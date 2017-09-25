Отчетность по НДФЛ и взносам: последние разъяснения чиновников
Об обновленной расчетной ведомости 4-ФСС, новых контрольных соотношениях расчета по страховым взносам, новых разъяснениях указания премий в 6-НДФЛ и других моментах, которые нужно учесть при составлении отчетности по «зарплатным налогам» за 9 месяцев 2017 г. рассказывает Татьяна Тарасова, ведущий эксперт-консультант «Правовест Аудит».
Выделим 5 основных моментов, на которые следует обратить внимание.
Изменения в форме 4-ФСС
1. 9 июля 2017 года вступил в силу Приказ № 275, который внес изменения в расчетную ведомость по форме 4-ФСС, которая утверждена Приказом Фонда социального страхования № 381.
Что же изменилось в данной ведомости: во-первых, хочется сказать: Приказ вступил в силу 9 июля, однако Фонды социального страхования разъяснили страхователям о том, что данные изменения применяются с отчетности начиная за 9 месяцев.
Что же изменилось: титульный лист расчетной ведомости по форме 4-ФСС дополнен полем «Признак страхователя». Это касается бюджетных учреждений в зависимости от источника финансирования: из федерального бюджета, из бюджетов субъектов РФ, из муниципального бюджета либо смешанное финансирование.
2. Также произошли изменения в таблице 2. Таблица 2 дополнена несколькими строками.
Одна из строк — это 1.1. «Задолженность за реорганизованным страхователем, либо снятым с учета обособленным подразделением юридического лица». И соответственно, сразу же изменилась и строка 8, которая у нас показывает итоговые показатели.
Во второй таблице формы 4-ФСС также произошли дополнения строкой 14.1 «Задолженность за территориальным органом фонда социального страхования перед снятым с учета обособленным подразделением юридического лица». Изменились итоговые показатели в строке 18.
Какие произошли еще изменения при составлении отчетности за 9 месяцев по страховым взносам во внебюджетные фонды?
Появились новые контрольные соотношения взамен мартовских. В данных контрольных соотношениях в основном изменились внутренние показатели, т.е. то, что нужно с чем сравнивать. Например, должна равняться строка 250 раздела 3 «Персонифицированные данные о физическом лице» по всем физическим лицам сумма вознаграждения, если сложить, должна равняться сумме строки 030, которая указывается в разделе 1 подразделе 1.1.
Если данные равенства не будут соблюдаться, то контролирующий орган направит страхователю уведомление, о том, чтобы он в течение 5 дней устранил искажения, либо направил пояснения контролирующему органу.
Новые контрольные соотношения
3. Следующее новшество: появились новые контрольные соотношения ФСС.
Т.е. Фонд социального страхования теперь сам будет контролировать начисленные пособия из средств Фонда социального страхования.
Получается, что расчет по страховым взносам будет проверяться дважды: сначала по основным контрольным соотношениям, которые утверждены Приказом ФНС, а потом по контрольным соотношениям, которые изданы ФСС.
Разъяснения чиновников
4. Четвертое изменение, на которое необходимо обратить внимание, даже можно сказать это не изменение, а комментарии чиновников ФНС.
Если страхователю необходимо пересчитать страховые взносы, которые начислялись до 1 января 2017 года, то страхователю необходимо сделать уточнения РСВ-1 и 4-ФСС.
Перерасчеты прошлых периодов не отражаются в расчете по страховым взносам, которые предоставляются в налоговую службу.
5. Ну, и пятый момент касается заполнения формы 6-НДФЛ, которую постоянно разъясняют ежеквартально.
Хотя форма и составляется уже второй год, но все равно есть некоторое непонимание. Чиновники Минфина и ФНС считают, что премия — это часть заработной платы и соответственно во втором разделе формы 6-НДФЛ в строке 100 «Дата фактического получения дохода» необходимо указывать последний день месяца.
Для ежемесячной премии это последний день месяца, за который она начисляется, для премий, которые превышают один месяц — квартальная, полугодовая, годовая премия, необходимо проставлять последний день месяца, в котором подписаны Ппиказы на премию.
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Источник: «Правовест Аудит»