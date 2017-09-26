«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеру надо узнать про адрес в ЕГРЮЛ

20

Сегодня о том, как налоговики стали придираться к сведениям о компании в госреестре.

Какое заявление нужно подать, чтобы налоговики не пришли с проверкой

Если местонахождение компании — не отдельное здание, а его часть (например, комната для офиса), то надо детализировать сведения об адресе в ЕГРЮЛ. Налоговики просят подать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Иначе адрес посчитают массовым и внесут отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Как мы знаем, с 1 сентября, если такой отметке больше полугода, налоговики могут исключить компанию из ЕГРЮЛ без суда.

Налоговики обещают ходить с проверками в офисы компаний, чей адрес не детализирован.

Когда еще налоговики придерутся к адресу в ЕГРЮЛ

Юристы по нашей просьбе подготовили подборку советов, как избежать проблем с адресом в ЕГРЮЛ.

Что предусмотреть, чтобы не получить отказ ИФНС при регистрации новой компании или изменений сведений у действующей?

Верховный суд на стороне налоговиков

Ссориться с налоговой становится все опаснее. Из 24 свежих налоговых дел Верховного суда во всех победа на стороне инспекции.

Мы хотели сделать для вас позитивный судебный обзор на этот раз. Но, извините, не получилось...

Сколько стоит бухгалтер

Работа бухгалтера становится все сложнее — а судьи и налоговики только помогают в этом.

Но работодатели стараются этого не замечать.

Коллеги активно обсуждают историю, где за месяц работы бухгалтеру предложили — внимание! — 1000 рублей.

Спонсор сегодняшнего «НБ» — удобный сервис 1С в облаке. Чем он полезен? Он дает возможность работать в 1С из дома и офиса без лишних настроек и «заморочек». Самые свежие обновления 1С (они установятся сами), сдача отчетности прямо из 1С, да еще и консультации. Их специалисты даже ночью не спят, помогают клиентам в работе. Попробуйте, 14 дней в подарок!

«Клерк» тоже старается помочь бухгалтеру. Только вчера стало известно, что форма РСВ будет новая. А мы уже подготовили обзор всех изменений, чтобы вы успели к ним подготовиться.

А если налоговики не отстают с детализацией адреса?

Тогда предложите им послушать песню:

Были времена, когда о детализации адресов так серьезно не задумывались.

Какие ваши комментарии нас поразили

Индивидуальные предприниматели закрывают бизнес в России, ПФР — это афера века, рабы или хозяин? Это краткое резюме комментариев к новостям на «Клерке».

Сами посмотрите:

1. Массовые закрытия ИП и уголовка на оставшихся.

Все в комментариях согласны с тем, что хуже, чем сейчас, еще после развала СССР не было: «Закрываюсь, ИП. За 27 лет хуже не было!».

Люди закрывают бизнес и искренне не понимают, почему государству это выгодно: «Фирму закрыли. Сотрудники бывшие — кто нормально устроился, кто так и не нашел хорошую работу, перебивается случайными заработками. Налогов государству ноль».

Кто-то советует быть осторожным при закрытии бизнеса: «При закрытии ИП или ООО будьте бдительней, много изменений в этом году из-за 488-ФЗ и 266-ФЗ».

2. Решение Верховного суда про взносы с питания работников.

В обсуждениях дошли даже до налогов при рабовладении. Почитайте, это правда интересно.

Кто-то считает, что «если признать организацию питания работодателем оплатой за труд, то можно скатиться до рабовладения, так как при рабовладельческом строе одной из частей оплаты труда рабов было питание...».

Другие парируют, что «рабы не получают оплату за труд, поскольку не являются субъектами гражданско-правовых отношений как минимум в отношениях с «хозяином».

3. На какую пенсию может рассчитывать ИП?

Многие считают, что рассчитывать на пенсию вообще не стоит: «Уважаемые предприниматели, хотите достойную пенсию — сами на нее и зарабатывайте. Не нужно в пенсионный фонд что-то там отчислять, оно все превратится в пшик. За границей предприниматели давно уже сами за себя отвечают».

Пользователи добавляют, что «ПФР — афера века. Никто и никогда в стране дураков не будет на пенсии жить достойно».

А вы согласны?

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы быть готовым к любым изменениям.

Подписывайтесь на «НБ». Он понятный.







«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

------------------------------

Ваша предупредительная редакция