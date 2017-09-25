Почему быть бухгалтером круто. Пять историй о знаменитостях, которые начинали бухгалтерами

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Почему не стоит сомневаться в выборе бухгалтерской профессии?

Если осень и приближающаяся отчетность давит на нервы, и так хочется сменить работу, посмотрите это видео. Будем рады, если оно вас вдохновит.

«Клерк» вместе с Investory сделали ролик о значимых фигурах в истории XX века, которые начинали с должности рядовых бухгалтеров.

А вы знали, что эти знаменитости начинали с бухгалтерского учета?

Рассказывайте в комментариях.

И еще: что дает вам силы оставаться в такой сложной профессии?