомств. Почему снова ссорятся ФНС и ПФР.

Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

20 самых важных новостей для бухгалтера

13 статей для бухгалтера

1

ТОП-8 скандалов с банками, которые нас поразили в последнее время

2

В массовой ошибке по сдаче имущества в аренду поставлена точка

3

Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк

4

Пять вечнозеленых тем, которые не отпускают бухгалтеров

5

Две новинки, которые повлияют на работу бухгалтера осенью-2017

6

Последние разъяснения Минтруда в таблице

7

Форма ДСВ-3: быстрый справочник для отчета за 3 квартал 2017

8

Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года

9

Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии

10

Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ

11

4-ФСС за 9 месяцев 2017: образец заполнения

12

Налоговых комиссий больше не будет

13

Если пришел запрос о документах от МВД, ФСБ, прокуратуры и СК. Как предпринимателю защититься от уголовного дела

Гороскоп для бухгалтера

В чем похожи бухгалтер и старшекурсник. Гороскоп для бухгалтера с 25 сентября по 1 октября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Главбух против финдира.

Пенсия ИП: посчитали — прослезились.

Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников.