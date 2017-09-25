ОФД «Такском». Интервью с ключевым участником реформы кассовой техники

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Компания «Такском» существует на рынке электронного документооборота с 2000 года. Заняв прочные позиции в разработке и внедрении систем электронной отчетности и электронного документооборота, компания взяла курс на работу в качестве оператора фискальных данных. Год назад ОФД «Такском» в числе первых получил разрешение на обработку фискальных данных и уже сейчас уверенно входит в тройку лидеров, занимая 20% рынка.

О том, как компания видит свое развитие в качестве оператора фискальных данных, рассказал Генеральный директор ООО «Такском» С.А. Пушкин.

— Спустя год работы в качестве оператора фискальных данных, как вы видите дальнейшие перспективы рынка и ОФД «Такском» в частности?

— В отличие от остальных действующих участников реформы контрольно-кассовой техники, ОФД — абсолютно новый игрок на рынке и пока весь масштаб его возможностей до конца не выявлен. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что сейчас мы вступаем в новую цифровую эру, в которой услуги ОФД будут востребованы. Развитие технологий, автоматизация бизнес-процессов, электронное взаимодействие с государственными органами — всё это только начало большого пути. Программа развития цифровой экономики рассчитана на годы вперед и затронет абсолютно все отрасли и сферы деятельности бизнеса. И мы, как ОФД и оператор электронного документооборота, рады быть проводником реформ, которые со временем оптимизируют многие бизнес-процессы и сделают взаимодействие предпринимателей и госорганов более простым и удобным, а также позволят владельцам бизнеса принимать стратегические решения, опираясь на те инструменты, которые мы, как разработчики, готовы предоставить уже сейчас.

— Как вы оцениваете результаты первого этапа перехода на онлайн-кассы?

— Если рассматривать переход на онлайн-передачу фискальных данных как первый шаг к цифровому обществу, то можно смело сказать, что этот шаг совершен. Больше миллиона кассовых аппаратов ежедневно отправляют информацию о платежах в режиме онлайн с помощью операторов фискальных данных. Несколько лет назад такого никто бы не мог представить.

Когда рынок стабилизировался, началась борьба за удержание клиента. А это значит — самое время предлагать новые сервисы и совершенствовать системы для поддержания и стимулирования лояльности. ОФД «Такском» выбрали такие крупные компании как «О’кей», «М-Видео», «Л’Этуаль» и многие другие. Специально для них мы разработали эксклюзивные решения, и теперь доработки крупных компаний доступны всем нашим клиентам, включая малый и микробизнес.

— Что может предложить ОФД «Такском» современному бизнесу помимо основной услуги — передачи данных?

— На данный момент мы видим как минимум два направления развития сервисов ОФД. Первое — это практическое применение того огромного массива обезличенных данных, который консолидирует у себя оператор. Технологии Big Data позволяют преобразовывать пласт данных и внедрять на рынок новые b2b сервисы. Собранная и определенным образом структурированная информация о продажах может помочь владельцам бизнеса в принятии решений в средне- и дальнесрочной перспективе, построении моделей ценообразования и прогнозировании покупательского спроса, анализе конкурентного поведения, сегментации целевой аудитории, поиске новых рыночных ниш и решении других задач. Преимущества ОФД в этом плане очевидны. Операторы готовы предоставлять информацию высокой точности в режиме онлайн, что не могут себе позволить другие исследователи рынка. Уже сейчас мы ведем пилотные проекты на основе Big Data и открыты для сотрудничества в этом направлении.

Перспективы у подобных решений ясно просматриваются не только на уровне отдельных компаний, но и на уровне государства. Если помните, на Всероссийской конференции «Онлайн кассы — новые возможности ритейла», в апреле этого года об этом говорил Сергей Собянин. Для строительства новых объектов в городе необходимо знать проходимость и потребность жителей в тех или иных товарах. Для развития социальных реформ важна покупательская способность и состав потребительской корзины. Всю эту информацию можно получить при обработке чеков, и мы работаем над тем, чтобы сделать её доступной в удобном формате для рынка.

Второе направление — это развитие уже существующих сервисов ОФД, обращенных к абонентам — владельцам ККТ. Кроме стандартного мониторинга касс в Личном кабинете ОФД разработан функционал для построения отчетов с учетом номенклатуры и выручки. АВС-анализ, оценка эффективности смен, определение высоко маржинальных товаров и товаров-субститутов — все эти инструменты, необходимые владельцу бизнеса для контроля, анализа и принятия верных решений, уже включены в сервисы «Такском-Касса».

Можно разграничивать права доступа для сотрудников и самим настраивать необходимые уведомления о важных событиях. С недавнего времени в Личном кабинете ОФД «Такском» появилась возможность регистрировать кассы в ФНС, что существенно облегчает работу пользователя и экономит время. У личного кабинета есть мобильная версия, которая позволяет получать информацию прямо на смартфон. Это полезный и хорошо работающий инструмент. И его функционал постоянно дорабатывается с учетом пожеланий клиентов. В нём нет платных функций, нет каких-то закрытых элитных систем. Всё, что получает клиент с тысячами касс, получает и владелец ИП с одной. В этом плане мы демократичная компания.

— Есть ли какая-то определенная специфика подключения к ОФД представителей малого бизнеса?

— Мы проводили исследование, где выясняли основные опасения предпринимателей второй волны, которые должны перейти на кассы в 2018 году. На первом месте стоят чисто технические трудности: неумение пользоваться новой техникой, регистрация кассы, проблемы, возникающие в процессе эксплуатации. Все эти проблемы пользователей мы стараемся решить с помощью наших партнеров — региональных сервисных центров, которые готовы взять на себя решение всех задач клиентов «под ключ» — от выбора кассового аппарата до его обслуживания и ремонта. За прошлый год нам удалось существенно расширить свою партнерскую сеть и теперь наши доверенные представители есть во всех регионах.

Мы работаем над тем, чтобы максимально облегчить небольшим предприятиям переход на новый порядок применения ККТ. Уже сейчас зарегистрировать кассу в ФНС можно в Личном кабинете ОФД «Такском» с помощью подсказок, инструкций и консультаций специалистов технической поддержки. Это своеобразная подстраховка для тех, кто никогда не имел дела с кассовой техникой, а именно эта категория налогоплательщиков — наши будущие клиенты.

— Как именно вы готовы помогать малому бизнесу?

— Для нас важно, чтобы простые пользователи разобрались с системой, как подключаться, где брать технику, как пробивать те или иные платежи. Для этого недостаточно интернет-форумов, большинству удобнее, чтобы предварительные разъяснения проходили в рамках семинаров при личном общении со специалистами. Именно поэтому за последний год ОФД «Такском» совместно с партнерами и региональными подразделениями ФНС по всей стране провел для налогоплательщиков более 250 бесплатных семинаров и онлайн-встреч. Предприниматели 70 городов России смогли лично задать свои вопросы о кассовой реформе специалистам налоговой службы. И главное — получить на них профессиональные и честные ответы.

Информирование — одно из важнейших направлений нашей работы. Так же как и выстраивание продуктивного диалога между властью и бизнесом. Для этих целей по совместной инициативе организована Рабочая группа по развитию электронного документооборота при Торгово-промышленной палате РФ. На протяжении нескольких лет Рабочая группа защищает интересы бизнеса и вносит свои предложения в развитие законодательства. Весь последний год на заседаниях Рабочей группы рассматривались ключевые вопросы реформы ККТ. Совместно с представителями крупного бизнеса и общественных организаций нами был выработан ряд предложений, которые сейчас находятся на рассмотрении в Федеральной налоговой службе.

В наше время стремительного развития технологий и цифровой экономики важно не забывать о конечном пользователе, о его страхах и тревогах. Мы работаем в первую очередь с людьми и поэтому дорожим своей репутацией, не даем ложных обещаний, не навязываем платных услуг и стараемся, чтобы каждый, кто заключил договор с компанией «Такском», не пожалел об этом.