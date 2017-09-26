В Верховном суде продолжают выигрывать налоговики. Посмотрите, в чем их поддерживают судьи

3

Нам нечем вас порадовать в очередном обзоре свежей практики Верховного суда по налоговым спорам. Из 24 дел во всех победа на стороне инспекций.

Налоговая ответственность Определение от 14 августа 2017 № 304-КГ17-10687 (с. Пронина М. В., ИП Мануйлов Валерий Иванович) – Воспользовавшись правом самостоятельно определять обстоятельства, смягчающие налоговую ответственность, в качестве такого суд учел, что спорный доход Налогоплательщиком не укрывался, в налоговый орган представлены документы, подтверждающие приобретение и реализацию нежилых помещений, сумму полученного дохода.

НДС Определение от 31 августа 2017 № 307-КГ17-11240 (с. Антонова М.К., ИП Кривдин Денис Вячеславович) – Предприниматель не исполнил функции налогового агента по исчислению и уплате в бюджет НДС с выкупной стоимости муниципального имущества. Доводы Предпринимателя о наличии у Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» при реализации муниципального имущества обязанности по самостоятельному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет суммы НДС отклонены. Определение от 18 августа 2017 № 302-КГ17-7947 (с. Антонова М.К., Эко-Технологии) – Суды исходили из того, что спорные суммы по договорам лизинга, заключенным с контрагентом, входили в цену оказанных услуг, следовательно, и вознаграждение и суммы, перечисленные в счет возмещения затрат, понесенных исполнителем для оказания услуг (то есть затрат, необходимых для осуществления деятельности, направленной на получение дохода от оказания услуг), облагаются налогом на добавленную стоимость. Определение от 14 августа 2017 № 305-КГ17-10133 (с. Антонова М.К., Эндресс+Хаузер) – Судами установлено, что Налогоплательщик приобрел каталоги и брошюры, которые на основании актов на размещение рекламных материалов были безвозмездно переданы потенциальным покупателям с целью привлечения их внимания к продукции Налогоплательщика, повышения его имиджа, информирования потенциальных покупателей о продукции компании и для увеличения спроса на продукцию. Признавая обоснованным отказ инспекции в принятии к налоговому вычету сумм НДС, предъявленных контрагентом за продажу (изготовление) указанных рекламных материалов, суды исходили из того, что каталоги и брошюры сами по себе не отвечают признакам товара и являются средством ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием продукции, следовательно, передача этих каталогов и брошюр не образует объекта налогообложения НДС, независимо от величины расходов на их приобретение (создание). Поскольку суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычетам только в случае использования этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, у Налогоплательщика отсутствовали правовые основания для уменьшения налоговой базы на спорные вычеты. Определение от 14 августа 2017 № 304-КГ17-10687 (с. Пронина М. В., ИП Мануйлов Валерий Иванович) – Суды учли, что нежилые помещения приобретались Налогоплательщиком не для использования в личных, семейных целях, доказательств и объяснения возможности их использования для бытовых нужд в дело не представлено. Неполучение прибыли от реализации помещений не имеет определяющего значения для оценки деятельности в качестве предпринимательской, поскольку извлечение прибыли не является обязательным результатом такой деятельности. Судами правомерно отмечено, что отсутствие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в совокупности с иными материалами дела, с учетом положений статьи 11 НК РФ, статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, не свидетельствует о том, что Налогоплательщик в действительности не осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации недвижимости. Определение от 8 августа 2017 № 308-КГ17-10259 (с. Пронина М. В., Бизнес-Центр «Форум») – Налогоплательщик, по существу, настаивает на позиции, что течение срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 173 НК РФ, обусловлено моментом ввода в эксплуатацию объекта недвижимости. Как обоснованно отмечено судами, приведенная норма указывает на необходимость учета основных средств в целях применения налогового вычета, однако не требует осуществления учета по конкретной статье, пункту и счету в бухгалтерских регистрах.

Налог на прибыль Определение от 28.08.2017 № 308-КГ17-10912 (с. Тютин Д.В., Строительная компания «Теодор») – Суды исходили из того, что понесенные заявителем затраты на ремонт жилого дома, арендованного у генерального директора Налогоплательщика, не могут быть отнесены к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, как не соответствующие положениям статьи 252 НК РФ. Определение от 24 августа 2017 № 305-КГ17-10847 (с. Антонова М.К., Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие) – Разовый платеж на право пользования недрами является обязательным условием для получения соответствующей лицензии и подлежит равномерному списанию в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет.

Налог на имущество Определение от 28 августа 2017 № 301-КГ17-10998 (с. Антонова М.К., Строй-Инвест) – Отражение объекта в учете в качестве основного средства находилось в пределах контроля Налогоплательщика, поскольку признание имущества объектом налогообложения определяется его экономической сущностью, а не волеизъявлением налогоплательщика. Определение от 21.08.2017 № 310-КГ17-5116 (с. Тютин Д.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева) – Налогоплательщик не имеет оснований для применения льготы по налогу на имущество организаций в соответствии с пунктом 15 статьи 381, поскольку не является организацией, которой в проверяемом периоде присвоен статус государственного научного центра в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.1993 № 939. Новая редакция пункта 15 статьи 381 НК РФ, действующая с 1 января 2015 года, предполагает, что освобождается от налогообложения имущество организаций, которым присвоен статус государственных научных центров. Соответственно, действующее положение исключает применение разъяснений, ранее данных в пункте 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 148 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации», по причине чего предприятие с указанной даты не может использовать соответствующую льготу.

Земельный налог Определение от 28.08.2017 № 309-КГ17-10904 (с. Тютин Д.В., Корпорация ВСМПО-АВИСМА) – Суды установили, что исчисление земельного налога в соответствии с кадастровой стоимостью, утвержденной решениями комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, возможно для той части налогового периода, которая следует за датой вынесения указанных решений и внесением кадастровой стоимости в государственный кадастр. Определение от 9 августа 2017 № 307-КГ17-10244 (с. Пронина М.В., Сельскохозяйственное предприятие «Пашозерское») – В судебном разбирательстве Налогоплательщик заявлял, что налоговым органом неправомерно применена при расчете земельного налога площадь и кадастровая стоимость земельного участка, учтенная в государственном кадастре недвижимости. Указанный земельный участок находится в муниципальной собственности, передан Налогоплательщику на праве постоянного (бессрочного) пользования. В отношении данного участка администрацией Тихвинского муниципального района принимались постановления, предусматривающие выдел и изъятие его части из пользования Налогоплательщика. Таким образом, площадь земельного участка, находящегося в фактическом пользовании Налогоплательщика значительно меньше той, что учтена в государственном кадастре недвижимости. Налоговым органом на Налогоплательщика возложена обязанность по уплате земельного налога за участки, находящиеся в пользовании иных лиц. Судами отмечено, что в силу прямого указания закона основой для исчисления земельного налога являются сведения о земельном участке, учтенные в государственном кадастре недвижимости. Земельный участок, из которого выделяются земельные участки, прекращает свое существование, а государственная регистрация прав и сведения кадастрового учета о вновь образованных участках являются единственным доказательством их существования. Налогоплательщик как законный землепользователь должен было обратиться в регистрирующий орган с заявлением об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на части земельного участка, выбывшие из его владения. До внесения соответствующих изменений в регистры государственного учета основания для уменьшения суммы земельного налога и уплаты его в размере, на котором настаивает Налогоплательщик, отсутствуют.

Упрощенка Определение от 04 августа 2017 № 310-КГ17-9553 (с. Антонова М.К., ИП Емельяненко Марина Васильевна) – Учитывая функциональное назначение спорного объекта недвижимого имущества (универсальный магазин), осуществление предпринимателем действий, направленных на реконструкцию объекта недвижимого имущества, возможность использования земельного участка исключительно в производственных целях, суды указали, что спорное имущество по своему хозяйственному назначению изначально не было предназначено для личного, семейного потребления, а приобреталось для использования в предпринимательской деятельности. Доводы Налогоплательщика о том, что спорное имущество не использовалось в предпринимательской деятельности были предметом рассмотрения судов и обоснованно отклонены, поскольку не свидетельствуют о совершении сделки не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Налогоплательщик не доказал, что реализованное им недвижимое имущество (нежилое помещение и земельный участок), исходя из своей специфики, может быть использовано в иных целях, помимо осуществления предпринимательской деятельности. Не указание в договоре купли-продажи фактического статуса продавца, как участника сделки, является выгодным в целях налогообложения.

ЕНВД Определение от 04 августа 2017 № 302-КГ17-9520 (с. Антонова М.К., ИП Паньчук Сергей Васильевич) – Суд первой инстанции исходил из того, что между Налогоплательщиком и контрагентом имели место отношения по перевозке грузов самосвалами марки «БелАЗ». Налоговое законодательство не ставит возможность применения системы налогообложения в виде уплаты ЕНВД по виду деятельности оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов в зависимость ни от дорог, по которым осуществляется перевозка грузов (по дорогам общего пользования или по карьерным дорогам как внутренним автомобильным дорогам промышленных предприятий), ни от автотранспорта, используемого налогоплательщиком при перевозке грузов. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оказание спорных услуг не подпадает по действие подпункта 5 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, поскольку рассматриваемые транспортные средства являются самосвалами карьерными, осуществляющими перевозки вне автомобильных дорог общего пользования.

Вопросы добросовестности Определение от 31 августа 2017 г. № 303-КГ17-11309 (с. Антонова М.К., Вектор ДВ) – Признание налоговым органом поступления спорного товара в адрес Налогоплательщика и дальнейшая его реализация не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в документах, представленных в налоговый орган. Определение от 31 августа 2017 № 307-КГ17-11414 (с. Антонова М.К., Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление) – Суды установили, что первичные документы по спорной операции подписаны неустановленным лицом, поставщик товара не обладал необходимыми материальными ресурсами для осуществления соответствующей деятельности; объемы нефтепродуктов, указанные в транспортных накладных, не могли быть перевезены в бензовозах с учетом их емкости и требований безопасности к перевозкам нефтепродуктов. Определение от 31 августа 2017 № 305-КГ17-11277 (с. Антонова М.К., РОССТ) – Судебные инстанции указали на выполнение спорных хозяйственных операций самим Налогоплательщиком, который является рекламным агентством полного цикла, обладает необходимой профессиональной репутацией, материально-техническими возможностями, штатом специализированных сотрудников, сотрудничает с ведущими издательскими домами, занимает ведущие позиции в печатных средствах массовой информации, является одним из крупнейших медиабайеров на российском рынке и способен самостоятельно обеспечивать создание и продвижение рекламного продукта с момента его создания, производства до размещения в ведущих средствах массовой информации. Налогоплательщиком не представлены доказательства необходимости привлечения спорных организаций в качестве контрагентов, критерии их выбора и проявление при этом должной степени осмотрительности, в то время как заключенные сделки являются крупными и носят высокорисковый характер. Определение от 30 августа 2017 № 305-КГ17-11133 (с. Антонова М.К., Оникс) – Положения главы 21 НК РФ в их взаимосвязи позволяют признать, что документальное обоснование права на налоговые вычеты сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного контрагентам при приобретении товаров (работ, услуг), возлагается на налогоплательщика. У налогового органа отсутствует обязанность доказывать, какими именно контрагентами фактически были поставлены товары (выполнены работы, оказаны услуги), поскольку именно общество должно подтвердить реальность хозяйственных операций с конкретным контрагентом, по взаимоотношениям с которым заявлена налоговая выгода. Определение от 24 августа 2017 № 305-КГ17-10866 (с. Антонова М.К., Зодиак-В) – Фактическое нахождение товара на складе Налогоплательщика само по себе не может служить бесспорным основанием для получения вычетов по налогу на добавленную стоимость, поскольку предъявляя к вычету указанный налог по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в представленных в налоговый орган документах. Определение от 16 августа 2017 № 310-КГ17-10276 (с. Антонова М.К., Нефтяная компания «Русснефть-Брянск») – Суды исходили из того, что основным учредителем Налогоплательщика осуществлялась выдача последнему заемных денежных средств, которые, по сути, являлись инвестициями в развитие предприятия, а договор займа был оформлен лишь для вида, без реальных намерений по созданию для займодавца и заемщика правовых последствий. Это позволяло Налогоплательщику уменьшать налоговую базу при исчислении налога на прибыль путем включения в состав внереализационных расходов начислявшихся процентов, выплачивать которые не было намерения. Таким образом, для целей налогообложения договор займа был учтен не в соответствии с его действительным экономическим смыслом, что позволило Налогоплательщику получить необоснованную налоговую выгоду. Определение от 15 августа 2017 № 309-КГ17-10216 (с. Антонова М.К., УралБизнесЛизинг) – Суды установили, что представленные Налогоплательщиком первичные документы содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность хозяйственных операций с контрагентом, который имеет номинальный статус субъекта хозяйственных взаимоотношений; Налогоплательщиком не проявлена должная степень осмотрительности, несмотря на то, что учитывая сумму сделок и их важность для успешной деятельности Налогоплательщика, уровень внимания к выбору поставщика должен быть повышенным и не может ограничиваться только проверкой наличия у контрагента статуса юридического лица. Определение от 14 августа 2017 (с. Пронина М. В., РЕММА Интернейшнл) – При участии спорного посредника происходило удорожание в пять раз закупаемого Налогоплательщиком товара. При этом товар после таможенного оформления поступал непосредственно на склад Налогоплательщика, которое, ввиду афиллированности с экспортером указанного товара, имело все возможности для его закупки напрямую. Определение от 04 августа 2017 № 310-КГ17-9679 (с. Антонова М.К., СтройсервисТрейд) – Признание налоговым органом расходов по налогу на прибыль само по себе не может служить бесспорным основанием для применения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в представленных в налоговый орган документах. Определение от 01 августа 2017 № 306-КГ17-9615 (с. Антонова М.К., КоммунЭНЕРГО) – Использование сырья в хозяйственной деятельности общества само по себе не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в представленных в налоговый орган документах. Действия по проверке фактов государственной регистрации организации в качестве юридического лица, постановки его на налоговый учет и наличия сведений о данном юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц являются необходимым, но не достаточным условием для вывода о проявлении должной осмотрительности при заключении спорных сделок.